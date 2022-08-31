Рынок всплыл на дивидендах

Индекс Московской биржи 31 августа прибавил еще почти 100 пунктов, достигнув 2400 пунктов и обновив двухмесячный максимум. Как и ожидалось накануне, локомотивом роста стали акции «Газпрома», прибавившие 25% на ожиданиях выплаты рекордных промежуточных дивидендов. Инвесторы ждут возобновления выплат и от других эмитентов. Общая сумма оценивается более чем в 1 трлн руб. на акции, находящиеся в свободном обращении, что должно поддержать российский рынок до конца года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Торги 31 августа на Московской бирже открылись стремительным ростом стоимости акций «Газпрома». В первые минуты торгов котировки приблизились к отметке 276 руб., на 35% превысив значение закрытия вторника. В связи с резким ростом котировок биржа была вынуждена проводить дискретный аукцион, чтобы сбить спекулятивный накал. Впрочем, «бычьего» продолжения не последовало, и большую часть торговой сессии котировки находились вблизи 250 руб. По итогам торгов стоимость составила 254,9 руб., что почти на 25% выше значений закрытия вторника.

Несмотря на то что совет директоров «Газпрома» вечером 30 августа рекомендовал выплатить такой же объем дивидендов (см. “Ъ” от 31 августа), как планировал весной (но решение не утвердили акционеры, см. “Ъ” от 30 июня), котировки акций компании не смогли вернуться к уровням двухмесячной давности, когда они превышали 300 руб. По словам главы дирекции по работе с акциями УК «Альфа-Капитал» Эдуарда Харина, после отмены дивидендов за 2021 год у инвесторов осталось определенное недоверие по поводу стабильности выплат, и компании потребуется больше времени на восстановление. «Переход на полугодовые выплаты может существенно ускорить этот процесс»,— считает он. «Больший уровень прозрачности и прогнозируемости для такой крупной компании, как "Газпром", в долгосрочной перспективе может быть более важен, чем неожиданное увеличение дивидендной доходности»,— считает аналитик «КСП Капитал Управление активами» Михаил Беспалов.

Алексей Миллер, глава «Газпрома», на совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности, 31 августа: «Итоги работы за первое полугодие очень-очень-очень хорошие, и дивиденды будут выплачены рекордные».

Многие инвесторы действительно настроены осторожно. По словам директора по инвестициям УК «Открытие» Виталия Исакова, прогнозируемость выплат, например за второе полугодие или за 2023 год, остается очень слабой. «Много неизвестных в оценке будущих цен на газ, объемов поставок в Европу или капиталовложений для переориентации на Азию»,— отмечает он. «Европейский рынок для компании был самым маржинальным, поскольку цены привязаны к споту. Турецкие и китайские цены привязаны к нефти. Также компания заявляла о потенциальных инвестициях, требуемых для переброски объемов газа с Ямала в сторону Азии»,— поясняет Эдуард Харин.

Рост акций «Газпрома» позитивно отразился и на других ценных бумагах, котировки ряда наиболее ликвидных бумаг выросли на 2–3%.

«При резких движениях рынка инвесторы активизируются во всех "голубых фишках". Кто-то продает одни акции и покупает другие, кто-то вынужден закрывать позиции из-за того, что ситуация изменилась»,— поясняет главный аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Виктор Тунев. Объем биржевых торгов по итогам дня превысил 103 млрд руб., что в три-четыре раза больше, чем в предыдущие дни месяца, и максимальный дневной результат с конца июня. Как и два месяца назад, свыше половины объема торгов пришлось на акции «Газпрома».

Участники рынка отмечают рост интереса к другим «голубым фишкам» на фоне ожиданий возобновления или проведения промежуточных выплат дивидендов в обозримом будущем. Это касается таких компаний, как ЛУКОЙЛ, «Роснефть», «Норильский никель», «Магнит», «Газпром нефть», «Полюс». Общая сумма выплат может достигнуть 2,7 трлн руб., в том числе больше 1 трлн руб. на акции, находящиеся в свободном обращении, оценивает Виктор Тунев. Участники рынка ждут, что большая часть средств, поступивших инвесторам в виде дивидендов, вернется на рынок, что поддержит его рост до конца года. По мнению Эдуарда Харина, сохранение дивидендного кейса и возвращение к нему «Газпрома» поднимает привлекательность фондового рынка, учитывая продолжающееся снижение ставок по облигациям и депозитам.

Виталий Гайдаев