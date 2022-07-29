Kraft Heinz откашивает от России

Из-за кризиса, возникшего из-за военных действий РФ на Украине, американский производитель питания Kraft Heinz намерен сократить свое присутствие на российском рынке. По информации “Ъ”, компания выставила на продажу свой бизнес по выпуску детского питания, включающий два завода мощностью 30 тыс. тонн продукции в год и локальные бренды, стоимость которого оценивается в 3 млрд руб. Рынок детского питания пострадал в разгар пандемии, но интерес к активам должен быть высоким.

О том, что Kraft Heinz ищет покупателя на свой бизнес по производству детского питания в России, рассказал источник “Ъ”, знакомый с предложением, и подтвердили собеседники “Ъ” в инвесткругах и крупных производителях продуктов. По данным “Ъ”, на продажу выставлены предприятия «Хайнц-Георгиевск» в Ставропольском крае и Ивановский комбинат детского питания общей мощностью более 30 тыс. тонн сухих, жидких каш и пюре в год, а также бренды «Умница» и «Сами с усами». В 2021 году на площадках было выпущено более 13,3 тыс. тонн продукции, чистая выручка сегмента выросла на 8,5%, до $43 млн (2,5 млрд руб. по курсу ЦБ), EBITDA была $2,8 млн (168,5 млн руб.), знает источник “Ъ”. В Kraft Heinz заявили “Ъ”, что не комментируют «рыночные слухи».

Kraft Heinz создан в 2015 году в результате слияния Heinz и Kraft Foods, крупнейший акционер — Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта. В портфель брендов входят марки Kraft, Heinz, Philadelphia, Maxwell House и др. Глобальная выручка в 2021 году — более $26 млрд.

В России, помимо фабрик детского питания, Kraft Heinz владеет предприятием «Петропродукт-Отрадное» в Ленинградской области, где выпускает кетчупы, соусы, консервированные продукты. Этот бизнес, который приносит Kraft Heinz основную часть выручки в России, концерн не продает, говорят собеседники “Ъ”.

По словам одного из собеседников “Ъ”, Kraft Heinz оценивает российский бизнес детского питания в 2,5–3 млрд руб. Управляющий директор управления инвестиционного бизнеса Россельхозбанка Илья Шумов отмечает, что это примерно соответствует балансовой стоимости собственного капитала ООО «Хайнц-Георгиевск» и ООО «Ивановский комбинат детского питания». По его словам, сегодня иностранцы при продаже активов в большей степени ориентируются на сумму исходных инвестиций, нежели на финансовые показатели бизнеса.

Найти покупателя не должно составить проблем, так как из-за инфляционных факторов строительство заводов подобного рода выросло на десятки процентов, отмечает господин Шумов.

Среди потенциальных покупателей источники “Ъ” называют family offices, также продажа активов обсуждалась с ГК «Черноголовка» — крупным производителем напитков, снеков, сладостей, который выпускает свою линейку детского питания. В «Черноголовке» это не комментируют. Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев отмечает, что у family offices в РФ сейчас аккумулированы большие объемы средств, которые можно вкладывать в местные активы. По его словам, стратегические инвесторы могут оценить бизнес Kraft Heinz дороже, так как будут рассчитывать на синергию, а финансовые — будут стремиться купить дешевле, чтобы заработать на перепродаже.

По данным NielsenIQ, в январе—июне этого года продажи вязкого и сухого детского питания в офлайн-рознице снижались на 13–20% в натуральном выражении и росли до 9,9% в деньгах. Онлайн-продажи в натуральном выражении также снижались на 7,7–23%, а в деньгах росли на 3,8–19,5% относительно первой половины 2021 года. В число крупнейших брендов входят «ФрутоНяня» липецкого «Прогресса», «Агуша» (PepsiCo), «Тема» (Danone). Марка Heinz входит в пятерку по продажам в сегменте сухого детского питания, согласно NielsenIQ. Как отмечает Илья Шумов, рынок детского питания всегда имел повышенную устойчивость к кризису, хотя и пострадал во время пандемии COVID-19. По некоторым позициям цены на рынке с начала года выросли на 100–200%, что производители объясняют ростом затрат, но скорее всего, отмечает эксперт, это может быть попыткой сохранить, а в некоторых случаях увеличить прибыльность бизнеса.

Анатолий Костырев, Дмитрий Козлов