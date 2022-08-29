Торговля дырочку найдет

Подробное исследование июльских результатов промпроизводства аналитиками ЦМАКП обнаруживает примечательный факт, указывающий на вероятный сдвиг в поставках в РФ импортных комплектующих. Их рост, по оценкам экономистов центра, притормозил снижение выпуска машин и оборудования с февраля 2022 года (на 3–4% в месяц): в июле темп снижения их производства оценивается лишь в 0,9%. «Впрочем, июльский относительный позитив связан со скачком производства подъемно-транспортного оборудования. При этом по большинству других видов оборудования снижение пока продолжается»,— замечают в центре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Шаповалов

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Алексей Шаповалов

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Тем не менее наряду с ростом объемов нефтепереработки, а также производства в металлургии и химии торможение спада выпуска машин и оборудования послужило тому, что аналитики центра, как и Росстата (см. “Ъ” от 24 августа), фиксируют «разворот тренда» в промышленном производстве (за вычетом «засекреченных позиций», чтобы снять влияние на выпуск продукции ВПК). Наиболее бодрое восстановление выпуска демонстрирует автопром (прежде всего легковых автомобилей): прирост к предыдущему месяцу в 1,7 раза в июле и в 1,5 раза в июне. «Этот рост шел почти от нуля, так что текущий уровень вчетверо меньше февральского. В основе восстановления — частичное решение проблемы импортных комплектующих параллельно упрощению ассортимента»,— уточняют аналитики центра. В части грузовых автомобилей ситуация существенно лучше (в июле — 58% от уровня февраля, так что и восстановительный рост слабее: плюс 8,6% к предыдущему месяцу в июле после 4% в июне).

При этом, хотя в годовом измерении очищенные от влияния ВПК масштабы снижения промпроизводства более ощутимы (по данным Росстата, в июле выпуск был на 4,2% выше, а по данным ЦМАКП, на 1,4% ниже среднемесячного объема 2019 года), разворот тренда все же просматривается: к предшествующему месяцу темпы выпуска стали положительными (1,1% в июле после минус 0,3% в июне и минус 1,2% в мае).

Начало восстановления ввоза в РФ промежуточных иностранных товаров фиксируется зеркальными данными не только благодаря полулегальным схемам параллельного импорта через Белоруссию, Турцию и Киргизию, поставки из которых в последние месяцы растут на десятки процентов (см. “Ъ” от 16 августа). В июне превысил отметку €1,1 млрд и экспорт промышленного оборудования и из стран ЕС, хотя еще в мае он составлял около €900 млн, свидетельствует Евростат. Укрепление рубля и рост определенности, поставки каких товаров из ЕС все-таки возможны, вероятно, объясняют и ранее удививший аналитиков рост инвестактивности малого и среднего бизнеса, зафиксированный данными индекса RSBI (см. “Ъ” от 16 августа).