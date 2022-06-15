Джо Байдену цены по колено

В Вашингтоне признали, что введенные против России санкции оказались слишком болезненными для США, а Джо Байден крайне эмоционально отреагировал на замечания о серьезных проблемах в экономике. Президент США, о намерении которого баллотироваться на второй срок накануне официально сообщили в Белом доме, пытается доказать, что виной всему внешние обстоятельства, а он все делает правильно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Состояние американской экономики для Джо Байдена — больной вопрос. Когда на съезде американских профсоюзов в Филадельфии ему напомнили об экономических проблемах, президент США в ответ перешел на крик

Фото: Evelyn Hockstein/File Photo, Reuters Состояние американской экономики для Джо Байдена — больной вопрос. Когда на съезде американских профсоюзов в Филадельфии ему напомнили об экономических проблемах, президент США в ответ перешел на крик

Фото: Evelyn Hockstein/File Photo, Reuters

Несовершенные санкции

Первой попыткой провести критический анализ американских санкций против России, введенных после начала «специальной военной операции» на Украине, стали слушания в комитете по ассигнованиям Сената США, состоявшиеся во вторник. Первый замминистра финансов Уолли Адейемо объяснял законодателям, как введенные против России меры повлияли на американскую экономику и есть ли в них смысл.

Отвечая на вопрос, не беспокоит ли его «чрезмерное применение санкций» в условиях роста потребительских цен на американском рынке и рекордной инфляции за последние 40 лет, Уолли Адейемо призвал не ставить под сомнение целесообразность санкций. Он предложил вместо этого задуматься над тем, «как будет лучше ударить по российской экономике и минимизировать последствия для экономики американской».

«Только в США за время российского вторжения мы ввели тысячу санкций против российских структур и физических лиц. Наша цель заключается в том, чтобы попытаться найти дополнительные пути ограничения России в перспективе, принимая меры против ключевых поступлений в ее экономику и продолжения развития оборонно-промышленного комплекса»,— заявил замглавы Минфина США. Впрочем, при этом он был вынужден признать, что доходы России, несмотря на снижение объемов экспорта нефти, продолжают расти. В связи с этим Уолли Адейемо попытался перевести мяч на сторону европейских и азиатских союзников, от действий которых, по его словам, будет во многом зависеть эффективность санкционной политики.

Слушания в профильном комитете Сената стали отражением нарастающих проблем в политике санкций, о которых сообщило во вторник агентство Bloomberg. «Некоторые представители администрации Байдена в частном порядке высказывают обеспокоенность тем, что вместо сдерживающего воздействия на Кремль, для чего санкции задумывались, они разгоняют инфляцию, ухудшают продовольственную безопасность и наказывают рядовых россиян больше, чем Путина и его союзников»,— отмечает агентство.

Как следует из публикации, в Вашингтоне поначалу были воодушевлены готовностью крупных американских компаний сворачивать бизнес в России, но не ждали многочисленных побочных эффектов — от разрыва цепочек снабжения до невозможности застраховать экспортные партии зерна. «Компании зачастую проявляют избыточную осторожность, опасаясь нарушить путаные санкционные правила и не получая своевременных разъяснений от властей»,— добавляет Bloomberg.

Между тем сам президент Байден продолжает настаивать на эффективности своей экономической и финансовой политики, а также санкций против России, доказывая, что они были необходимы. Комментируя обнародованный в начале июня доклад Минтруда США, согласно которому потребительские цены в стране выросли в мае на 8,6% — рекордный показатель с декабря 1981 года,— Джо Байден сообщил, что американцы вынуждены платить «путинский налог» на топливо и продукты питания. «Я понимаю, инфляция — это подлинный вызов для американских семей. Сегодняшний отчет по инфляции подтверждает то, что Америка уже знает: путинский рост цен сильно бьет по Америке»,— заявил Джо Байден.

«Я делаю все, что в моих силах, чтобы смягчить последствия путинского роста цен и снизить стоимость газа и продуктов питания»,— пообещал президент США, выступая в Лос-Анджелесе.

