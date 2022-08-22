Москва и Белград разошлись в министрах

Глава сербского МВД Александр Вулин провел в понедельник в Москве переговоры с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Встреча изначально привлекла к себе повышенное внимание не только из-за необычного формата в виде общения глав МВД и МИДа двух стран, но и ввиду сложного геополитического момента ее проведения. Москва рассчитывает на закрепление отношений с Сербией как главным стратегическим партнером на Балканах, Белград же по-прежнему пытается балансировать между Россией и Западом. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров (справа) и министр внутренних дел Сербии Александр Вулин во время встречи в Москве

Фото: Пресс-служба МИД России Министр иностранных дел России Сергей Лавров (справа) и министр внутренних дел Сербии Александр Вулин во время встречи в Москве

Фото: Пресс-служба МИД России

Приезд сербского министра внутренних дел в Москву и его переговоры с главой российской дипломатии анонсировал на минувшей неделе МИД РФ, что прозвучало почти как сенсация. После того как планировавшийся на 6–7 июня визит главы МИД РФ в Белград был отменен (официально — из-за отказа соседних с Сербией стран предоставить коридор самолету российского министра, внесенного ЕС в санкционный список), Сергей Лавров сразу объявил, что пригласил своего сербского коллегу Николу Селаковича «в ближайшее время посетить Москву». «В Белграде понимают, что Москва хочет получить от руководства Сербии гарантии готовности быть и впредь стратегическим партнером России, пока вопрос о поставках российского газа на выгодных для Сербии условиях до конца не закрыт»,— пояснил тогда “Ъ” источник, знакомый с позицией сербского руководства.

С тех пор потребность в проведении российско-сербской встречи на высоком уровне, похоже, только возросла.

В начале августа президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил: «Сербия хотела бы сидеть на трех стульях — ЕС, США и Россия, но больше у нее это не получится».

В Сербии эти слова расценили как призыв к Белграду встать в нынешнем геополитическом противостоянии на сторону Москвы, направленный ею через ее белорусского союзника.

Неделю спустя посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил, что «создание в Сербии российской военной базы является суверенным делом этой страны, плюс это вопрос интересов самой РФ». Заявление наделало в Сербии много шума, а сербские СМИ и эксперты упрекнули Россию в том, что, «распространяя информацию о российской базе, она намеренно подрывает интересы Сербии в момент, когда та находится под давлением Запада в связи с формированием нового правительства и решением вопроса о присоединении к санкциям против РФ». В ситуацию вмешался сербский президент Александр Вучич, объявив: «Сербии не нужны чьи-либо военные базы. Она будет сохранять военный нейтралитет и союзнические отношения».

Параллельно в последнее время обострились отношения Белграда с Приштиной, вылившиеся в конце июля в острое противостояние на границе.

А на днях Александр Вучич сообщил, что на этой неделе будет объявлено имя премьера нового правительства, которому среди прочего предстоит решать и вопрос о присоединении Сербии к санкциям против РФ.

В этой ситуации и было объявлено о проведении сербско-российских переговоров в Москве. Только вместо приглашенного ранее главы МИДа Николы Селаковича их участником с сербской стороны стал глава МВД Александр Вулин.

Источники “Ъ” в Белграде, знакомые с ситуацией в сербском руководстве, говорят, что «и Селакович, и Вулин — многолетние соратники Александра Вучича, но если глава МИДа неизменно следует позиции президента о партнерских отношениях с Россией, ЕС, США и Китаем, то Вулин настроен подчеркнуто антизападно и часто повторяет, что главная опора Сербии — это Россия».

С другой стороны, поясняют собеседники “Ъ”, визит сейчас главы сербского МИДа в Москву «был бы однозначно негативно воспринят Западом, что президенту Вучичу вовсе не нужно, Вулина же многие на Западе всерьез не воспринимают».

Сообщение по итогам московских переговоров первым распространило МВД Сербии, акцентировав внимание на заверениях своего министра о том, что «Сербия, которую возглавляет президент Александр Вучич, не забывает вековое братство (с Россией.— “Ъ”) и что Сербия является единственной страной в Европе, которая не ввела санкции против РФ и не стала частью антироссийской истерии».

В последовавшем спустя несколько часов сообщении российского МИДа о переговорах с сербским гостем приводится заявление Сергея Лаврова, что «пакости тех, кто сорвал мой визит в Белград в июне, не смогут поколебать российско-сербские отношения», и слова министра: «Будем рады видеть в Москве министра иностранных дел Сербии в любое удобное время».