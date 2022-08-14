Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Здесь баз не стояло

Президент Сербии не считает, что его стране необходимо чье-то военное присутствие

Сербский президент Александр Вучич объявил, что «Сербии не нужны чьи-либо военные базы». Тем самым он внес ясность в будораживший многих в его стране и за ее пределами вопрос, не собирается ли Россия создавать на сербской территории свою военную базу. О наличии таких планов заговорили в Сербии после заявления посла РФ в Белграде, которое тот сделал в начале недели. Слова же сербского президента были расценены как намерение продолжить балансировать между Россией и Западом. Между тем сербы воспринимают как предупреждение со стороны Москвы недавнее заявление белорусского президента Александра Лукашенко о том, что «у Сербии больше не получится сидеть на трех стульях». С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Сербский президент Александр Вучич

Сербский президент Александр Вучич

Фото: Yves Herman / Reuters

Сербский президент Александр Вучич

Фото: Yves Herman / Reuters

«Сербии не нужны чьи-либо военные базы. Она будет сохранять военный нейтралитет и союзнические отношения. Не станет стыдиться связей с Россией, Китаем, США и ЕС, но о себе позаботится сама»,— объявил в конце минувшей недели Александр Вучич в интервью сербскому TV Prva.

Это интервью стало своего рода ответом на прозвучавшее несколькими днями ранее заявление российским СМИ посла России в Белграде Александра Боцан-Харченко. «Создание в Сербии российской военной базы является суверенным делом этой страны, плюс это вопрос интересов самой РФ»,— заявил российский посол.

Заявление посла наделало в Сербии немало шума. Многие сербские СМИ и эксперты сразу же упрекнули Россию в том, что, «распространяя информацию о российской военной базе, она намеренно подрывает интересы Сербии в момент, когда та находится под пристальным вниманием Запада в связи с формированием нового правительства и решением вопроса о присоединении к санкциям против РФ». А влиятельное и близкое к властям белградское издание Blic даже обвинило Россию в «начале гибридной войны против Сербии».

На этом фоне слова президента Сербии о приверженности страны военному нейтралитету прозвучали достаточно сдержанно и были восприняты как его стремление, с одной стороны, не форсировать тему о российской военной базе, а с другой — не портить отношения с Москвой, которая, как не раз повторял сам господин Вучич, «обеспечивает Сербию самым дешевым в Европе газом и поддерживает ее по Косово».

Источники “Ъ” в Белграде, знакомые с позицией сербских властей, объясняют осторожные высказывания президента еще и активизировавшимся в последнее время военным сотрудничеством Сербии с США, прежде всего на военной базе «Юг» в окрестностях Буяноваца на юге страны.

Это подтвердил и Александро Педраза, глава американского Офиса по оборонному сотрудничеству (Office for Defence Cooperation, ODC), который координирует взаимодействие сербской армии с Пентагоном. По его словам, приоритет военного сотрудничества США и Сербии — развитие базы «Юг» как «главного центра обучения армии Сербии по стандартам НАТО и подготовки сербских спецподразделений для участия в миротворческих операциях».

Любопытно, что наделавшее столько шума в Сербии высказывание российского посла последовало всего через неделю после заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко в отношении политики официального Белграда. «Сербия хотела бы сидеть на трех стульях — ЕС, США, Россия, но больше у нее это не получится»,— предупредил «друзей-сербов» белорусский лидер. В Сербии эти слова почти единодушно расценили как призыв к Белграду встать в нынешнем геополитическом противостоянии на сторону Москвы, направленный ею через своего белорусского союзника.

Почему европейские разведслужбы не ожидают, что Вучич перестанет тянуть с санкциями

«Подобный сигнал едва ли не впервые посылается Сербии с востока, и он предельно ясен: Белград может рассчитывать на Россию и Белоруссию, если встанет на их сторону,— пояснил “Ъ” сербское восприятие "послания Лукашенко" бывший посол Сербии в Минске, а ныне внешнеполитический эксперт Сречко Джукич.— Это означает, что, если Сербия называет себя другом России и Белоруссии, она не должна иметь друзей на стороне и должна идти с Москвой и Минском до конца либо перейти на другую сторону».

По словам собеседника “Ъ”, «власти Сербии должны были давно понять, что не могут долго сидеть на трех стульях, а сейчас проводить страусиную политику зарывания головы в песок, ибо это не пройдет ни с одной, ни с другой стороны». Тем не менее, полагает Сречко Джукич, в ближайшие месяцы кардинальные изменения такой политики Белграда вряд ли реальны — «пока стулья не начнут сами разъезжаться».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...