НОВАТЭК не обведешь вокруг газа

НОВАТЭК больше не сможет поставлять газ бывшей структуре «Газпрома» Gazprom Marketing & Trading Singapore по долгосрочному контракту на 3 млн тонн в год. Выданное правительством РФ временное разрешение на работу с GM&T, которая была де-факто национализирована властями Германии, истекло 23 августа. Власти РФ, давая разрешение, рассчитывали на сохранение поставок по заключенному еще «Газпромом» долгосрочному контракту с индийской GAIL. Однако новый немецкий менеджмент GM&T решил, что выгоднее не поставлять российский газ в Индию, а продать его на спотовом рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Проект НОВАТЭКа «Ямал СПГ» с 23 августа больше не может поставлять газ по контракту с бывшей структурой «Газпрома» Gazprom Marketing & Trading Singapore (GM&T Singapore). Сейчас эта компания управляется властями Германии — она была де-факто национализирована после начала военной спецоперации России на Украине.

Российское правительство 11 мая запретило взаимодействие со структурами GM&T и ее материнской компанией Gazprom Germania (теперь называется Security Energy for Europe), однако выдало «Ямал СПГ» специальное исключение сроком 90 дней.

Разрешение позволяло структуре НОВАТЭКа Yamal Trade продолжить поставки сжиженного газа с Ямала в адрес GM&T Singapore по долгосрочному контракту объемом 3 млн тонн (газ передавался в бельгийском Зеебрюгге). Тогда у GM&T сохранялась возможность выполнять свой долгосрочный контракт, заключенный с индийской GAIL в 2015 году, на поставку 2,5 млн тонн СПГ в год. Тем самым Россия постаралась избежать ситуации, в которой Индия лишилась бы поставок по долгосрочному контракту.

Однако новое руководство GM&T Singapore не позволило этим планам осуществиться и в июне перестало отгружать российский СПГ в адрес GAIL. Как сообщал Bloomberg в июле, GM&T Singapore к этому времени пропустила пять запланированных поставок сжиженного газа для GAIL. После жалоб Индии на это «Ямал СПГ» заявлял, что выполняет все обязательства перед бывшей структурой «Газпрома». Однако новым собственникам Securing Energy for Europe (SEFE) выгоднее было продать СПГ на спотовом рынке, нежели поставлять его GAIL по долгосрочному контракту, где цены привязаны к нефти. По данным “Ъ”, формула долгосрочного контракта предполагала уровень кривой в 13,7% к JCC (Japanese Crude Cocktail, средняя цена импортируемых Японией сортов нефти) плюс постоянные расходы в $0,5 за MBTU. Таким образом, в июне этот газ по долгосрочному контракту стоил около $535 за 1 тыс. кубометров, тогда как на спотовом рынке — более $2 тыс. за 1 тыс. кубометров. Почти четырехкратная разница цен позволяла SEFE заплатить GAIL неустойку за недопоставку и все равно заработать.

Отсутствие поставок с «Ямал СПГ» вынудило Индию ограничивать газоснабжение внутренним потребителям. Источники Reuters в начале августа сообщали, что GAIL сократила поставки сырья производителям удобрений и промышленным предприятиям на 10–20%. Помимо этого госкомпании пришлось снизить загрузку на своем нефтехимическом комплексе в Пате на 40%, чтобы сэкономить около 6,5 млн кубометров в день для других клиентов (суточный импорт по контракту с GM&T Singapore составлял 8,5 млн кубометров).

Эксперт центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов отмечает, что, исходя из условий контракта Yamal Trade и GM&T Singapore, за оставшиеся четыре месяца года необходимо было поставить около 1,3 млрд кубометров газа, которые теперь потенциально можно пустить на спотовый рынок. При текущих ценах на газ в Европе на уровне $2600–2700 за 1 тыс. кубометров и в Азии в $2100–2200 (по индексу JKM в Азии) потенциальная выручка от продажи этих объемов может составить $3–3,5 млрд в зависимости от региона продажи, рассчитал он. При этом это минимум втрое больше, чем можно было бы получить, поставляя этот газ по долгосрочному контракту с нефтяной привязкой.

Другой вопрос, говорит эксперт, что продать газ в Азии по текущим спотовым ценам может быть трудно, так как развивающиеся потребители, такие как Индия, Пакистан, Бангладеш, отказываются от закупок по текущим котировкам. А поставки в Европу, по его мнению, могут быть затруднены по геополитическим соображениям.

Ольга Мордюшенко