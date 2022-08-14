Здесь баз не стояло

Сербский президент Александр Вучич объявил, что «Сербии не нужны чьи-либо военные базы». Тем самым он внес ясность в будораживший многих в его стране и за ее пределами вопрос, не собирается ли Россия создавать на сербской территории свою военную базу. О наличии таких планов заговорили в Сербии после заявления посла РФ в Белграде, которое тот сделал в начале недели. Слова же сербского президента были расценены как намерение продолжить балансировать между Россией и Западом. Между тем сербы воспринимают как предупреждение со стороны Москвы недавнее заявление белорусского президента Александра Лукашенко о том, что «у Сербии больше не получится сидеть на трех стульях». С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

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Фото: Yves Herman / Reuters Сербский президент Александр Вучич

Фото: Yves Herman / Reuters

«Сербии не нужны чьи-либо военные базы. Она будет сохранять военный нейтралитет и союзнические отношения. Не станет стыдиться связей с Россией, Китаем, США и ЕС, но о себе позаботится сама»,— объявил в конце минувшей недели Александр Вучич в интервью сербскому TV Prva.

Это интервью стало своего рода ответом на прозвучавшее несколькими днями ранее заявление российским СМИ посла России в Белграде Александра Боцан-Харченко. «Создание в Сербии российской военной базы является суверенным делом этой страны, плюс это вопрос интересов самой РФ»,— заявил российский посол.

Заявление посла наделало в Сербии немало шума. Многие сербские СМИ и эксперты сразу же упрекнули Россию в том, что, «распространяя информацию о российской военной базе, она намеренно подрывает интересы Сербии в момент, когда та находится под пристальным вниманием Запада в связи с формированием нового правительства и решением вопроса о присоединении к санкциям против РФ». А влиятельное и близкое к властям белградское издание Blic даже обвинило Россию в «начале гибридной войны против Сербии».

На этом фоне слова президента Сербии о приверженности страны военному нейтралитету прозвучали достаточно сдержанно и были восприняты как его стремление, с одной стороны, не форсировать тему о российской военной базе, а с другой — не портить отношения с Москвой, которая, как не раз повторял сам господин Вучич, «обеспечивает Сербию самым дешевым в Европе газом и поддерживает ее по Косово».

Источники “Ъ” в Белграде, знакомые с позицией сербских властей, объясняют осторожные высказывания президента еще и активизировавшимся в последнее время военным сотрудничеством Сербии с США, прежде всего на военной базе «Юг» в окрестностях Буяноваца на юге страны.

Это подтвердил и Александро Педраза, глава американского Офиса по оборонному сотрудничеству (Office for Defence Cooperation, ODC), который координирует взаимодействие сербской армии с Пентагоном. По его словам, приоритет военного сотрудничества США и Сербии — развитие базы «Юг» как «главного центра обучения армии Сербии по стандартам НАТО и подготовки сербских спецподразделений для участия в миротворческих операциях».

Любопытно, что наделавшее столько шума в Сербии высказывание российского посла последовало всего через неделю после заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко в отношении политики официального Белграда. «Сербия хотела бы сидеть на трех стульях — ЕС, США, Россия, но больше у нее это не получится»,— предупредил «друзей-сербов» белорусский лидер. В Сербии эти слова почти единодушно расценили как призыв к Белграду встать в нынешнем геополитическом противостоянии на сторону Москвы, направленный ею через своего белорусского союзника.

«Подобный сигнал едва ли не впервые посылается Сербии с востока, и он предельно ясен: Белград может рассчитывать на Россию и Белоруссию, если встанет на их сторону,— пояснил “Ъ” сербское восприятие "послания Лукашенко" бывший посол Сербии в Минске, а ныне внешнеполитический эксперт Сречко Джукич.— Это означает, что, если Сербия называет себя другом России и Белоруссии, она не должна иметь друзей на стороне и должна идти с Москвой и Минском до конца либо перейти на другую сторону».

По словам собеседника “Ъ”, «власти Сербии должны были давно понять, что не могут долго сидеть на трех стульях, а сейчас проводить страусиную политику зарывания головы в песок, ибо это не пройдет ни с одной, ни с другой стороны». Тем не менее, полагает Сречко Джукич, в ближайшие месяцы кардинальные изменения такой политики Белграда вряд ли реальны — «пока стулья не начнут сами разъезжаться».