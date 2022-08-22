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Коммерсантъ FM
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Долларчик просто открывался

Американская валюта взяла курс на доминирование

Впервые за 20 лет доллар на российском рынке стоит дороже евро. Биржевой курс доллара поднялся 22 августа до уровня 59,87 руб./$, а курс евро опустился ниже 59,50 руб./€. Отчасти это объясняется динамикой мирового валютного рынка, где доллар тоже стоит дороже евро, но и внутренними факторами — переводом части газовых контрактов на евро и активным процессом девалютизации. В ближайшие месяцы американская валюта может сохранить сильные позиции, как на внешнем, так и на внутреннем рынке, считают аналитики.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Курс доллара на Московской бирже 22 августа обогнал евро. В первый час торгов американская валюта прибавила более 1 руб. и достигла отметки 60,11 руб./$. В то же время курс евро вырос только на 40 коп., до 60 руб./€. По итогам дня курсы остановились не отметках 59,87 руб./$ и 59,48 руб./€.

В последние раз курс единой европейской валюты завершал торговую сессию ниже курса доллара почти 20 лет назад — осенью 2002 года. Тогда инвесторы все еще с осторожностью относились к появившейся в 1999 году валюте и не так часто использовали ее в расчетах.

Движение курсов на Московской бирже в значительной степени определяется динамикой курса евро к доллару на мировом рынке. По данным Investing.com, в ходе сегодняшних торгов курс европейской валюты снизился на 1,1%, до $0,9928, минимального значения с декабря 2002 года. за семь дней он снизился на 3,8%.

Укрепление доллара к евро происходит на фоне возросших рисков рецессии в Европе.

«Торговый баланс ЕС в 2022 году находится в дефиците из-за подорожания газа, нефтепродуктов и продовольствия, в отдельных случаях — до исторических максимумов. Это лишило европейскую валюту фундаментальной поддержки»,— отмечает экономист по международным рынкам банка «Открытие» Кирилл Кононов. Доллар остается защитной валютой в глобальном масштабе, отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Дополнительное давление на европейскую валюту оказывает более мягкая денежно-кредитная политика ЕЦБ в сравнении с ФРС США.

Антон Силуанов, министр финансов РФ, 29 июня:

«Кстати, идет доход от бюджета. У нас 1 рубль курса для бюджета, по нашим оценкам, ну, 130–150 млрд рублей. Минэк даже оценивал в 200 млрд рублей. То есть для бюджета 10 рублей курса — триллион рублей с лишним».

С марта американский регулятор уже четыре раза повысил ставку в сумме на 2,25 п. п., до 2,25–2,5%. ЕЦБ приступил к повышению ключевой ставки только в июле, подняв ее на 0,5 п. п., до 0,5%. В настоящий момент рынок ожидает продолжения повышения ставки ФРС вплоть до 3,75%, тогда как ожидания по ставке ЕЦБ ограничены уровнем 1,25%.

«Растет разница ставок между ФРС и ЕЦБ, что стимулирует переток капитала в долларовые активы, чтобы получить там большую доходность»,— отмечает Кирилл Кононов.

Для более сильных позиций американской валюты были и внутренние факторы. В понедельник инвесторы активно отыгрывали сообщения о том, что Минфин может уже в сентябре провести валютные интервенции через кросс-валютные механизмы. Эта новость поддержала курсы основных валют, но в евро эффект был ограничен избыточным его предложением в связи с подготовкой компаний к налоговому периоду. «В России сохраняются оплаты за газ в рублях, что формирует избыток предложения европейской валюты в экономике»,— отмечает главный аналитик ПСБ Егор Жильников.

Доля юаня в объеме биржевых торгов растет благодаря экспортерам, импортерам и инвесторам

В текущих условиях быстрого возврата курса евро к паритету против доллара США, как было в середине июля, на рынке не ожидают. «До тех пор, пока риторика ФРС остается “ястребиной”, а ЕЦБ медлит с антиинфляционными мерами, единая валюта останется под давлением»,— считает Владимир Евстифеев. По оценке Кирилла Кононова, ближайшие месяцы возможно закрепление курса евро на уровне $0,95–1.

По мнению Егора Жильникова, рывок курса доллара не получит продолжения и в течение недели он вернется в диапазон 58–60 руб./$, как и курс евро.

Этому будут способствовать избыточное предложение валюты со стороны экспортеров, которые продолжают генерировать рублевую ликвидность под уплаты основных налогов 25 августа. После их уплаты влияние этого фактора снизится, и курс вновь пойдет вверх. Находящиеся под давлением нефтяные котировки, ограниченное предложение энергоносителей на европейские рынки, а также новости о скором старте валютных интервенций, полагает эксперт, позволят уверенно закрепить курс доллара выше 60 руб.

Виталий Гайдаев

  • Газета «Коммерсантъ» №153 от 23.08.2022, стр. 1

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