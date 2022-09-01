Такую взятку не оспоришь

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд оставил в силе приговор коммерсанту Алексею Калитину, раздавшему тыловикам Минобороны более полумиллиарда рублей взяток за право снабжать ведомство кухонным инвентарем. Попав под арест, он сразу же дал показания на всех своих кураторов в погонах, обеспечив, таким образом, привлечение к ответственности целой группы старших офицеров оборонного ведомства, но все равно получил пять лет колонии и иск на сумму, значительно превышающую размер уже выплаченных взяток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Калитин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Алексей Калитин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Масштабная коррупционная схема, действовавшая в управлении продовольственного обеспечения департамента тыла Минобороны, вскрылась в августе 2017 года. Сотрудники Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР и ФСБ установили, что организуемые Минобороны конкурсы на снабжение ведомства кухонно-столовым оборудованием в течение четырех лет выигрывали фирмы «Общепит», «Бимиай Европа Рус» и «Стиллаг», принадлежавшие коммерсанту из Санкт-Петербурга Алексею Калитину. Он закупал для военных кухонные столы и стулья, плиты, холодильники, посуду, скатерти и проч., существенно завышая цены на поставляемую продукцию.

Задержанный предприниматель сразу признал вину, раскаялся и в рамках заключенного с Главной военной прокуратурой досудебного соглашения о сотрудничестве рассказал следователю, что победы в конкурсах ему обеспечивала инсайдерская информация. Господин Калитин, как выяснилось, заранее знал, на какое именно оборудование и в каком из регионов России поступит заказ от военного ведомства, и, таким образом, успевал подготовить нужную поставку раньше конкурентов. Бизнесмен признал и свои завышенные цены на товары, однако пояснил, что сам он дополнительную прибыль ни разу не получил, поскольку всю ее приходилось отдавать в качестве взяток «кураторам» из продовольственного управления департамента тыла Минобороны. Откаты на общую сумму около 535 млн руб., по словам Алексея Калитина, и были платой за информацию об условиях предстоящих тендеров.

Благодаря показаниям бизнесмена ГВСУ СКР выяснило, что в коррупционной схеме была задействована целая бригада военных тыловиков. В их число попали начальник продуправления полковник Александр Бережной, его заместитель Александр Вакулин, эксперт управления Алексей Гринюк, а также начальники отделов проведения конкурентных процедур Минобороны и размещения министерских госзаказов Юрий Решетников и Александр Борувков. Всех их задержали по обвинению в получении взяток в особо крупном размере и превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями (ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 286 УК РФ). Сам раскаявшийся господин Калитин стал обвиняемым в даче взяток (ст. 291 УК РФ) и пособничестве в превышении полномочий, а бывший сотрудник продуправления Алексей Пожидаев, организовавший контакты бизнесмена с военными, соответственно, в посредничестве коррупционерам (ст. 291.1 УК РФ).

Примеру взяткодателя Калитина еще на стадии предварительного следствия последовали посредник Пожидаев и взяткополучатель Борувков. С учетом раскаяния и заключенных досудебных соглашений их приговорили к трем годам и трем месяцам и шести с половиной годам колонии соответственно. Судьбу оставшихся четверых предполагаемых взяточников решает 235-й гарнизонный военный суд.

Между тем военная прокуратура Москвы, пересчитав имущество Александра Бережного, пришла к выводу о том, что его стоимость превышает официальный доход полковника, и добилась конфискации активов в Никулинском райсуде. В доход государства ушли трехкомнатная квартира в ЖК «Квартал на Ленинском» вместе с машино-местом на цокольном этаже стоимостью 22 млн руб., две иномарки и даже элитная сантехника, заказанная офицером в Италии за 5 млн руб. вместе с четырьмя «венскими» стульями.

Взяткодатель Калитин, как пояснили “Ъ” близкие к расследованию источники, с учетом деятельного раскаяния и неоценимой помощи, оказанной им при расследовании сложной коррупционной схемы, надеялся на условный срок. Однако Хамовнический суд приговорил предпринимателя к пяти годам строгого режима, удовлетворил заявленный к нему Минобороны иск на 629,4 млн руб., а после отбытия наказания еще и запретил Алексею Калитину занимать организационно-распорядительные должности.

Необоснованная, по мнению осужденного, строгость приговора по понятным причинам его не устроила, и господин Калитин поручил своему защитнику обратиться с жалобой в апелляционную инстанцию. Мосгорсуд эту жалобу отклонил, признав все решения райсуда законными и обоснованными. Обсуждать с “Ъ” принятое решение автор жалобы адвокат Ксения Щекина не захотела. «На комментарии нет времени, я же работаю»,— сказала она.

Сергей Машкин