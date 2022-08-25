Рекогносцировка совместности

Полгода с момента ввода российских войск на территорию Украины, совпавшие с 31-й годовщиной независимости страны, в ООН отметили дискуссией в Совете Безопасности и совместным заявлением с обращенным к России требованием «немедленного и безоговорочного вывода сил и военной техники». Этот инициированный Киевом документ поддержали 57 стран и Европейский союз. Тот факт, что к заявлению присоединились менее трети из 193 государств—членов ООН, в МИД РФ сочли доказательством того, что международная поддержка Украины в ее конфликте с Россией падает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представленное постпредом Украины при ООН Сергеем Кислицей (в центре) заявление с требованием к России вывести свои войска с украинской территории с энтузиазмом поддержали все союзники и партнеры Киева

Фото: Mary Altaffer / AP Представленное постпредом Украины при ООН Сергеем Кислицей (в центре) заявление с требованием к России вывести свои войска с украинской территории с энтузиазмом поддержали все союзники и партнеры Киева

Фото: Mary Altaffer / AP

24 августа совпали две даты — 31-я годовщина независимости Украины и полгода с начала «специальной военной операции». Страну поздравляли с праздником, выражали сочувствие и поддержку украинскому народу. Даже постпред России при ООН Василий Небензя, выслушавший множество обвинений в адрес России на заседании Совбеза ООН, признал, что «украинцам сегодня приходится нелегко». И сразу же возложил ответственность за это «на киевский режим, пришедший к власти в 2014 году в результате осуществленного при помощи ряда западных государств антиконституционного переворота».

На связь с Нью-Йорком в видеоформате вышел «представитель режима» Владимир Зеленский. В своей речи он анонсировал внесение на рассмотрение 77-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН в сентябре резолюции, которой «Россия должна быть привлечена к ответственности за преступление агрессии против Украины».

Однако пока до резолюции дело не дошло, Украина инициировала «Совместное заявление по итогам шести месяцев полномасштабного вторжения России в Украину», к которому могли присоединиться все желающие. В итоге подписи под осуждающим документом поставили 57 стран и одна организация — Европейский союз. Помимо стран ЕС, США и Великобритании, в числе подписантов оказались Багамы, Колумбия, Доминиканская Республика, Грузия, Гватемала, Маршалловы Острова, Палау, Молдавия и Федеративные Штаты Микронезии.

Авторы документа выразили сожаление в связи с невыполнением Россией резолюций ГА ООН от 2 и 24 марта и «неспособностью немедленно прекратить применение силы против Украины». В заявлении напомнили, что ст. 2 Устава ООН обязывает государства «воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства и разрешать свои международные споры мирными средствами».

«Сегодня мы подтверждаем нашу солидарность с народом Украины, отдаем дань уважения всем тем, кто пожертвовал своей жизнью за независимость Украины, и выражаем наше глубочайшее сочувствие и соболезнования семьям жертв продолжающейся агрессии против Украины»,— говорится в документе.

В конце заявления подписанты заверили в приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и потребовали от России прекратить боевые действия и «немедленно и безоговорочно» вывести силы и военную технику с территории Украины.

Тем временем в Москве обратили внимание на то, что заявление подписали менее трети из 193 стран—членов ООН. К нему, в частности, не присоединились такие страны, как Китай и Индия.

«Все начали осознавать, что ситуация намного серьезнее, нежели использование западными либеральными диктатурами Украины в антироссийской идеологии… Теперь-то все осознали, что это не локальная ситуация, это не история, как сейчас пытаются всем рассказать как о "просто каких-то противоречиях в регионе", а что западные либеральные диктатуры взялись за передел мира, используя Украину»,— прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Следующий замер отношения мирового сообщества к украинскому кризису состоится в ходе голосования по новой осуждающей Россию резолюции на 77-й сессии ГА ООН, анонсированной Владимиром Зеленским. Нынешнее совместное заявление не подразумевало обязательного выражения позиции от государств-членов — его можно было только поддержать, но нельзя было воздержаться или выступить против, никто не выносил текст на обсуждение, с его содержанием нельзя было публично поспорить перед принятием и так далее. В конце концов, его можно было просто не заметить и проигнорировать без каких-либо геополитических потерь, а до того, как постпред Украины в ООН Сергей Кислица зачитал это заявление, о существовании этого документа широкой международной общественности вообще ничего не было известно.

С резолюциями ситуация несколько иная. Присутствующие в зале ГА ООН представители стран так или иначе должны выразить свою позицию. Так, документ от 2 марта об «агрессии против Украины», осуждающий Россию и требующий вывода войск и отмены решения о признании ДНР и ЛНР, поддержали 135 государств, воздержались 35, против выступили пять, включая РФ. Резолюция от 24 марта о «гуманитарных последствиях агрессии против Украины» набрала 140 голосов в поддержку при тех же пяти против и уже 38 воздержавшихся. Примечательно, что резолюция от 7 апреля о приостановке членства России в Совете ООН по правам человека, имевшая в отличие от своих предшественниц реальные последствия, набрала всего 93 голоса в поддержку. В итоге она все равно была принята, потому что противников документа оказалось меньше — 24, а воздержавшихся — 58.

Алексей Забродин