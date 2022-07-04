Разъяснения кладут под гильотину

Регуляторная гильотина — механизм, в рамках которого ранее сокращались и пересматривались обязательные требования к бизнесу,— распространится и на разъяснения ведомств. Разобраться с массивом часто противоречащих друг другу документов Минэкономики обещает до конца года. Также ведомство весьма нестандартно предлагает расширить инструментарий контролирующих органов — за счет внедрения практики платных профилактических визитов к предпринимателям. В бизнес-сообществе эту идею оценивают неоднозначно, опасаясь подмены госконтроля коммерцией и отмечая, что услуги государства уже оплачиваются налогами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян считает идею профилактических визитов отдельных контролеров к бизнесу полумерой: компаниям нужна или страховка от нарушений, или комплексное тестирование бизнеса

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян считает идею профилактических визитов отдельных контролеров к бизнесу полумерой: компаниям нужна или страховка от нарушений, или комплексное тестирование бизнеса

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Реформа контрольно-надзорной деятельности (КНД) после инвентаризации обязательных требований спустилась на уровень разъяснений ведомств. Их, как известно, бизнес часто использует в качестве «страховки» — придерживаясь официальных рекомендаций, предприниматели считаются действующими добросовестно. Как сообщил в пятницу на Петербургском юридическом форуме директор департамента регуляторной политики Минэкономики Александр Литвак, в рамках «гильотины разъяснений» подобные документы планируется систематизировать. Обещано, что произойдет это еще до конца 2022 года. По словам руководителя аппарата Счетной палаты Вячеслава Витушкина, сократить число ведомственных толкований обязательных требований необходимо, поскольку они могут противоречить друг другу.

Сейчас в работе «гильотины разъяснений» задействовано 45 ведомств — пока речь идет примерно о двух сотнях разъяснительных документов, но на самом деле, отметил Александр Литвак, их может быть «кратно больше». До 1 июля ведомства должны были проинвентаризировать свои разъяснения (результаты пока не объявлены). До 1 сентября они будут оцениваться рабочей группой в правительстве на предмет актуальности, содержания и соответствия полномочиям ведомств. По итогам будут приняты решения об отмене, актуализации, сохранении разъяснений или же об издании новых. В случае необходимости эта работа может вылиться и в правку нормативно-правовых актов. Актуализированный перечень разъяснений в итоге должен быть включен в единый реестр обязательных требований, в котором сейчас числятся почти 5 тыс. актов и 239 тыс. требований.

Другое новшество от Минэкономики — расширение профилактического инструментария контролеров. В этом году с учетом моратория на проведение проверок (отменено 240 тыс. таких мероприятий), по словам директора департамента лицензирования и КНД ведомства Александра Вдовина, «профилактики стало больше, чем контроля». Так, в мае было осуществлено 41,6 тыс. профилактических визитов к бизнесу против 23,2 тыс. проверок. И теперь Минэкономики предлагает ввести понятие коммерческого профилактического визита — по приглашению предпринимателя и на платной основе.

Сейчас, пояснил господин Вдовин, средние затраты бизнеса на услуги по подготовке к проверкам оцениваются в 240 тыс. в год. Смысл предложенного механизма в том, что контролер оценивает бизнес с точки зрения соблюдения требований, до того как предприятие начинает свою работу, и потом уже не приходит с проверкой. Как заверил чиновник, конфликта интересов нет — «контролируемым лицом такое предприятие еще не является».

Опрошенные “Ъ” представители бизнес-сообщества идею оценивают неоднозначно, опасаясь подмены госконтроля коммерческой деятельностью. Как отмечает глава «Опоры России» Александр Калинин, «бизнес платит налоги и такой сервис нужно предоставлять бесплатно». По словам сопредседателя «Деловой России» Антона Данилова-Данильяна, «можно пойти до конца и просто ввести страхование рисков нарушения». В целом же, по его словам, смысл в таких визитах будет, если они совсем заменят проверки, однако нет гарантий того, что соответствие требованиям одного ведомства не вызовет вопросов у другого. Профилактический визит, отмечает эксперт, «должен быть комплексной мерой всех контролеров, но это сложно себе представить». Сейчас бизнес, добавляет Александр Калинин, проверяют более 60 ведомств.

Евгения Крючкова