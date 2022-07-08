Крымскому министру культурно откатили

Как стало известно “Ъ”, в Москве завершено расследование уголовного дела в отношении экс-министра культуры Крыма Арины Новосельской, ругавшейся матом на правительственном совещании. Бывшую чиновницу обвиняют в получении взятки в размере 25 млн руб. за покровительство питерскому ООО «Меандр», получившему в 2018 году подряд на реконструкцию здания Крымского государственного центра детского театрального искусства в Симферополе стоимостью более 1 млрд руб. Показания о взятке госпоже Новосельской, по данным “Ъ”, дал бенефициар «Меандра» Евгений Ярмош. Сейчас его судят за хищение бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вера (Арине) Новосельская

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Вера (Арине) Новосельская

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении 46-летнего министра культуры Республики Крым Арины Новосельской (по паспорту Вера Новосельская) Следственный комитет России возбудил 17 ноября 2021 года. Уже на следующий день женщину задержали на полуострове и доставили в Москву, где и предъявили обвинение в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в размере 25 млн руб., а Басманный райсуд санкционировал арест чиновницы. Доводы защиты о том, что госпожа Новосельская ухаживает за братом-колясочником, а также имеет множество различных наград, включая медаль «За защиту Крыма», добиться более мягкой меры пресечения не помогли.

По данным “Ъ”, основанием для расследования, которое уложилось в 50 томов, стали показания находившегося под следствием бенефициара питерского ООО «Меандр» (в июне 2021 года признано банкротом) Евгения Ярмоша. Его вместе с гендиректором этой фирмы Еленой Завадской задержали в сентябре 2020 года, инкриминировав хищение бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Из-за махинаций объект до сих пор не введен в эксплуатацию.

В окончательной редакции обоим вменили мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализацию денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ст. 174.1 УК РФ). В общей сложности фигуранты обвиняются в хищении 191 млн руб., и сейчас их дело слушается в Красногвардейском райсуде Петербурга.

Когда расследование этого дела находилось в завершающей стадии, Евгений Ярмош, очевидно, надеясь заключить досудебное соглашение и тем самым смягчить свою участь, вспомнил, что в 2018 году дал взятку министру культуры Крыма Арине Новосельской. За 25 млн руб. чиновница, с которой бенефициара ООО «Меандр» связывали якобы куда больше чем дружеские отношения, лоббировала, по версии следствия, интересы его компании при реализации контракта на строительство симферопольского театра кукол, директором которого она была до назначения министром в 2014 году.

Отметим, что фирма «Меандр» позиционировала себя как одну из крупнейших реставрационных компаний Санкт-Петербурга, имевшую крупные заказы не только в городе на Неве, но также в Москве и Крыму. По данным “Ъ”, силовики пытались выявить коррупционную составляющую во взаимоотношениях коммерсанта с Ариной Новосельской и по другим значимым объектам культурного наследия полуострова, поскольку «Меандр» получил тут в свое время множество госконтрактов на миллиарды рублей. В частности, петербургская компания занималась ремонтом ялтинского дома-музея А. П. Чехова и Воронцовского дворца в Алупке, после которого новая кровля не выдержала первых проявлений непогоды и некоторые их залы оказались затоплены дождями. Также со скандалами, срывами сроков сдачи в эксплуатацию, исками в суды и уголовными делами закончились дорогостоящие работы компании по реконструкции Ливадийского дворца в Ялте, Большой и Малой Митридатских лестниц в Керчи, Ханского дворца в Бахчисарае, здания офицерского собрания 51-го пехотного Литовского полка в Симферополе и т. д. Но несмотря на это, «Меандр» еще долго продолжал стабильно выигрывать в Крыму и Севастополе бюджетные подряды на реконструкцию объектов культурного наследия.

Впрочем, господин Ярмош, по данным “Ъ”, сдал следствию лишь один эпизод. Вполне возможно, что именно из-за такого неэффективного сотрудничества прокуратура и не стала заключать с ним досудебное соглашение. Таким образом, в деле экс-чиновницы Новосельской, прославившейся, кстати, еще в марте 2021 года, когда она, не заметив, что микрофон включен, выругалась матом в прямом эфире во время правительственного совещания по видеосвязи, так и остался один эпизод. Своей вины в получении взятки, по словам защитников, она не признает. Согласно выдвинутой ранее версии, эти деньги министр культуры якобы брала взаймы для некоего друга на покупку квартиры и об этом есть соответствующий договор.

Адвокат Константин Черкасов, ознакомившись с обвинительным заключением в отношении своей подзащитной, заявил “Ъ”, что «в нем для нее не все так плохо». «Надеюсь, что доказательства защиты перевесят доказательства обвинения»,— добавил господин Черкасов.

Олег Рубникович