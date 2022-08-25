Дума проявила ядерное единство

Совет Госдумы на внеочередном заседании в четверг принял заявление «об угрозах, возникающих в результате обстрелов украинскими военными формированиями Запорожской атомной электростанции». С инициативой подготовки такого документа на прошлой неделе выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Депутаты назвали действия вооруженных сил Украины «ядерным шантажом» и призвали ООН потребовать от Киева прекращения обстрелов. Депутатам важно не столько добиться какой-то реакции на это обращение, сколько продемонстрировать «сохранение политического консенсуса», считает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Запорожская АЭС

Фото: Alexander Ermochenko, Reuters Запорожская АЭС

Фото: Alexander Ermochenko, Reuters

В своем заявлении совет Думы решительно осудил обстрелы Запорожской АЭС (ЗАЭС). «Ракетно-артиллерийским ударам подвергается критически важная инфраструктура ЗАЭС, нарушение ядерной и физической безопасности которой грозит масштабной катастрофой в центре Европейского континента. Последствия безрассудных действий Киева, отдающего приказы об обстрелах ЗАЭС, могут стать поистине ужасающими»,— говорится в документе (напомним, власти Украины обвиняют в обстрелах российских военных, контролирующих территорию станции).

В документе также упоминаются факты подрыва украинскими диверсантами линий электропередачи, ведущих к Курской АЭС. Авторы заявления отметили «самоотверженность российских военнослужащих», которым «до настоящего времени удается обеспечивать необходимую защиту основных объектов ЗАЭС и близлежащего города Энергодара». Страны Запада, снабжающие Украину оружием, названы в документе «соучастниками и пособниками преступлений».

В связи с этим совет Думы призвал ООН, МАГАТЭ и другие международные организации дать оценку действиям Киева и потребовать от властей Украины немедленного прекращения обстрелов ЗАЭС и других опасных объектов.

Также депутаты подтвердили «готовность российской стороны сделать все необходимое для организации международной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, с тем чтобы специалисты агентства могли на месте засвидетельствовать наличие угроз, создаваемых в результате постоянных украинских атак на атомную электростанцию, чреватых трагическими последствиями для всего человечества».

Помимо «ядерной темы», в заявлении затронут и ряд других вопросов, связанных с российской спецоперацией на Украине. Так, совет Думы помянул «русофобскую идеологию» Киева и «его натовских покровителей», потребовал «прекратить поставки на Украину вооружений, которыми антинародный киевский режим убивает и калечит людей», и даже обратился к гражданам Украины «с просьбой осознать страшные последствия преступной и провокационной политики киевского режима».

После заседания совета представители всех фракций сделали заявления для журналистов, подтвердив свою единую позицию по обсуждавшемуся вопросу.

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» Вячеслав Макаров отметил, что заявление должно приобрести дипломатическое звучание: «Мы понимаем, что если не прекратятся обстрелы, это приведет к ядерной катастрофе, которая будет иметь последствия для всего Европейского континента. Соединенные Штаты и Англия как спонсоры терроризма должны уяснить, что если не прекратятся поставки артиллерийского вооружения украинским военным, это приведет к самой большой катастрофе XXI века». Другой первый замглавы фракции Дмитрий Вяткин добавил, что российская армия является сейчас «главным и единственным гарантом безопасности» и Запорожской атомной электростанции, и «всей Европы».

Руководитель фракции «Новых людей» Алексей Нечаев назвал обстрелы ЗАЭС «признаком отчаяния и бессилия»: «Видно, что у украинских вооруженных сил не получается отбить ни электростанцию, ни регион». По его мнению, обстрелы — это еще и «шантаж европейских партнеров Украины», чтобы те выделяли деньги и вооружения, если не хотят получить «новый Чернобыль». А лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в связи с этим напомнил о законопроекте эсеров о признании Украины террористическим государством, который они направили на отзыв в правительство.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что выступил с инициативой обращения, поскольку сам три года служил в армии в подразделении по борьбе с атомным, химическим и бактериологическим оружием. Главной угрозой для безопасности в мире он назвал «ядерный шантаж, который американцы силами нацистов, бандеровцев, фашистов организовали на “ридной Украине”». Коммунист также припомнил США атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, в которой «никакой военной необходимости не было», и гипотетические планы сбросить 50 ядерных бомб на советские города.

Председатель ЛДПР и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий полагает, что киевский режим «пересек все возможные красные линии». При этом депутат выразил уверенность, что «ничто не сможет нарушить режим безопасности Запорожской атомной электростанции», но ООН и МАГАТЭ тем не менее должны «дать оценку действиям вооруженных сил Украины».

Политолог Алексей Макаркин полагает, что большого значения для ООН заявление совета Госдумы иметь не будет, поскольку внешняя политика в России находится в компетенции других институтов — президента и Министерства иностранных дел.

«В ООН работают профессиональные дипломаты, люди, которые будут слушать позицию России и учитывать ее, но не будут принимать ее как истину»,— поясняет эксперт. По его мнению, у заявления руководства Думы другая задача — демонстрация сохранения политического консенсуса, того, что все фракции, представленные в парламенте, поддерживают власть и никаких изменений с начала военной спецоперации на Украине не произошло. «Запад хотел бы, чтобы российское общество меняло отношение к власти, а депутаты демонстрируют, что этого не происходит»,— резюмирует господин Макаркин.

Ксения Веретенникова