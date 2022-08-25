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Коммерсантъ FM
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Индейку покажут на торгах

Предприятие экс-депутата подготовили к продаже

Несмотря на растущий даже в кризис российский рынок производства индейки, владельцы некоторых предприятий стремятся избавиться от своих активов. Так, на продажу выставлена крупная в Оренбургской области компания «Восточная-Агро», контролируемая структурами экс-депутата регионального заксобрания Владимира Киданова. В феврале—апреле часть производителей испытывала серьезные проблемы с поставками инкубационных яиц. Это, не исключают эксперты, стало одной из причин продажи актива.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

О том, что производитель индейки «Восточная-Агро» ежегодной мощностью 5,3 тыс. тонн индейки в живом весе выставлен на продажу, “Ъ” узнал из презентации Агентства инвестиционного развития Оренбургской области. Там указана стартовая цена актива — 750 млн руб. В презентации «Восточной-Агро» утверждается, что в перспективе компания может увеличить производство на 10 тыс. тонн в год в живом весе.

Предприятие входит в состав агрохолдинга «Русь», где председателем совета директоров является экс-депутат заксобрания Оренбургской области Владимир Киданов. В агентстве и «Руси» на запрос “Ъ” не ответили.

«Восточная-Агро», чья доля на рынке составляет 0,9%, занимает 13-е место в рейтинге Национальной ассоциации производителей индейки. Мощность инкубатора предприятия —520 тыс. яиц в год, а в птичниках могут выращиваться до 430 тыс. голов в год. По данным «Контур.Фокус», хотя в 2021 году выручка «Восточной-Агро» выросла на 4%, до 636,4 млн руб., чистый убыток составил 54,1 млн руб.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев считает, что причиной продажи комплекса может быть, скорее всего, усталость владельца от бизнеса по производству индейки и его желание переключиться на другие отрасли. Источник “Ъ” на рынке называет еще одну причину: «Восточная-Агро» в феврале—апреле на фоне военной операции РФ на Украине столкнулась со сложностями при приобретении инкубационного яйца. «Текущий владелец хочет, чтобы в будущем это были проблемы новых инвесторов»,— объясняет собеседник “Ъ”.

Индейководство в России продолжает рост, говорит Альберт Давлеев. По итогам 2021 года, производство индейки в стране выросло на 22,18%, до 400,4 тыс. тонн. В первой половине 2022 года, по предварительным оценкам господина Давлеева, рост составил 15% год к году, что делает этот сектор «интересным для инвесторов». Эксперт приводит пример расширения мощностей ГК «Дамате», а также прошлогоднюю покупку группой «Черкизово» компании «Краснобор».

«Восточная-Агро» испытывает серьезное давление со стороны своего ближайшего конкурента — Башкирского птицеводческого комплекса имени Гафури, находящегося в 200 км от оренбургского площадки, продолжает Альберт Давлеев. На прошлой неделе это предприятие было выкуплено на торгах за 3,3 млрд руб. казахстанским GB Finance Ltd (см. “Ъ” от 19 августа). В идеале новому владельцу комплекса имени Гафури логичнее было бы объединить «Восточную-Агро» со своим предприятием, что дало бы синергию в производстве, считает эксперт. Получить комментарии у GB Finance Ltd не удалось.

Вице-президент ГК «Дамате» Андрей Григоращенко в курсе о продаже «Восточной-Агро», но говорит, что компании официально не предлагали приобрести этот актив. В то же время в «Дамате» не рассматривают покупку площадки, так как, по словам господина Григоращенко, мощности выставленного на продажу предприятия небольшие и их сложно встроить в имеющуюся у компании технологическую цепочку. В «Черкизово» заявили, что продолжают наращивать объемы производства индейки, но вопрос об интересе к «Восточной-Агро» оставили без ответа.

Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки Анатолий Вельматов отмечает, что в текущей ситуации компаниям, решившим нарастить свои объемы выпуска, эффективнее покупать уже готовое производство, чем строить новые площадки. Это связано в том числе с рисками приостановки поставки оборудования из-за возможных санкций и высокой волатильностью на рынке строительных материалов.

Алексей Полухин

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