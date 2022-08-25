Цены на газ ищут новые пределы

Цены на газ в Европе продолжают стремительно расти, находясь в шаге от установления нового исторического рекорда и приближаясь к $3500 за 1 тыс. кубометров. Однако по мере быстрого заполнения хранилищ в Европе и снижения спроса на газ в промышленности возникает все больше вопросов, насколько такой рост цен сейчас фундаментально обоснован. Сейчас газ в Европе в пересчете на энергетический эквивалент стоит в пять раз дороже нефти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Цены на газ в Европе продолжают последовательно идти к новым рекордным значениям. Сентябрьский фьючерс на индекс TTF на бирже ICE в ходе торгов 25 августа достигал €323,9 за 1 MВт•ч (около $3480 за 1 тыс. кубометров) — это всего на 6,5% меньше, чем абсолютный исторический максимум, достигнутый в ходе торгов 7 марта (€345 за 1 MВт•ч). К вечеру цена немного скорректировалась, и на 21:00 мск фьючерс торговался у отметки €310,5 за 1 МВт•ч (рост на 6,3% к предыдущему торговому дню). Спотовая цена на газ с поставкой на «день вперед» составила €311,5 за 1 МВт•ч.

С середины августа, когда было объявлено о внеплановой остановке на ремонт газопровода «Северный поток» на три дня в конце месяца, цены на газ в Европе прибавили уже 30%. Дополнительными факторами роста цены являются продолжающаяся жара и засуха, что увеличивает спрос на электроэнергию газовых ТЭС. Кроме того, строгие требования властей ЕС по заполнению хранилищ к зиме вынуждают европейские газовые компании даже при текущих ценах закупать газ и закачивать его в ПХГ.

Непосредственным поводом к нынешнему росту цены стали сообщения EdF о том, что она отложит перезапуск четырех атомных реакторов, на которых в мае были обнаружены проблемы с коррозией.

Кроме того, участники рынка оценивают потенциальный эффект на поставки газа из Норвегии в сентябре, когда на профилактический ремонт остановятся ряд месторождений, в том числе такие крупные, как Oseberg, Sleipner, Gullfaks и Gina Krog.

Тем не менее аналитики и участники рынка все чаще задаются вопросом, в какой степени обосновано текущее ралли с фундаментальной точки зрения, учитывая явное падение спроса на газ со стороны европейской промышленности. «Я немного взволнован нынешними ценами на газ. В нефтяном эквиваленте они составляют $500–600 за баррель — это не показатель устойчивости, существует риск разворота»,— заявил Reuters 25 августа вице-президент по коммерции и инвестициям норвежской Equinor Эйстейн Бергсвик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Как писал “Ъ” 23 августа, участники европейского газового рынка ожидали некоторого облегчения к концу месяца по мере снижения температуры и приближения большинства крупных стран ЕС к обозначенной цели по уровню заполнения хранилищ — 80%. «До тех пор пока европейские газовые хранилища не будут заполнены, спрос на газ для закачки будет поддерживать цены, как и спрос со стороны электрогенерации, который остается устойчивым»,— пишут в своем отчете аналитики Engie EnergyScan. По их мнению, до тех пор только «резкое изменение фундаментальных факторов может изменить "бычий" настрой рынка».

На данный момент европейские хранилища заполнены уже на 78%, тогда как Еврокомиссия установила целью заполнение до 80% к 1 октября. К этой дате нынешними темпами европейские ПХГ будут заполнены более чем на 90%.

Юрий Барсуков