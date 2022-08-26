Заказать — не значит жениться

26 августа президент России Владимир Путин встретился с главой компании «Аэрофлот» Сергеем Александровским, который, как рассказывает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, поделился с главой государства необыкновенной и завораживающей по нынешним временам широтой планов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергею Александровскому удалось произвести впечатление на Владимира Путина

Фото: пресс-служба президента РФ Сергею Александровскому удалось произвести впечатление на Владимира Путина

Фото: пресс-служба президента РФ

Небо, которое Россия может позволить себе осваивать, в феврале этого года съежилось как шагреневая кожа — и казалось, никогда не расправится до прежних размеров. Оно и не расправилось, южные аэропорты страны закрыты много месяцев, как западноевропейские (для России), но уже и не надо. Чтобы рвануть ввысь, а не вширь, в «Аэрофлот», как выяснилось, должен был придти Сергей Александровский.

И теперь очевидно: если на земле строит такой человек, как Марат Хуснуллин (вице-премьер РФ.— “Ъ”), но в небе безраздельно царствует Сергей Александровский.

Думаю, что его перед встречей, конечно, брифинговали те, кто в этом понимает. И главная идея брифингов состояла в том, что президенту и стране сейчас нужны хорошие новости.

Иначе разве могло бы придти в голову сказать про состояние крупнейшей авиакомпании страны то, что в самом начале сказал Сергей Александровский:

— В целом ситуацию я оцениваю очень позитивно и стабильно, особенно в рамках 2022 года!

Это, напомню, про самолеты, которые несколько месяцев назад встали намертво, а до этого два года во время пандемии просто не летали.

Но теперь уже все не так:

— Мы активно летаем благодаря мерам государственной поддержки, прежде всего, конечно же, вашей поддержке, Владимир Владимирович, и правительства Российской Федерации.

В двух буквально словах и в одной фразе — и о президенте про то, что всегда к месту, и о правительстве, и о господдержке, и про «активно летаем».

— Кроме субсидий,— рассказал Сергей Александровский,— по пассажиропотоку, это 50 млрд, были выделены еще субсидии на возврат билетов группы «Аэрофлот» — 15 млрд (руб.— “Ъ”), мы 12,5 млрд уже получили! Также было принято решение об увеличении уставного капитала группы «Аэрофлот», компании «Аэрофлот» непосредственно, для закрытия наших долгов по аккредитивам, это мы тоже обсуждали на наших совещаниях. Все эти меры, по моей оценке, являются достаточными, эффективными и исчерпывающими для группы «Аэрофлот». Вся необходимая поддержка со стороны государства нами получена!

Ей-богу: несмотря на то что ты, как тебе кажется, представляешь общую ситуацию и критически относишься к любым словам обо всем без исключения, а уж к словам в этом кабинете тем более, слушать Сергея Александровского было одно удовольствие.

Не хотелось противиться. Просто хотелось быть с ним на одной волне. Точнее, частоте.

— Несмотря на то что закрыт ряд южных аэропортов,— говорил он,— мы переориентировали спрос на востребованные направления, альтернативные. Сейчас мы летаем по 111 направлениям — это на 18 направлений больше, чем в 2021 году. По ряду направлений мы очень существенно увеличили наши объемы, например, по направлению Москва—Санкт-Петербург с 31 частоты ежедневно до 45 частот. В Сочи мы увеличились с 15 до 25 частот ежедневных, в Минводы — с двух до восьми частот ежедневных!

Казалось бы, при увеличении частот нет зато оправдания ценам, но и это совершенно не так.

— В том числе меры поддержки со стороны государства нам позволили и сохранить, и удержать ценовое предложение для наших граждан,— разъяснил Сергей Александровский.— Все прогнозировали, что будет увеличение стоимости пассажирской перевозки в 2022 году. Этого не случилось! И более того, по «Аэрофлоту» относительно 2021 года к 2022-му мы отмечаем снижение до 10% к 2021 году, а к 2019 году — на 21%, что в нынешних условиях, конечно, очень востребовано нашими гражданами!

Видимо, у граждан сдали нервы, и они полетели в конце концов куда глаза глядят. Глаза у них летом глядели, разумеется, на юг.

— Наша самая эффективная компания — лоукостер «Победа»: у нее средняя загрузка, как и в прежние годы, на уровне 95%,— сообщил глава «Аэрофлота».— Но могу отметить, что и «Аэрофлот» в этом году тоже отличается очень высоким уровнем загрузки в летние месяцы. Сейчас она где-то между 91–95%. Для «Аэрофлота» это очень высокая загрузка.

Тут дошло все-таки, кажется, и до проблем. Но нет, не дошло. Потому что их нет.

— Среднесрочная перспектива как вами оценивается? — спросил господин Путин.

Я думал, господин Александровский подробно расскажет, как в компании будут разбирать один самолет, чтобы летал другой: с чего начнут, с хвоста или крыльев, и чем закончат... Но ничего же подобного:

— Сейчас у нас основной фокус будет на подготовке к эксплуатации отечественных воздушных судов. Наша стратегия сейчас обновляется, но она уже полностью синхронизирована с комплексной программой развития транспортной отрасли до 2030 года,— сообщил глава «Аэрофлота».— Мы планируем законтрактовать всего 323 воздушных отечественных судна, из них 73 Sukhoi Superjet, 210 МС-21 — это уже в новом облике, с российскими двигателями, импортозамещенные самолеты, а также 40 воздушных судов Ту-214.

— Такого заказа давно не было! — даже господин Путин, без сомнения, готовый в целом к тому, что скажет господин Александровский (его ведь тоже брифинговали.— А. К.), был впечатлен.

Все это выглядело между тем беспроигрышно. И ничего, что МС-21 до сих пор толком нет, тем более с российскими двигателями (которые, впрочем, есть, хоть и до сих пор не сертифицированные), а к Sukhoi Superjet, который уж точно не является эталоном импортозамещения, слишком много вопросов (у меня, например, только один: почему в таком большом, хоть и среднемагистральном самолете, только один туалет?). Заказ-то оформят. Правда, после этого его предстоит исполнить.

Но — до 2030 года.

А в этом кабинете решались задачи сегодняшнего дня. А точнее, вчерашнего.

Так Владимиру Путину в этом же кабинете когда-то было обещано, что к 2015 году в российских войсках появятся истребители пятого поколения.

— Это безусловно! — согласился господин Александровский.— Таких заказов не было, на моей памяти точно не было!

Главное, что все тут находились под большим впечатлением друг от друга.

Андрей Колесников