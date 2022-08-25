Ноутбуки раскрылись с китайской стороны

В июле продажи ноутбуков в России в штуках упали на 22% год к году, рассказали ритейлеры. При этом китайские производители Honor и Huawei наращивают продажи на фоне сокращения их у американской Apple и тайваньской Asus, которые на фоне военных действий на Украине остановили официальные поставки. Ритейлеры и дистрибуторы ожидают продолжения укрепления китайских брендов на российском рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с отчетом МТС о продажах ноутбуков в России в июле. Из него следует, что лидером продаж в штуках осталась американская HP с долей 21% (годом ранее 26%), второе место заняла Lenovo, увеличившая долю с 17% до 18%. Тайваньская Acer заняла 14% против 13% в июле 2021 года. У Asus год к году доля снизилась на 4 процентных пункта, до 13%. При этом китайские Honor и Huawei увеличили доли с 5% до 9% и с 3% до 8% соответственно. В два раза, до 6%, нарастила долю тайваньская MSI, обогнав Apple — ее доля в натуральных продажах год к году снизилась с 8% до 3%.

Источник “Ъ” в одном из ритейлеров уточнил, что всего в июле было продано 222 тыс. ноутбуков на 13,1 млрд руб. В штучном выражении в июле продажи, по его словам, снизились год к году на 22%. За первое полугодие было продано около 1,4 млн ноутбуков на 90 млрд руб., оценили в «М.Видео-Эльдорадо». Это на 10% больше, чем годом ранее, в штучном выражении и на 25% больше в денежном. По итогам второго квартала в РФ было реализовано 510 млн ноутбуков на 30 млрд руб.

Asus и Acer в марте объявили о прекращении поставок в Россию на фоне военной операции на Украине. Также в марте официальные продажи в стране свернула Apple, а в начале июня — HP. В мае The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что Lenovo и Xiaomi постепенно уходят с российского рынка, чтобы не попасть под санкции. В пресс-службе HP сообщили, что «процесс сворачивания операций в России завершен». У MSI всегда была значительная доля рынка игровых ноутбуков, заявили “Ъ” в компании. Asus и Acer отказались от комментариев. Apple, Huawei и Honor не ответили “Ъ”.

Глава Lenovo в России Александр Катаев отметил, что лето — традиционно низкий сезон для рынка ноутбуков: «В июле продажи ожили за счет снижения цен ритейлерами на ряд моделей и маркетинговых активностей». В августе господин Катаев ожидает еще большего роста продаж по сравнению с предыдущими месяцами, но считает, что уровня прошлого года рынок не достигнет из-за снижения покупательной способности.

По словам руководителя направления «Ноутбуки» «Марвел-Дистрибуции» Андрея Латышева, в июле продажи ноутбуков снизились на 21% в штуках и на 16% в деньгах к аналогичному периоду 2021 года. «Тайваньские и американские вендоры стремятся избежать вторичных санкций, поэтому прекратили поставки, пояснил он. Доля HP сохранилась высокой за счет больших товарных запасов»,— добавил господин Латышев. По его прогнозу, в ближайшей перспективе доли американских и тайваньских вендоров снизятся, а на смену им придут новые китайские, а затем и российские производители ноутбуков. В августе стало известно, что правительство, крупные ритейлеры и российские производители электроники обсуждают идею субсидировать торговым сетям затраты на рекламу отечественных ноутбуков, системных блоков и планшетов (см. “Ъ” от 18 августа).

В МТС пояснили, что Honor и Huawei в основном выпускают ультрабуки среднего технического уровня: «Это самый популярный вид лэптопов среди россиян, при этом у других вендоров они тоже есть, но стоят немного дороже при схожих характеристиках».

Руководитель группы по закупкам категории «Компьютеры и ноутбуки» «Ситилинка» Алексей Дашкевич осенью ожидает увеличение продаж собственных торговых марок «Ситилинка» и китайских брендов. Директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов считает, что преждевременно говорить о восстановлении продаж до уровня прошлого года в связи с приостановками поставок от крупных производителей. Однако по итогам четвертого квартала, полагает он, динамика будет положительной за счет предновогодних продаж.

Анастасия Гаврилюк