Как отмечает телеканал CNN, цены растут темпами, которые американцы не видели с кризисных 70-х годов прошлого века. Инфляция на многие категории продовольственных товаров и вовсе достигла двузначных цифр, составив с мая 2021 по май 2022 года 12%. Особенно быстро дорожают яйца, мясо и молочные продукты. «Тройным ударом» для потребителей стали взлетевшие цены на продукты питания, жилье и электроэнергию, которые составляют львиную долю трат американских семей. Примечательно, что еще один комментарий телекомпании CNN, которая на президентских выборах 2020 года открыто поддерживала Джо Байдена и «топила» Дональда Трампа, вышел в среду под заголовком «Почему инфляция так болезненна для американцев и стала таким политическим кошмаром для Байдена».

Баллотироваться несмотря ни на что

К теме нарастающих проблем в экономике США, которая в последние дни стала одной из топовых в ведущих американских СМИ, Джо Байден был вынужден вернуться во вторник в своем выступлении в Филадельфии (штат Пенсильвания) на съезде американской федерации труда — Конгресса производственных профсоюзов, крупнейшего объединения профсоюзов США, представляющего более 11 млн рабочих. Сообщив, что в период своего правления ему удалось добиться рекордного сокращения дефицита федерального бюджета США на $2,3 трлн в 2021 и 2022 финансовых годах, Джо Байден назвал это одним из главных достижений на посту главы Белого дома. И это, по мнению господина Байдена, выгодно отличает его от экс-президента Трампа.

Рассуждая об инфляционном кризисе, он заявил о том, что борьбе со стремительным ростом цен мешают законодатели. «Проблема в том, что республиканцы в Конгрессе делают все возможное, чтобы помешать моим планам снизить расходы для обычных семей. Вот почему мой план не завершен и почему результаты пока не достигнуты»,— отметил Джо Байден.

Когда же делегаты съезда попытались напомнить о дорогостоящих программах расходов его администрации, включая План спасения Америки на сумму $1,9 трлн, Джо Байден потерял самообладание: «Я не хочу больше слышать эту ложь о безрассудных тратах. Мы меняем жизни людей!»

Несмотря на алармистские публикации в ведущих СМИ и растущее напряжение в обществе, Джо Байден настаивает, что все делает правильно, и намерен добиваться переизбрания на выборах 2024 года.

Об этом заявила во вторник официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в эфире телеканала CNN. «Президент неоднократно говорил, что намерен баллотироваться в 2024 году»,— напомнила госпожа Жан-Пьер.

Комментируя публикацию газеты The New York Times о том, что проблемой для выдвижения 79-летнего Джо Байдена на второй срок может стать возраст, Жан-Пьер указала на то, что в Белом доме не акцентируют внимание на этом вопросе и президент нацелен работать для улучшения жизни американцев. Сам Джо Байден ранее заявлял, что будет считать везением, если его соперником на выборах 2024 года вновь станет Дональд Трамп.

Что же касается тех проблем, с которыми сталкивается Америка, то администрация США связывает их с «глобальными вызовами». «Мы внимательно следим за этим. Мы знаем, что семьи обеспокоены инфляцией, как и фондовый рынок. Мы знаем об этом. Но мы знаем и то, что мы видим сейчас,— это глобальные вызовы, рост цен, инфляция, выход из глобальной пандемии, которая бывает раз в поколение. Мы считаем, что американцы хорошо подготовлены к противостоянию этим вызовам благодаря тому, что президент сделал за последние полтора года для решения экономических проблем»,— заявила Карин Жан-Пьер во вторник на брифинге в Белом доме в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию на рынках и опасения экспертов по поводу возможной рецессии в США.

На этом фоне бывший президент США Дональд Трамп в понедельник выступил с 12-страничным заявлением, обвинив специальный комитет Палаты представителей Конгресса США, расследующий штурм Капитолия в январе 2021-го, в попытке не допустить его к участию в выборах 2024 года.

«Это просто попытка помешать человеку, который лидирует с большим отрывом во всех опросах как от республиканцев, так и от демократов, вновь баллотироваться на пост президента»,— отметил Дональд Трамп.

Что же касается работы Джо Байдена, который мечтает встретиться с ним на выборах 2024 года, то Дональд Трамп оценил ее так: «Система образования находится в кризисе, иммигранты штурмуют нашу границу, проблемы с цепочками поставок искалечили нашу повседневную жизнь, родители не могут раздобыть детское питание, антиковидные правила нанесли ущерб бизнесу, а наш образ жизни раздавлен под тяжестью государственного регулирования».

Сергей Строкань