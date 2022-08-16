Перетягивание визита

Запорожскую атомную электростанцию обстреливают вот уже более десяти дней, но до сих пор неясно, смогут ли инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осмотреть ее. Причина, по которой не удается организовать поездку, судя по всему, связана не только с вопросами обеспечения безопасности делегации, но и с сугубо политическими соображениями. Это значительно усложняет поиск компромисса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вид сверху на Запорожскую АЭС, 13 августа

Фото: Reuters Вид сверху на Запорожскую АЭС, 13 августа

Фото: Reuters

Вокруг Запорожской АЭС складывается парадоксальная ситуация. Эта крупнейшая в Европе атомная электростанция с 5 августа едва ли не ежедневно подвергается обстрелам, ответственность за которые Россия и Украина перекидывают друг на друга. При этом обе стороны заверяют, что готовы всячески способствовать визиту на станцию инспекторов МАГАТЭ, но организовать поездку никак не удается. И судя по последним публичным комментариям сторон, не факт, что удастся.

Наиболее спорный вопрос связан с маршрутом, по которому международные инспекторы должны добираться до украинского города Энергодара на левом берегу Днепра, где расположена атомная станция.

Напомним, российские войска взяли эту территорию под свой контроль в самом начале военной операции на Украине, однако сама АЭС по-прежнему управляется украинским оператором «Энергоатом» и на ней работают тысячи местных специалистов. Во вторник представители РФ дали понять, что считают неприемлемым требование украинской стороны проложить маршрут миссии МАГАТЭ к станции через Киев и территорию, контролируемую Киевом по правую сторону Днепра.

«Представьте себе, что значит через Киев,— это значит, что на Запорожскую АЭС они (инспекторы.— “Ъ”) будут заезжать через линию фронта. Это огромный риск с учетом того, что украинские вооруженные силы — это неоднородные вооруженные формирования»,— сказал журналистам замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

Дипломат напомнил, что на стороне Киева воюет не только регулярная армия, но и группировки, напрямую не подчиняющиеся Минобороны Украины. «Все что угодно могло бы произойти, если бы делегация МАГАТЭ поехала через линию фронта. Ее бы, например, обстреляли или еще что-то совершили в отношении нее»,— предположил он. И добавил: «Для того чтобы выдать это (обстрел.— “Ъ”) за российскую провокацию, эти люди (украинские бойцы.— “Ъ”) готовы на все».

Из комментария Игоря Вишневецкого следует, что в случае с первой попыткой организовать визит инспекторов МАГАТЭ в Энергодар — она была запланирована на конец июня, но сорвалась в последний момент — Россия предлагала маршрут именно по контролируемой ею территории.

«Когда речь шла о предыдущем посещении, которое было сорвано, Россия предлагала маршрут, который позволил бы обеспечить безопасность инспекторов МАГАТЭ,— рассказал дипломат.— Российская сторона тут может обеспечить полностью безопасность, наши военные ее полностью обеспечат. Украина ничего не обеспечит».

Об этом же в эфире «Соловьев.Live» во вторник заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. «Не знаю, состоится эта миссия (МАГАТЭ.— “Ъ”) или нет, потому что, как показало заседание Совета Безопасности ООН, украинцы и западники, генсек ООН выдвигают определенные условия. Украинцы прямо говорят, что международная миссия должна проследовать на Запорожскую АЭС со стороны Украины, должна пересечь линию фронта,— напомнил он.— Я думаю, что это слишком рискованное мероприятие. И ставить под угрозу жизнь международных чиновников высокого уровня... ставить под угрозу их безопасность, наверное, было бы безответственно». По словам Михаила Ульянова, «есть другие маршруты, по которым миссия может прибыть на станцию».

Экстренное заседание Совбеза ООН по Запорожской АЭС, о котором идет речь, состоялось 11 августа. Постпред РФ при ООН Василий Небензя тогда предупредил, что «преступные атаки Киева на объекты ядерной инфраструктуры толкают мир на грань ядерной катастрофы, сопоставимой по масштабам с чернобыльской». Дипломаты из США и других западных стран, не говоря о том, кто именно обстреливает атомную станцию, всю ответственность за обострение обстановки вокруг нее возложили на Россию: по их словам, если бы она в феврале не ввела войска на территорию Украины, атомной станции ничто бы не угрожало. Единственным, кто обвинил Россию в «постановочных обстрелах» Запорожской АЭС, был постпред Украины при ООН Сергей Кислица. По версии Киева, Москва хочет отключить станцию от украинских электросетей и перенаправить ее мощности в Крым.

Оба постпреда — российский и украинский — заверяли, что их страны готовы способствовать визиту инспекторов МАГАТЭ в Энергодар, но Сергей Кислица огласил ряд условий для допуска миссии:

Россия должна вывести войска, оружие и технику со станции, а также разминировать подходы к ней;

Россия должна принять миссию МАГАТЭ без каких-либо условий;

Россия не должна препятствовать проезду миссии со стороны, подконтрольной Украине.

«Мы готовы предоставить миссии всю необходимую помощь и обеспечить проезд через подконтрольную Украине территорию»,— заявил Сергей Кислица. Он уточнил, что расстояние от контролируемого Украиной берега Днепра до Запорожской АЭС на противоположном берегу составляет около 8 км — как от Никополя, так и от Марганца. «Если Россия прекратит обстрелы этих городов, что помешает миссии преодолеть это расстояние?» — спросил украинский дипломат.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в этот понедельник сообщил: секретариат организации, будучи в тесном контакте с МАГАТЭ, «сделал вывод, что на Украине он обладает возможностью в сфере логистики и безопасности, чтобы поддержать любую поездку МАГАТЭ на Запорожскую АЭС из Киева». «Если, конечно, украинские и российские власти согласятся на это»,— добавил он.

Ведущий научный сотрудник Венского центра по разоружению и нераспространению (VCDNP) Николай Соков в беседе с “Ъ” отметил, что в споре вокруг маршрута инспекторов есть две составляющие: безопасность миссии и политика вокруг войны.

«Вряд ли можно сомневаться, что ехать на АЭС через Россию (и далее через подконтрольную ей территорию Украины.— “Ъ”) безопаснее. Но при этом маршруте ООН и в меньшей степени МАГАТЭ (в меньшей потому, что визит, в общем, технический) косвенно признают контроль России над соответствующей территорией, что для них — особенно ООН — неприемлемо»,— пояснил он “Ъ”.

Для МАГАТЭ же, по его словам, проблема в том, что Запорожская АЭС по-прежнему находится под ответственностью «Энергоатома», то есть управляется из Киева, и без визита в украинскую столицу в любом случае не обойтись. «"Росатом" уже поднимал вопрос о переводе АЭС под свою ответственность, но МАГАТЭ на это дать согласия не может. То есть в центре событий вопросы прежде всего политические,— отметил Николай Соков.— Визит очень нужен, но может состояться только в том случае, если удастся согласовать формулу, при которой он никоим образом не затронет вопросы суверенитета». По мнению собеседника “Ъ”, для Украины это вопрос принципиальный, а Россия могла бы проявить гибкость.

Некоторая ясность в этом вопросе, возможно, появится в ближайшие дни. В понедельник генсек ООН Антониу Гутерриш по телефону обсуждал ситуацию вокруг Запорожской АЭС с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. 18–19 августа господин Гутерриш отправится на Украину с визитом, одной из ключевых тем которого станет этот же вопрос.

Елена Черненко