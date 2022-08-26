Обвинение посчитало взятку культурной

Замоскворецкий суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего министра культуры Крыма Веры Новосельской, обвиняемой в получении особо крупной взятки. По данным СКР, в 2018 году бенефициар петербургской строительно-реставрационной компании ООО «Меандр» Евгений Ярмош передал ей за общее покровительство при реставрации культурных объектов в Крыму свыше 25 млн руб. Экс-министр вину не признает, заявляя, что взяла от строителя $300 тыс. (17 млн руб.), но в долг для своей подруги на покупку квартиры в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вера Новосельская

Фото: Пресс-служба Басманного суда. Вера Новосельская

Фото: Пресс-служба Басманного суда.

Перед заседанием Вера Новосельская успела пообщаться со своими защитниками, от которых узнала последние новости о родных и близких. О себе госпожа Новосельская успела сообщить, что содержится в СИЗО «Лефортово» в приемлемых условиях. Конвоиры к ней относятся хорошо и даже прозвали «нежнятиной», почему, правда, экс-чиновница не сказала.

В ходе установления личности подсудимой выяснилось, что госпожа Новосельская является уроженкой Свердловска (ныне Екатеринбург), впоследствии перебралась в Крым, где летом 2014 года возглавила региональное министерство культуры (уволена с должности главой республики в связи с утратой доверия).

Прокурор Екатерина Фролова, ранее участвовавшая, к слову, в процессе по делу в отношении Алексея Навального, зачитала фабулу обвинения. Она сообщила, что Вера Новосельская обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, связанном с вымогательством (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Прокурор напомнила, что подсудимая являлась должностным лицом и не только не имела права получать подарки и деньги, но и была обязана сообщать о подобных предложениях правоохранителям.

Госпожа Фролова сообщила, что Вере Новосельской инкриминируется получение весной 2018 года от бенефициара ООО «Меандр» Евгения Ярмоша взятки в размере 25,8 млн руб. При этом деньги чиновница якобы стала вымогать у господина Ярмоша еще осенью 2017 года, до заключения с компанией «Меандр» контракта на реконструкцию Крымского государственного центра детского театрального искусства в Симферополе (бывший театр кукол, который до 2014 года возглавляла госпожа Новосельская). При этом, по материалам дела, господин Ярмош считал, что выделяет деньги министру не просто за заключение контракта, а за общее покровительство «Меандру» в Крыму.

По данным следствия, госпожа Новосельская послала забрать деньги свою подчиненную по фамилии Орлова, которая в том же 2018 году купила на эти средства квартиру в центре Москвы (Большой Козловский переулок, 8). Сначала квартира была оформлена на приобретателя Орлову, но та впоследствии, по данным правоохранителей, передала ее госпоже Новосельской в собственность. По словам прокурора, госпожа Орлова была не в курсе истинных намерений руководительницы и поэтому выступит в суде свидетелем.

В свою очередь, подсудимая, отвечая на вопрос председательствующей Ирины Зориной, понятно ли ей обвинение, заявила: «Текст, зачитанный русскими словами, мне понятен, но суть его — нет».

Затем адвокат подсудимой Лев Глухов заявил, что обвинение, по его мнению, противоречиво и необоснованно. Он указал, что из обвинения осталось неясно, дал господин Ярмош 25 млн руб. подсудимой только за заключение контракта или за общее покровительство реставрационно-строительным работам ООО «Меандр» в Крыму. Но если речь шла о даче денег за контракт, то, отметил защитник, деньги стоило дать не министру, а заказчику работ — службе капитального строительства, подчиненной министерству. Тем более что контрольно-ревизионные функции в отношении этой службы министр культуры Крыма получила лишь в 2020 году, после заключения договоров с «Меандром». Соответственно, считает господин Глухов, министерство, не являвшееся подрядчиком работ, не могло повлиять на их оплату, чего добивался взяткодатель.

Другой адвокат, Константин Черкасов, заявил, что следствие неверно истолковало события, имевшие место в 2017–2018 годах. По его словам, госпожа Новосельская действительно взяла у Евгения Ярмоша $300 тыс., но не в качестве взятки, а в долг для своей подруги Орловой, которая очень хотела купить квартиру в центре Москвы. При этом господин Черкасов пояснил, что Евгений Ярмош не мог отказать министру культуры Крыма, поскольку был с ней в близких отношениях. Впоследствии же эти деньги, по словам защитника, были возвращены кредитору. При этом, утверждает адвокат, московская квартира до сих пор числится за Орловой.

После завершения выступлений сторон судья отложила слушание на 3 октября.

Алексей Соковнин