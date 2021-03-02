Аппарат для контроля за надзором

В Белом доме создана рабочая группа по управлению данными в сфере контрольно-надзорной деятельности (КНД) под руководством вице-премьера Дмитрия Григоренко. В правительстве рассчитывают, что унификация данных о КНД и автоматизация ее мониторинга повысит эффективность управленческих решений в сфере — де-факто речь идет о донастройке КНД по принципу «доказательного регулирования». Пока же его реализации препятствует разрозненность данных, поступающих от более 40 контролирующих органов.

Вчера глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по формированию системы управления данными в сфере контрольно-надзорной деятельности. Возглавит ее вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко — сам он неоднократно указывал на необходимость консолидации данных о КНД для эффективной настройки регулирования в сфере (см. “Ъ” от 14 января). Предполагается, что группа разработает единые подходы к формированию таких данных, что обеспечит автоматизацию мониторинга КНД. В число участников на первом этапе, кроме профильного департамента правительства и ответственного за реформу Минэкономики, войдут также Минцифры и несколько контролеров: Ростехнадзор, МЧС, Росздравнадзор и Росаккредитация. Затем опыт будет масштабирован на остальные надзорные органы.

В составе участников также числится Генпрокуратура (ведет реестр проверок бизнеса). Ранее Дмитрий Григоренко уже рассказывал о планах использовать ее цифровой ресурс для понимания «причинно-следственных связей» проверок при их назначении. Источником аналитики для настройки контрольно-надзорной деятельности тогда в правительстве называли и систему досудебного обжалования решений контролеров (см. “Ъ” от 14 января).

Сейчас в РФ более 40 федеральных контрольных ведомств, разрозненность данных о КНД существенно увеличивает сроки обработки информации и выстраивание целостной картины КНД. Де-факто определение правил игры на уровне аппарата правительства должно избавить КНД от недостатков ведомственного подхода и межведомственной конкуренции за сохранение полномочий. В правительстве ожидают, что в результате это повысит качество и скорость принятия управленческих решений.

Руководитель направления «Цифровое развитие» Центра стратегических разработок Александр Малахов согласен: с 2016 года фокус цифровизации КНД был сосредоточен внутри ведомств, новое же распоряжение предполагает централизацию. «Это скорее управленческий инструмент, который, во-первых, обеспечит информационное взаимодействие между участниками, а также предоставит данные о происходящем в КНД правительству»,— поясняет эксперт.

Отметим, что будущим потребителем собранной аналитики может стать и реестр обязательных требований, предъявляемых к бизнесу в рамках госконтроля. Такой реестр запущен вчера для пяти ведомств (Роструд, Роспотребнадзор, Росаккредитация, МЧС и Минстрой). Как поясняют в Минцифры, он систематизирует обязательные требования на основе анализа нормативно-правовых актов, проверяет их на дублирование с помощью технологий машинного обучения и информирует заинтересованных лиц об обязательных требованиях. В перспективе эта система с учетом данных о контрольно-надзорной деятельности, в том числе наиболее частых нарушениях, может автоматизировать ключевой принцип реформы — риск-ориентированный подход.

Диана Галиева