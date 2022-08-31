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Коммерсантъ FM
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Будапешт нашел ключ к «Газпрому»

Венгрия получит очередные сверхконтрактные поставки газа

«Газпром» на фоне остановки газопровода «Северный поток» в сентябре и октябре поставит в Венгрию дополнительно 353,8 млн кубометров газа. Сверхконтрактные объемы пойдут через газопровод «Турецкий поток». Аналитики полагают, что эта мера позволит Венгрии не только подготовиться на случай холодной зимы, но и в случае перебоев с поставками газа через Украину выручить соседние Австрию и Словакию.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Газпром» с 1 сентября нарастит поставки газа в Венгрию по трубопроводу «Турецкий поток» через Сербию на 5,8 млн кубометров в сутки, сообщил 31 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Пока стороны договорились об увеличенных поставках на два месяца — сентябрь и октябрь. В «Газпроме» контракт дополнительно не комментировали. При этом 31 августа полностью остановился газопровод «Северный поток», что привело к ограничениям поставок ряду западноевропейских клиентов «Газпрома» — в частности, на это жаловалась итальянская Eni.

На поставки из РФ приходится около 85% газового импорта страны. В 2021 году «Газпром» подписал с Венгрией контракт на поставку 3,5 млрд кубометров газа в год через территории Болгарии и Сербии, еще 1 млрд кубометров поставляется через Австрию. Контракт был подписан на 15 лет. В августе «Газпром» уже увеличил поставки в Венгрию на 2,6 млн кубометров в сутки сверх контрактного объема. Запасы в ПХГ Венгрии сейчас составляют 63,2% (около 3,9 млрд кубометров), что меньше среднего по Европе показателя 80,17%. В июле правительство Венгрии говорило, что намерено закупить у РФ дополнительно 700 млн кубометров для обеспечения безопасности энергоснабжения страны в зимний период.

Входящая в ЕС Венгрия, несмотря на российскую военную операцию на Украине, поддерживает отношения с Москвой и выступает против санкции в отношении российских нефти и газа.

«В условиях, когда ЕС, ожидая дефицита газа, заполняет хранилища, "пылесося" рынок СПГ, Венгрия — единственная страна, которая получит дополнительные объемы газа, причем по безопасному маршруту — "Турецкому потоку"»,— замечает Мария Белова из Vygon Consulting.

Газ в Европе безудержно дорожает

Спрос на газ в Венгрии в 2021 году составил 10,8 млрд кубометров, поставки российского газа в аналогичный период — 5,9 млрд кубометров, или 55% потребления. «Увеличение поставок в рамках подписанного соглашения при условии введения контрсанкций в мае в отношении трейдера WIEE, через которого “Газпром” традиционно поставлял дополнительные объемы газа в Венгрию,— своевременная мера»,— считает она.

Уже сейчас в ПХГ Венгрии закачано свыше 4 млрд кубометров газа, что способно обеспечить почти 40% годового потребления газа в стране, хотя традиционно принятый в газовой отрасли «норматив» составляет 20%, говорит эксперт Центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов. На первый взгляд очевидной потребности в дополнительных 700 млн кубометров от «Газпрома» нет. Однако, замечает он, «Газпром» исторически поставлял в Венгрию газ по контрактам с разными моделями ценообразования, а не только с хабовой привязкой, как в Северо-Западную Европу.

Таким образом, Венгрия потенциально может получить гораздо более доступный газ по сравнению с текущими альтернативами спотового рынка и еще более апокалиптическими ценовыми прогнозами на зиму.

К тому же, отмечает аналитик, Венгрия географически расположена в стратегическом месте в европейской энергосистеме. Потенциально в случае перебоев зимой на украинском маршруте — а газ по этой трубе идет в том числе в Словакию и Австрию — Будапешт сможет выручить соседей, поставив газ из ПХГ и при этом хорошо заработав.

Сейчас Венгрия осталась единственной страной ЕС, которая в полном объеме получает газ по контракту с «Газпромом». Более того, теперь, когда «Северный поток» не работает, поставки в Венгрию будут составлять более четверти прокачки «Газпрома» в Европу. В то же время дополнительные поставки почти полностью исчерпают свободные мощности «Турецкого потока» — в последнюю неделю августа поток газа по трубопроводу составлял 40,5 млн кубометров в сутки, а его максимальная пропускная способность — 47 млн кубометров в сутки. То есть в трубе нет места для, например, поставок в Болгарию — они прервались в мае после отказа Софии платить за газ в рублях, но в последние недели болгарские власти заявляли о намерении их возобновить.

Татьяна Дятел

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