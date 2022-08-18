Контроль и надзор до осени пересчитают

Белый дом должен до 1 сентября вновь пересмотреть перечни обязательных требований к бизнесу, которые должны вступить в силу до конца 2024 года. Дополнительная экспертиза потребовалась в связи с попытками снизить административное давление на предпринимателей в условиях санкций из-за военной операции РФ на Украине — поручение об этом дал президент вслед за обращением бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Впрочем, после реформы контрольно-надзорной деятельности анализ эффективности обязательных требований и их влияния на деловую активность и так ведется в онлайн-режиме — поручение же де-факто расширяет горизонт этой работы на трехлетний срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, федеральным ведомствам предстоит к 1 сентября заново проанализировать влияние обязательных требований на бизнес, оценив социально-экономические последствия их введения и возможные издержки предпринимателей. В случае негативных оценок введение таких требований предлагается отменить или перенести.

По данным “Ъ”, поручение о новом пересмотре ведомствам отдал курирующий реформу контрольно-надзорной деятельности вице-премьер и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко — они должны сформировать перечни требований, которые должны были вступить в срок с 1 сентября 2022 года по 31 декабря 2024 года. Все они уже рассмотрены профильными рабочими группами на площадке Аналитического центра при правительстве (срок — до 17 августа), а итоговые предложения о целесообразности сохранения обязательных требований должно вынести Минэкономики. Представитель ведомства подтвердил наличие данного поручения. «До 24 августа мы направим в правительство обобщенные предложения по итогам проведенного анализа»,— сказали в пресс-службе Минэкономики.

Формально причиной нового пересмотра требований стало поручение президента после обращения уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. «В условиях адаптации бизнеса к новым экономическим условиям, характеризующимся в первую очередь временным ограничением доступа к ресурсной и компонентной базе, создание для бизнеса дополнительных издержек нежелательно»,— комментирует предложение бизнес-омбудсмена помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин в письме Владимиру Путину (есть у “Ъ”). В свою очередь, Борис Титов объясняет, что предлагал установить мораторий на новые обязательные требования, которые влекут за собой новые издержки бизнеса, на 2023–2024 годы. «По умолчанию ожидается, что если эффект для бизнеса от них (обязательных требований.— “Ъ”) будет, мягко говоря, "не нулевой", то такие требования должны быть отложены или отменены»,— добавляет он.

Отметим, впрочем, что в результате новые обязательные требования попадут под двойной контроль — оценка их эффективности и влияния на бизнес уже ведется правительством в онлайн-режиме. Для этого в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности (КНД) в Белом доме настроена автоматизированная система сбора данных о КНД и сформирована рабочая группа по управлению такими данными для тонкой настройки регулирования (см. “Ъ” от 2 и 5 марта 2021 года). В аппарате Дмитрия Григоренко “Ъ” подтвердили, что оптимизация и актуализация обязательных требований для бизнеса — постоянный процесс, который не ограничился проведением «регуляторной гильотины». «Рабочие группы с участием бизнеса в режиме онлайн оценивают целесообразность и экономический эффект от введения новых требований. В соответствии с поручением президента данная работа проводится оценкой перспективы на ближайшие три года»,— поясняют в Белом доме.

Там напоминают, что введение обязательных требований возможно два раза в год — 1 марта и 1 сентября, что позволяет бизнесу лучше понимать правовое поле и прогнозировать свои действия. Между тем в 2022 году из-за введения санкций ввод обязательных требований, имеющих массовый характер, и так был перенесен, то есть 1 сентября будут введены отдельные специализированные требования (около 230), в которых нуждаются профессиональные участники рынка. Этот массив Белому дому и предстоит дополнительно проанализировать на предмет создания новых издержек для компаний. Они затрагивают, в частности, вопросы охраны труда, строительства, транспорта и безопасности движения, промышленной безопасности, здравоохранения, фармацевтики и земельных отношений, однако в основном это «точечные» поправки регулирования, которые не оказывают влияния на экономику в целом, рассказал “Ъ” источник, знакомый с содержанием перечня.

Диана Галиева, Олег Сапожков