Птенцефабрики

Российские птицефабрики, уже сталкивавшиеся с нехваткой импортных инкубационных яиц, что приводило к сокращению выпуска мяса, пытаются снизить эти риски. Теперь они наращивают импорт в том числе из США и Германии птенцов для воспроизводства поголовья. Пока этот способ выгоднее, но ставит предприятия в зависимость от американских компаний Aviagen и Cobb.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Российские птицефабрики сокращают закупки за рубежом инкубационных яиц и переключаются на импорт племенных птенцов для воспроизводства поголовья, следует из имеющихся у “Ъ” материалов Национального союза птицеводов (НСП). По этим данным, в январе—апреле 2022 года ввоз инкубационных яиц сократился на 38%, до 158 млн штук, а импорт птенцов вырос на 54%, до 490,6 тыс. штук год к году. Основными поставщиками птенцов стали Белоруссия, Германия и США. В НСП отказались комментировать данные.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев напоминает, что в начале 2021 года участники рынка столкнулись с нехваткой инкубационных яиц из-за нарушения поставок из ЕС. Это стало одной из причин снижения выпуска мяса птицы на 5%, до 1,08 млн тонн в первом квартале 2021 года, отмечает он. И производство вышло из отрицательной зоны только к концу года. На этом фоне правительство ввело компенсацию части затрат на строительство и модернизацию комплексов для выпуска инкубационных яиц. По словам господина Давлеева, участники рынка, видимо, успели построить эти репродукторы и сейчас импортируют птенцов для загрузки объектов.

Еще одной причиной отказа от импортных инкубационных яиц стал резкий рост цен, считает гендиректор УК «Траст-Птицеводческие активы» Генрих Арутюнов. По его словам, с конца 2021 года по март 2022 года цены на импортные инкубационные яйца росли на 70–80%. В итоге компании, не имевшие собственных племенных птенцов, не могли конкурировать по цене и сохранять приемлемую рентабельность, указывает господин Арутюнов.

Дмитрий Патрушев, глава Минсельхоза, 30 июня: «Грипп птиц в ЕС привел к сбоям в поставках инкубационных яиц».

Представитель Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева говорит, что наличие собственных племенных птенцов обеспечивает независимость бройлерного производства от рынка инкубационного яйца, а также позволяет снизить себестоимость мяса. Производство инкубационного яйца обходится на 30% дешевле, чем покупка, уточняет Генрих Арутюнов. Другие крупные производители мяса птицы — группа «Черкизово», ГАП «Ресурс» и АПХ «Мираторг» — не ответили на вопросы “Ъ”.

Предложение мяса птицы на фоне снижения импорта инкубационных яиц растет. По данным Национального союза свиноводов, за первую половину 2022 года выпуск мяса бройлеров вырос на 6,6%, до 3,39 млн тонн год к году. По словам Альберта Давлеева, чтобы не терять деньги на содержании племенных птенцов, участники рынка вынуждены увеличивать посадку бройлеров. В результате, несмотря на летний сезон и теплую погоду, что сопровождается ростом спроса на мясо, оптовая стоимость бройлеров не растет, указывает он. По данным НСП, на 26 июня средние оптовые цены на тушку бройлера были на уровне 142 руб. за 1 кг, что соответствует показателю неделей ранее.

Но переключение птицефабрик на импорт птенцов несет и свои риски. По словам Генриха Арутюнова, для поддержания поголовья закупать птенцов нужно в среднем четыре-шесть раз в год. А в России до сих пор нет кроссов с достаточной продуктивностью, поэтому все участники рынка приобретают птенцов у американских Aviagen или Cobb — ключевых игроков в сфере селекции сельскохозяйственной птицы, указывает он. Как отмечает источник “Ъ” в отрасли, прогнозировать сложно, но санкции США не должны коснуться продуктового сектора. Стоимость птенцов также растет, добавляет Альберт Давлеев. По его словам, в первом квартале этого года цены на них выросли на 30–40% из-за удорожания производства в ЕС, связанного с ростом кормов.

Алексей Полухин