Джо Байден расписался за ноябрь

Президент США Джо Байден подписал одобренный ранее Конгрессом законопроект «О снижении инфляции-2022». Этот документ считается крупнейшим «климатическим пакетом» мер в истории США, в рамках которого $430 млрд выделят на борьбу с выбросами парниковых газов, а также на снижение цен на ряд лекарств и противодействие высокой инфляции. Принятый менее чем за три месяца до выборов в Конгресс акт преподносится демократами в качестве крупной победы, которая должна привлечь на их сторону немало избирателей. Впрочем, на практике подписание закона вряд ли существенно повлияет на исход нынешней кампании.
Президент США Джо Байден
Фото: Leah Millis, Reuters
Подписание закона «О снижении инфляции-2022» было обставлено администрацией максимально торжественно, а из Белого дома по этому случаю была организована прямая трансляция. На церемонию, естественно, были приглашены видные демократы: лидер большинства в Сенате Чак Шумер, парламентский организатор большинства в Палате представителей Джим Клайберн и сенатор от Западной Виргинии Джо Манчин, чья роль в принятии акта была едва ли не ключевой.
Изначальные планы администрации были куда амбициознее — их реализация потребовала бы выделения более $3 трлн. Однако такие аппетиты вызвали вопросы даже внутри Демократической партии, и задуманные в законопроекте траты пришлось снизить до $1,75 трлн. Тот документ в конце прошлого года прошел Палату представителей, но был фактически похоронен в Сенате.
Помимо республиканцев, среди которых не нашлось сторонников законопроекта, масштабные меры исправно блокировал сенатор-демократ Джо Манчин.
Именно после переговоров с ним и, как следствие, многократного снижения заложенной суммы обновленный и финансово похудевший акт удалось принять в обеих палатах, причем в Сенате с преимуществом всего в один голос.
Джо Манчин
Фото: Leah Millis, Reuters
Найти компромисс с непокладистым однопартийцем удалось как нельзя вовремя. Рейтинги Джо Байдена ставили антирекорды, а демократам все прогнозы сулили (и продолжают сулить) ноябрьское поражение в битве за Палату представителей и вероятный переход контроля над Сенатом в руки республиканцев. В итоге хитро ввернутые в название документа слова о «снижении инфляции», которая, рекордно разогнавшись, стала главной причиной недовольства избирателей, отчасти сделали свое дело. Прогнозы по-прежнему отдают предпочтение на выборах 8 ноября Республиканской партии, однако хотя бы удалось стабилизировать рейтинги главы Белого дома.
С момента голосования за законопроект в Конгрессе уровень одобрения деятельности Байдена отскочил от нижних значений и колеблется в районе 40–43%.
Это, конечно, не 57–63% на старте президентского срока в январе 2021 года, но и не июльские 33%.
За итоговую сговорчивость Джо Манчин, назвавший законопроект «сбалансированным», даже получил в подарок от высокопоставленного тезки ручку, которой тот подписал исторический документ. Подтверждает «предвыборность» акта и тот факт, что его подписание Джо Байден использовал для критики республиканцев. «В этот исторический момент демократы встали на сторону американского народа, а каждый республиканец встал на сторону особых интересов. Каждый республиканец в Конгрессе проголосовал против этого законопроекта»,— подчеркнул хозяин Овального кабинета.
По мнению демократов, документ позволит сократить дефицит федерального бюджета и эффективнее противодействовать изменению климата. Будут снижены расходы граждан на здравоохранение, а налоги для крупных корпораций — повышены. Все это должно в перспективе привести к снижению инфляции. Республиканцы с таким посылом категорически не согласны. Их лидер в Сенате Митч Макконнелл уверен: эффект от нового пакета мер окажется прямо противоположным.
«Демократы ограбили американцев в прошлом году, доведя нашу экономику до рекордной инфляции. В этом году их решение направлено на то, чтобы сделать это во второй раз. Партийный закон (то есть поддержанный сугубо одной партией, в данном случае — демократами.— “Ъ”), подписанный Байденом, означает более высокие налоги, более высокие счета за электроэнергию и агрессивные проверки со стороны Налоговой службы»,— цитирует господина Макконнелла Reuters.
Между тем, как отмечает вашингтонское издание The Hill, полноценный эффект от законопроекта американцы почувствуют не сразу.
Какие-то меры начнут сказываться уже сейчас или в начале 2023 года, на реализацию других понадобятся годы.
Например, один из самых известных пунктов, позволяющий в рамках программы национального медицинского страхования (Medicare) согласовывать стоимость отдельных лекарств, заработает не раньше 2026 года, будет ограничен десятью препаратами и может быть расширен до 20 позиций только к 2029 году.
Меры по борьбе с изменением климата, по идее, вступят в силу моментально или в начале следующего года, но заработают ли — еще вопрос. Например, законопроект предусматривает кредитную помощь американцам в покупке солнечных батарей и электромобилей, а также специальные кредиты компаниям, инвестирующим в производство экологически чистой энергии. Однако насколько широко население США сможет воспользоваться этим, зависит в том числе от налаживания цепочек поставок необходимых компонентов, с чем вполне могут возникнуть проблемы, отмечает The Hill.
В скором времени заработают и налоговые положения закона. Так, сразу после подписания президентом $80 млрд должны были отправиться в распоряжение Налоговой службы для усиления работы по контролю за поступлениями. В январе 2023 года вступит в силу и новый минимальный 15-процентный налог для корпораций, многие из которых ранее пользовались лазейками в законодательстве и де-факто практически не платили отчисления в федеральный бюджет.
Так или иначе, большинство пунктов оказались растянуты во времени и начнут действовать как минимум после промежуточных выборов в Конгресс. Демократы в ответ на подобные замечания предлагают обращать внимание на то, что часть мер все же вводится немедленно, а вскоре за ними последуют и другие. Видимо, понимая, что мгновенного эффекта большинство избирателей не почувствуют, парламентский организатор большинства в Палате представителей Джим Клайберн на всякий случай уже заявил, что сейчас главная задача — сохранить у власти демократов. «В ноябре может так произойти, что вы выберете тех, кто откажется от этого законопроекта… Вы же не хотите, чтобы он был отменен в 2023 году?» — то ли воззвал к избирателям, то ли недвусмысленно пригрозил один из лидеров Демократической партии.