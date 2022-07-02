Пандемия подняла НБА как никогда

Колоссальные доходы, едва не достигшие отметки в $9 млрд, которые НБА обеспечила по итогам прошлого сезона, спровоцировали взрыв на летнем американском баскетбольном рынке. В первый же день после его открытия пять баскетболистов подписали соглашения со своими клубами на общую сумму более $1 млрд, а новый контракт дважды подряд получившего приз лучшего игрока лиги Николы Йокича — пятилетний на $270 млн — оказался самым дорогим в ее истории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый контракт Николы Йокича с «Денвер Наггетс» стал самым крупным в истории НБА: по этому соглашению центровой за пять лет получит $270 млн

Фото: Ezra Shaw / Staff / Getty Images Новый контракт Николы Йокича с «Денвер Наггетс» стал самым крупным в истории НБА: по этому соглашению центровой за пять лет получит $270 млн

Фото: Ezra Shaw / Staff / Getty Images

То, что произошло в день открытия летнего рынка в НБА, американские медиаресурсы сравнивали со взрывом. В течение суток пять игроков лиги — Никола Йокич из «Денвер Наггетс», Брэдли Бил из «Вашингтон Уизардс», Карл-Энтони Таунс из «Миннесота Тимбервулвс», Девин Букер из «Финикс Санс» и Джа Морант из «Мемфис Гриззлис» — подписали крупные, на общую сумму, близкую к $200 млн или превышающую эту отметку, новые долгосрочные контракты со своими клубами. А общая стоимость их договоров составила $1,1 млрд. Даже для считающейся одной из самых успешных в коммерческом плане спортивных структур Америки НБА эта цифра выглядит чрезвычайно впечатляющей. Ничего подобного в ней до сих пор не происходило.

Среди этих контрактов выделяется, разумеется, тот, что заключил с «Денвером» его центровой Никола Йокич. Он рассчитан на пять лет (соглашение начнет действовать только в 2023 году, после истечения нынешнего) и принесет Йокичу в общей сложности $270 млн. Таких крупных контрактов в истории НБА еще не было.

Рекордным по общей сумме до сих пор считался тот, что подписал в конце 2020 года с «Милуоки Бакс» форвард Яннис Адетокумбо,— пятилетний на $228 млн. Примерно столько же за несколько лет до этого согласился выплатить защитнику Джеймсу Хардену «Хьюстон Рокетс». Рекордсменом же по годовому заработку являлся снайпер «Голден Стейт Уорриорс», выигравшего в июне очередной чемпионат НБА, Стефен Карри. Ежегодные выплаты Карри по контракту составляли около $46 млн. Это тоже меньше, чем будет получать Йокич,— $54 млн в среднем в год.

Самым богатым баскетболистом мира стал спортсмен с интересной биографией. «Денвер» выбрал серба Николу Йокича на драфте 2014 года под невысоким 41-м номером. Тогда в нем не видели потенциала суперзвезды. Между тем со временем Йокич, которому сейчас 27 лет, превратился в игрока уникальных способностей. Обладая ростом 211 см и внушительными габаритами, он хорош отнюдь не только в борьбе под кольцом, но и, например, как распасовщик. Таланты Йокича идеально иллюстрирует его статистика в минувшем регулярном чемпионате. Он набирал 27,1 очка, делал 13,8 подбора, а также отдавал 7,9 результативной передачи в среднем за игру, как эталонный плеймейкер. Это сочетание выглядит невероятным для центрового. В 2022 году Никола Йокич второй раз подряд получил приз лучшему игроку НБА.

Какими бы невероятными ни казались данные о новых контрактах баскетболистов лиги, взрыва в виде резкого роста зарплат, видимо, все-таки следовало ожидать. Дело в том, что недавно НБА, которая, как и другие топовые американские чемпионаты, серьезно просела во время пандемии коронавируса, с удовольствием отчиталась о том, что преодолела ее последствия. За прошедший сезон она обеспечила себе доход в $8,9 млрд. Существенно — на $1 млрд с лишним — ниже он был даже в допандемийном 2019 году. А доходы, генерируемые лигой, оказывают прямое влияние на уровень заработка баскетболистов.

О том, что они прилично повысятся, можно было судить уже по решению НБА поднять в следующем сезоне потолок зарплат (предельную сумму контрактных выплат игрокам из клубной заявки за год) сразу на $11,6 млн — до $123,7 млн на команду. Причем, в отличие, например, от НХЛ, в баскетбольной лиге применяется не жесткий, а мягкий потолок: он допускает превышение при условии уплаты налога на роскошь. Этим обстоятельством пользуется большинство клубов.

Алексей Доспехов