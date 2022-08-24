Поддержка СПГ разжижается

Правительство отказалось выделять бюджетное финансирование на программу локализации оборудования для СПГ-проектов. Минпромторг просил на поддержку отрасли 35 млрд руб. до 2030 года, но получит лишь 300 млн руб. Основной объем средств в 89 млрд руб. предлагается привлечь из внебюджетных источников. Цели при этом остаются амбициозными: долю российского оборудования в СПГ-проектах предлагается довести до 80% к 2030 году. В Минпромторге обещают «продолжить изыскивать средства» на «столь важное направление».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «НОВАТЭК» Фото: ПАО «НОВАТЭК»

Федеральный проект по локализации оборудования для СПГ-проектов, разработанный Минпромторгом, лишился львиной доли государственного финансирования. Из федерального бюджета будет выделено в общей сложности лишь 300 млн руб. на 2022 и 2023 годы. Общая стоимость программы до 2030 года — 89,32 млрд руб. Обновленная версия паспорта проекта «Прорыв на рынки СПГ» была опубликована Telegram-каналом «Майский указ».

Проект Минпромторга — это план по проведению НИОКР, созданию опытных образцов и запуску серийных производств оборудования. Летом 2021 года, как писал “Ъ”, общая стоимость программы оценивалась в 127 млрд руб. Минпромторг хотел получить из бюджета 35 млрд руб. в 2022–2030 годах, а остальное привлечь за счет инвестиций производителей оборудования.

В свежем документе говорится, что уже в 2022 году доля российского СПГ-оборудования заводов «на российской технологии СПГ» составляет 40%. Хотя в прежней версии Минпромторг хотел достигнуть этой цели только к 2024 году. В 2028 году показатель должен вырасти до 60%, а к 2030-му — до 80%.

Министерство рассчитывает, что российские предприятия освоят производство 18 видов оборудования для средне- и крупнотоннажного производства СПГ к 2030 году. Объем дополнительно привлеченных частных инвестиций в отрасль до конца текущего года составит 6,16 млрд руб., говорится в документе. Речь, в частности, о насосах отгрузки, криогенных кранах, мембранных элементах первичного барьера для систем хранения СПГ, жидкостных детандерах, электроприводных дожимных компрессорах мощностью более 35 МВт, спиральновитых криогенных теплообменниках и пр. Среди производителей указаны АО «ОКБМ Африкантов» (входит в «Росатом»), АО «Конар», ООО «Завод Лоджикруф», АО «Казанькомпрессормаш».

В Минпромторге заверили “Ъ”, что проект «Прорыв на рынки СПГ» реализуется в соответствии с планом. При поддержке министерства выполняются 7 из 18 проектов, перечень которых сформирован НОВАТЭКом и «Газпромом», уточнили там. Оставшиеся 11 планируется поддержать до конца года. По ряду направлений уже созданы опытные образцы. Так, например, АО «ОКБМ Африкантов» (входит в «Росатом») успешно испытало насос отгрузки СПГ для проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2».

«В текущих условиях действительно очень важно обеспечить финансирование реализации таких проектов в полном объеме»,— подчеркивают в Минпромторге. Там напомнили, что в 2022 году правительство планирует направить на эти цели более 3 млрд руб., из которых 1 млрд руб. выделен из резервного фонда правительства. «В дальнейшем мы продолжим изыскивать средства на поддержку столь важного направления промышленности»,— заверили в министерстве.

«Чтобы обеспечить реальный прорыв на рынке СПГ, нужно решить задачи по разработке и производству оборудования — и туда, и туда нужны инвестиции,— заявил “Ъ” гендиректор "Атомэнергомаша" (входит в "Росатом") Андрей Никипелов.— Действующее сейчас для субсидирования НИОКР постановление правительства (№1649.— “Ъ”) в первую очередь направлено на получение выручки, а сегодняшняя ситуация требует усилий прежде всего по созданию новых технологий и продуктов. Кроме того, если говорить уже о создании производства оборудования для СПГ-проектов, то здесь нужны механизмы, обеспечивающие длинные и дешевые деньги. За рубежом речь, как правило, об инвестициях сроком более десяти лет со ставкой 2–3% годовых. Поэтому с нашими текущими ставками развивать производство намного сложнее».

Надо четко разделять НИОКР и коммерциализацию разработок, считает Сергей Колобанов, заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭКа» Центра стратегических разработок. Федеральный проект предполагает исключительно первое — проведение научно-исследовательских работ (разработка), создание опытных образцов, а также организацию будущего серийного производства. Для этих задач денежных средств вполне достаточно, а научный задел в данной сфере у России есть, отмечает аналитик.

Однако целевые показатели по доле российского оборудования при реализации СПГ-проектов могут быть достигнуты только в случае коммерчески успешных разработок, то есть если опытные образцы будут признаны конкурентоспособными, отмечает Сергей Колобанов. «А здесь как раз важно, чтобы проекты заказывали и принимали потенциальные заинтересанты из бизнеса, а не государство. Поэтому внебюджетное финансирование вполне оправданно. Что касается государственной поддержки, то у правительства кроме прямой бюджетной поддержки (субсидии и госзакупки) есть много других инструментов в рамках инвестиционной и инновационной политики газовых компаний, заказывающих такие разработки»,— считает эксперт.

Полина Смертина