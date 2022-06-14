Президент Сербии будет тянуть с санкциями

Посетивший в конце минувшей недели Белград канцлер Германии Олаф Шольц открыто и, по сути, в ультимативной форме потребовал от Сербии присоединения к санкциям против РФ. Прогноз по поводу того, насколько это реально, содержится в просочившемся в СМИ закрытом докладе разведслужб ЕС, сделанном по заказу главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Авторы доклада полагают, что президент Сербии Александр Вучич постарается максимально оттянуть смену курса по отношению к Москве и будет требовать за это от Запада высокую цену. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Сербии Александр Вучич

Фото: Darko Vojinovic / AP Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Сербии Александр Вучич

Фото: Darko Vojinovic / AP

«Канцлер Шольц крайне ясно и жестко потребовал от Сербии присоединиться к санкциям против России»,— сообщил в конце минувшей недели сербский президент Александр Вучич по итогам переговоров с немецким канцлером в Белграде. И добавил: «Я отлично понял требования Шольца. Он будет ознакомлен со всеми нашими решениями по данному вопросу». Говоря о нынешней позиции Белграда, президент пояснил: «Сербия не согласна с российским вторжением на Украину, что показала своими решениями в Генассамблее ООН, осуждающими вторжение. По правовой и политической природе конфликта (на Украине.— “Ъ”) позиция Сербии предельно ясна. По санкциям же наша позиция по целому ряду причин иная».

Усиление давления Запада на Белград вызвано тем, что Сербия остается единственной среди членов и кандидатов в члены ЕС страной, не присоединившейся к антироссийским санкциям. Анализ сербской позиции по данному вопросу содержится в просочившемся на днях в СМИ закрытом документе, подготовленном разведслужбами ЕС для Европейской внешнеполитической службы (EEAS) и ее главы Жозепа Борреля.

Основной вывод аналитиков спецслужб: «Александр Вучич попытается предпринять различные шаги внутри страны и на мировой арене, чтобы оттянуть дистанцирование от России и продолжать добиваться уступок со стороны Запада». В частности, авторы документа предсказывают максимальное затягивание президентом Сербии формирования нового правительства по итогам состоявшихся 3 апреля выборов и использование его отсутствия в качестве предлога для того, чтобы отложить введение санкций против России. Одновременно, говорится в документе, Александр Вучич может проводить «политику малых шагов» по сближению с Западом с целью получения от него новых политических и экономических уступок.

Важную роль в постепенном дистанцировании Сербии от РФ аналитики ЕС отводят Сербской православной церкви (СПЦ). По их оценкам, близость патриарха Порфирия к сербскому президенту и «щедрые государственные дотации СПЦ» помогут убедить духовенство и население принять прозападную политику Сербии.

В реализации своего курса, считают авторы документа, президент Вучич будет использовать и прошедшие в парламент небольшие пророссийские партии правого толка. «Интересам Вучича отвечает присутствие в парламенте такой оппозиции,— говорится в документе.— Это позволит ему представить себя в глазах Запада как умеренного политика».

«Ясным показателем будущей направленности внешнеполитического курса Сербии» аналитики спецслужб называют состав будущего сербского правительства. Точнее, число прозападно и пророссийски настроенных министров в нем, а также то, кого президент поставит на должность премьера.

Источники “Ъ” в европейских дипломатических кругах не ожидают каких-либо изменений в политике Белграда до окончательного решения вопроса с поставками российского газа Сербии. Принципиальная договоренность по этому вопросу достигнута в конце мая в ходе телефонного разговора президентов двух стран Владимира Путина и Александра Вучича. Сам сербский лидер назвал условия «исключительно выгодными» для Белграда и заверил, что «сейчас цена газа для Сербии будет в три раза ниже европейской, а зимой — в десять раз ниже». Однако окончательные договоренности по газу (точной цене и объемам поставок) еще только предстоит согласовать на переговорах между российским «Газпромом» и главной сербской нефтегазовой компанией NIS.

До того Москва, естественно, хотела бы прояснить позицию Белграда по украинскому кризису и прежде всего по санкциям. Предполагалось, что это сделает глава российского МИДа Сергей Лавров в ходе своего визита в Белград 6–7 июня. Но тот визит был отменен, официально — из-за отказа соседних с Сербией стран предоставить коридор самолету российского министра, внесеного ЕС в санкционный список. Теперь в Москве ждут приезда главы сербской дипломатии Николы Селаковича. Его визит во многом прояснит и перспективы окончательных российско-сербских договоренностей по газу, да и позицию Белграда по санкциям.