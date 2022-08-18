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Коммерсантъ FM
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Господдержи ноутбук шире

Продажи российской техники в рознице требуют усилий

Правительство, крупные ритейлеры и российские производители электроники обсуждают идею субсидировать торговым сетям затраты на рекламу отечественной электроники (ноутбуков, системных блоков и планшетов). Это должно повысить узнаваемость российских брендов в потребительском сегменте, считают ритейлеры. Но производители электроники подчеркивают, что помимо маркетинговой поддержки им нужны льготные кредиты для выпуска больших партий продукции, которая пока не может конкурировать по цене с зарубежными аналогами.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Источник “Ъ” в правительстве рассказал, что Минцифры вместе с крупными российскими производителями электроники («Аквариус», Yadro, ICL) и ритейлерами («М.Видео» и DNS) обсуждает возможность наладить розничные продажи российских устройств, в первую очередь планшетов, ноутбуков и системных блоков. «Крупные сети выразили интерес к продаже российской электроники, но им нужна господдержка для продвижения брендов. Потребителя надо мотивировать как минимум познакомиться с отечественными продуктами»,— говорит собеседник “Ъ”. По предварительным оценкам, на это нужно около 1 млрд руб. в год.

Сейчас российские производители не ориентированы на потребительский сегмент и выпускают только для корпоративного и государственного сектора. Директор компании «Промобит» (в 2022 году разработала ноутбук Bitblaze) Максим Копосов объясняет, что в розничных сетях российские ноутбуки представлены ODM-устройствами (original design manufacturer, выпускаются на тайваньских или китайских предприятиях и лишь брендируются в РФ). «Продажа же собранных в РФ ноутбуков через сети затруднительна из-за высокой цены. В условиях мелкосерийного производства, при партиях в несколько тысяч штук, конкурировать с известными брендами невозможно»,— подчеркивает господин Копосов. Например, ноутбук Bitblaze выйдет в коммерческой партии к началу 2023 года в количестве только тысячи штук.

Идею субсидировать маркетинговые расходы на продвижение российских брендов власти обсуждают в последние несколько месяцев. В июне глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что правительство одобрило выделение «в пилотном режиме» 500 млн руб. на их рекламу в СМИ. В Минпромторге “Ъ” сказали, что с 18 августа до 29 сентября пройдет отбор компаний, затрата на рекламу их товаров будет субсидироваться через АНО «Национальные приоритеты». Попадет ли реклама ноутбуков и планшетов под эту меру поддержки, в министерстве не уточнили, сказав лишь, что производители могут подать заявку.

Источник “Ъ” на рынке говорит, что производители ноутбуков неоднократно обращались в Минпромторг за разъяснением, будет ли на них распространяться эта мера поддержки, но не получили ответа: «В случае одобрения идеи Минцифры, крупные ритейлеры смогут получить субсидию на частичную компенсацию расходов по продвижению российской электроники без посредника в виде АНО».

Гендиректор консорциума АНО «Вычислительная техника» Светлана Легостаева говорит, что участвовала в ряде встреч в Минцифры на тему продвижения российской электроники в рознице. Но для вывода ноутбуков и планшетов отечественного производства на потребительский рынок, помимо маркетинговой кампании, нужно обеспечить производителей льготными кредитами, чтобы они могли выпустить большие партии, уверена она: «Такие кредиты можно выдать и ритейлерам при гарантировании ими спроса».

В «М.Видео-Эльдорадо» “Ъ” заверили, что заинтересованы в расширении ассортимента отечественной техники: «Совместные с производителями промокампании позволят потребителям узнать больше о российских брендах и продуктах, которые могут конкурировать с зарубежными во многих категориях». Детали проекта пока обсуждаются, добавили в ритейлере. В Минцифры, «Аквариусе» и Yadro отказались от комментариев, совладелец DNS Дмитрий Алексеев не ответил “Ъ”.

Директор департамента продаж и маркетинга «ICL Техно» Ильдар Вагизов согласен, что для усиления присутствия российской электроники в торговых сетях производителям нужно «усиление текущей госполитики по поддержке радиоэлектронной отрасли», в частности, запуск льготного кредитования: «Это сделает отрасль более привлекательной и позволит российским разработчикам сохранять маржинальность, не повышая цены». Исполнительный директор F+ tech (выпускает планшеты) Алексей Мельников добавляет, что также можно субсидировать установку или приобретение покупателем устройств российского ПО и предложить гражданам льготное потребительское кредитование.

Никита Королев, Тимофей Корнев

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