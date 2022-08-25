Пиво крепят «Кристаллом»

ФКП «Союзплодоимпорт» хочет вывести известный водочный бренд «Кристалл» на пивной рынок. Для этого ФКП потребовало в суде лишить структуру американской Kraft Heinz, совладельцем которой является структура Уоррена Баффетта, прав на марки Crystal Light и «Кристалл Лайт». Под этими брендами компания выпускает напитки из порошка. Пивоваренные компании могут быть заинтересованы в марке, но прямая аналогия с водкой будет рискованна для нового продукта, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

ФКП «Союзплодоимпорт» обратилось в суд по интеллектуальным правам с иском к Kraft Foods Group Brands LLC — структуре американского производителя продуктов Kraft Heinz — о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков Crystal Light и «Кристалл Лайт» в России в отношении пива. Определение суда появилось в картотеке дел 23 августа.

Kraft Heinz создана в 2015 году в результате слияния Heinz и Kraft Foods, крупнейший акционер — Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта. В портфель брендов входят Kraft, Heinz, Philadelphia, Maxwell House и др. Глобальная выручка в 2021 году — более $26 млрд. Под брендом Crystal Light компания поставляет в других странах линейку напитков из порошка.

У «Союзплодоимпорта» есть в портфеле водка Kristal, зарегистрированная в 1974 году, а также Moskovskaya Kristal и Stolichnaya Kristal. В июле ФКП подало в Роспатент заявку на регистрацию бренда «Кристалл», в том числе по классу пива. В 2008–2014 годах «Союзплодоимпорт» вел судебную тяжбу с французским шампанским домом Louis Roederer, требуя лишить компанию правовой охраны в РФ бренда Cristal, ссылаясь на схожесть того до степени смешения с маркой Kristal. Спор закончился соглашением, позволяющим Louis Roederer возобновить регистрацию Cristal в РФ при условии не препятствовать «Союзплодоимпорту» в глобальном продвижении водки Kristal.

В «Союзплодоимпорте» заявили “Ъ”, что как правообладатель серии брендов со словом «Кристалл» в категории алкогольных напитков заинтересованы в расширении ассортимента, в том числе пива. Наличие сходных товарных знаков, даже неиспользуемых, препятствует регистрации брендов, добавили там. В ФКП говорят, что предпринимают попытки урегулировать вопрос во внесудебном порядке. В Kraft Heinz “Ъ” не ответили.

Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман говорит, что государство в лице «Союзплодоимпорта», вероятно, стремится закрепить за собой права на марку «Кристалл» и ее производные во всех интересующих категориях. Для пивоваренных компаний бренд также может быть интересным из-за хорошей узнаваемости и ассоциации с природной чистотой, отмечает он. Патентный поверенный, управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков считает, что «Союзплодоимпорту» будет достаточно доказать владение сходными брендами, зарегистрированными для однородных товаров, и их предоставление в пользование по лицензионным договорам.

Kraft Heinz из-за военных действий на Украине намерена сократить свое присутствие в стране. Как рассказывали источники “Ъ”, компания ищет покупателей на два завода по выпуску детского питания и локальные марки. Зампред комитета РСПП по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов отмечает, что в идеале эти планы не должны играть роли для спора вокруг товарного знака, но сегодня суды могут учитывать «недружественную» юрисдикцию компаний при вынесении решений.

Основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин говорит, что в последние годы не помнит случаев переходов брендов из категории крепкого алкоголя в пивную. По его словам, теоретически интерес к марке могут проявлять крупные производители, чьи портфели брендов из-за геополитического кризиса сократились. Но прямые аналогии с водкой скорее будут в минус, считает господин Желагин. Гендиректор «Волковской пивоварни» Алексей Аксель согласен, что наличие одноименной водки будет скорее отрицательным фактором, так как производители пива и крепкого алкоголя ориентируются на разные аудитории.

Анатолий Костырев