Пенсионеров поманило небо

Авиаперевозчики в надежде получить госсубсидии продолжают бороться за повышение пассажиропотока с помощью промоакций. Так, «Аэрофлот» до конца года будет продавать билеты пенсионерам по единому тарифу. Перед авиакомпаниями стоит задача удержать пассажиропоток от падения больше чем на 10%. Но хотя в июле «Победа» и «Россия» показали падение перевозок на треть и на 20% соответственно, в целом группа «Аэрофлот», по мнению собеседников “Ъ”, получит всю причитающуюся субсидию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Новый фиксированный спецтариф «Аэрофлота» для пенсионеров вряд ли окажет значительное влияние на пассажиропоток группы, считают опрошенные “Ъ” эксперты. Новая акция, объявленная перевозчиком накануне, распространится в том числе на рейсы «России» внутри страны из Москвы, Петербурга и Красноярска до конца года.

Похожие акции с начала лета активно запускали и другие перевозчики, в том числе и те, кто не претендует на получение госсубсидии (ее выдают, если пассажирооборот авиакомпании в апреле—октябре составит не менее 72% от уровня прошлого года). Так, S7 запустила льготные тарифы на 2022–2023 годы для молодежи, пожилых людей, многодетных семей, людей с ограниченными возможностями и жителей Дальнего Востока. Red Wings в честь Дня защиты детей продавал билеты со скидкой в 40% для пассажиров младше 12 лет. В Smartavia провели две большие акции с начала лета и считают их «наиболее высокоэффективным инструментом маркетинговой стратегии».

Как отметил близкий к Минтрансу собеседник “Ъ”, «парад распродаж» этого высокого сезона «помогает решить поставленную перед авиацией задачу по перевозке не менее 100 млн пассажиров». По итогам семи месяцев, по словам источника “Ъ”, перевозки предварительно снизились на 10%, а за июль — на 17% год к году. Среди крупнейших авиакомпаний наибольшее падение продемонстрировала Utair: в июле на 35%, до 520 тыс. пассажиров (803 тыс. в июле 2021 года), а за семь месяцев — около 20%. Как писал “Ъ”, Utair активно летает только на 30 из 50 числящихся у ней самолетов. Топ-5 возглавил «Аэрофлот», чей пассажиропоток в июле составил 2,7 млн человек, из которых на внутренние рейсы пришлось почти 2,5 млн (плюс 32%). Июльские показатели S7 год почти не изменились: 1,7 млн человек (1,8 годом ранее). Также сохранили объемы перевозок «Уральские авиалинии»: 1,1 млн пассажиров. Четвертое место заняла «Победа», чей пассажиропоток упал более чем на 27% (чуть более 1 млн). Замыкающая пятерку крупнейших «Россия» перевезла чуть более 1 млн человек (минус 18% к 2021 году), с начала года падение оценивается в 7%. По словам собеседника “Ъ”, «воздушный транспорт не разбрасывается емкостями и работает максимально эффективно в вынужденно ограниченной маршрутной сети», о чем говорит средняя загрузка кресел, которая в июле превысила 91% (85% в июле 2021 года).

В «России», чей пассажиропоток внутри страны, по данным “Ъ”, в июле отставал от июля 2021 года почти на 15%, отказались комментировать статистику по перевозкам, уточив, что «новое предложение в совокупности с другими программами господдержки по компенсации услуг размещения в отелях значительно расширит возможности людей пенсионного возраста путешествовать по стране».

Но эксперты считают, что авиакомпаниям за счет цены довольно сложно выиграть конкуренцию с железной дорогой при непродолжительных перелетах. Так, выгода для пассажиров в пенсионном возрасте от льготных тарифов «Аэрофлота» по сравнению с ценами на поезд на коротких маршрутах из Москвы составляет порядка 200–500 руб., отмечает младший директор корпоративных рейтингов НРА Алла Юрова. Причем в Петербурге выгода более существенна, «что характерно для данного направления». При этом, как подсчитали для “Ъ” аналитики Газпромбанка, в доковидном 2019 году для перемещений между Москвой и Петербургом железную дорогу выбрали 13 млн пассажиров и только 6 млн — авиаперелет. На коротких маршрутах существенного перетока пассажиров Алла Юрова не ожидает: «Поездка в аэропорт и прохождение предполетных формальностей и мер безопасности часто сопряжено с большими затратами по времени, чем на вокзал».

На дальних расстояниях билеты по новой акции «Аэрофлота» выгоднее, чем билет на поезд, в среднем на 1 тыс. руб., продолжает эксперт: «Кроме того, становится более ощутим выигрыш по времени». Это может повысить привлекательность перелета, но, констатирует она, зачастую «пассажиры указанной категории могут отказываться от полетов по неэкономическим причинам».

Айгуль Абдуллина