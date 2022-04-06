Взятки за кухни включили в сделку

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К пяти годам колонии строгого режима Хамовнический суд Москвы приговорил петербургского предпринимателя Алексея Калитина. Он был признан виновным в даче взяток в особо крупном размере и пособничестве в превышении должностных полномочий. Как было установлено в суде, с 2014 по 2017 год господин Калитин через посредника передал начальнику продовольственного управления Минобороны Александру Бережному и трем его сотрудникам в виде взяток 368 млн руб. за заключение контрактов на поставку оборудования для армейских кухонь и столовых. Поскольку Алексей Калитин признал вину, его дело было рассмотрено в особом порядке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд учел раскаяние Алексея Калитина и назначил ему срок значительно меньший, чем просила прокуратура

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Суд учел раскаяние Алексея Калитина и назначил ему срок значительно меньший, чем просила прокуратура

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Из-за большого количества преступных эпизодов, упоминающихся в материалах уголовного дела, на оглашение вводной, описательной и резолютивной частей приговора суду потребовалось около шести часов. На заключительное заседание, так же как и на предыдущие, предприниматель приехал в спортивном костюме и сумкой с вещами. Видимо, сомнений в том, что ему придется отправиться в заключение, у господина Калитина не было. Накануне прокурор попросила признать подсудимого виновным по ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), а также по ч. 5 ст. 33 и ст. 286 УК РФ (пособничество в превышении должностных полномочий), приговорить его к семи с половиной годам заключения, а также запретить ему после освобождения в течение пяти лет заниматься деятельностью, связанной с выполнением распорядительных и финансово-хозяйственных функций в коммерческих организациях. При этом гособвинитель потребовала и удовлетворить иск Минобороны, предъявленный к подсудимому, о выплате почти 640 млн руб.

Защита, в свою очередь, просила суд вынести клиенту как можно более мягкое наказание, а иск военного ведомства — переадресовать гражданскому судопроизводству.

Господин Калитин, как уже сообщал “Ъ”, вину признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому процесс по его делу проводился в особом порядке.

Из текста приговора следовало, что в начале 2014 года предприниматель, желая гарантировать себе постоянный портфель заказов от Министерства обороны для своих компаний, в том числе «Общепит», «Бимиай Европа Рус» и «Стиллаг», решил договориться с руководством продовольственного управления военного ведомства о выплате регулярных «откатов» за поставку оборудования для армейских кухонь и военных столовых.

С этой целью господин Калитин, говорится в материалах дела, познакомился с бывшим офицером ресурсного (продовольственного) обеспечения военного ведомства Алексеем Пожидаевым, который свел приятеля с экспертом того же управления Алексеем Гринюком. Последнего следствие и считает руководителем преступной группы. За вознаграждение господин Гринюк, по данным следствия, передал Алексею Калитину через посредника Пожидаева служебную информацию о планируемых в продуправлении закупках (номенклатуре, технических условиях для товаров, а также местах и сроках их поставки) до их официального опубликования. Но на этом предприниматель не остановился, предложив передавать ему подобные сведения на регулярной основе. Алексей Пожидаев возражать не стал, и благодаря его последующим переговорам с бывшими сослуживцами господину Калитину удавалось не только узнавать о планах закупок, но и на постоянной основе побеждать в конкурсах Минобороны на поставку оборудования для солдатских предприятий общепита. При этом по согласованию с военными цены на поставляемые министерству товары (черпаки, ложки, овощерезки, аппараты для чистки картофеля, резки яиц, кухни, весы и проч.) бизнесменом постоянно завышались. Однако, судя по показаниям самого Алексея Калитина, из этих дополнительных сумм его компании ничего не получали — практически все средства уходили на взятки.

Как позже установило следствие, на незаконные вознаграждения предприниматель собирался потратить около 650 млн руб. Из них посредник Алексей Пожидаев успел получить 167 млн руб., а руководитель продовольственного управления полковник Александр Бережной, его заместитель Александр Вакулин, подполковник Алексей Гринюк, начальник отдела проведения конкурентных процедур по государственному заказу Юрий Решетников и начальник отдела размещения заказа министерства Александр Борувков получили не менее 368 млн руб. Коррупционную схему сломали сотрудники ФСБ России, которые в апреле 2017 года задержали всех фигурантов.

Впоследствии признавшие вину во взяточничестве и превышении должностных полномочий Алексей Пожидаев и Александр Борувков были осуждены соответственно на три года три месяца и шесть с половиной лет заключения. А дело в отношении прочих сотрудников Минобороны во главе с бывшим начальником продуправления Александром Бережным уже полгода рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде Москвы.

С учетом того, что Алексей Калитин дал изобличающие других фигурантов расследования показания, Хамовнический суд назначил предпринимателю пять лет колонии строгого режима, значительно меньше, чем просило гособвинение. При этом суд на четыре с половиной года запретил господину Калитину после освобождения заниматься деятельностью, связанной с выполнением распорядительных и финансово-хозяйственных функций в коммерческих организациях. Иск о взыскании с подсудимого 629,356 млн руб. также был удовлетворен.

Адвокат не стала комментировать приговор и отказалась сообщить, будет ли его обжаловать.

Алексей Соковнин