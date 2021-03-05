Панель госуправления

Минэкономики достраивает архитектуру управления контрольно-надзорной деятельностью для внедрения доказательного регулирования в этой сфере. Ведомство утвердило план оценки эффективности новых обязательных требований: по четырем видам контроля эта работа должна завершиться уже к 1 июня. Параллельно ведомство готовится к запуску с июля 2021 года нового реестра проверок. Он будет интегрирован с реестрами обязательных требований, системой досудебного обжалования, порталом госуслуг — и станет точкой сбора унифицированных данных для специально созданной в Белом доме рабочей группы по принятию решений в сфере контроля и надзора.

В соответствии с новой концепцией гибко настраиваемой контрольно-надзорной деятельности (КНД) Минэкономики определило первые виды контроля, для которых надзорным органам предстоит пересмотреть обязательные требования уже к июню 2021 года. После срабатывания «регуляторной гильотины» в январе перечень требований уже был существенно обновлен: взамен 3 тыс. актов принято около 0,5 тыс. (неактуализированные требования не могут проверяться контролерами за исключением спорных норм, которые пока включены в «белый» список, но отложены для дальнейшего пересмотра). Как пояснили “Ъ” в Минэкономики, перечень на пересмотр сформирован с учетом анализа ведомств с наибольшим количеством проверок и жалоб от компаний, а также численности контролируемых субъектов.

На первом этапе в план по пересмотру обязательных требований вошли Минприроды (в части обращения отходов и платы за негативное воздействие на окружающую среду), Минтруд (оценка условий труда) и Роспотребнадзор (установление санитарно-защитных зон) — оценивать будут исполнимость требований, а также соразмерность затрат на соблюдение степени предотвращаемого риска. Согласно правилам, оценка должна содержать данные о динамике ведения бизнеса, фактических расходах и доходах предпринимателей, а также данные судебной практики и контрольно-надзорной деятельности — доклад об этом ведомства представят в Минэкономики и Минюст до начала лета. Действие регуляторных актов, которые пройдут оценку, будет автоматически продлено. Глава профильного департамента Минэкономики Александр Литвак отмечает, что это позволит «оценить достижение целей регулирования, принять необходимые корректирующие действия с учетом фактических показателей и результатов применения требований».

Пересмотр обязательных требований — лишь часть работы Белого дома по гибкому дерегулированию экономики. Вчера Минэкономики опубликовало на regulation.gov.ru проект постановления, регламентирующий правила ведения нового реестра проверок, проводимых госорганами. Они устанавливают порядок и сроки внесения контрольными органами сведений о контрольных мероприятиях, решениях и мерах по результатам проверок. Реестр по-прежнему будет вести Генпрокуратура, но теперь в рамках жесткой классификации, что не позволит контролерам вносить в реестр, а значит, и проводить несанкционированные проверки. «Закон о контроле запустил новый виток цифровизации: предприниматели будут видеть информацию о проверках онлайн и взаимодействовать с контролером или обжаловать результаты мероприятий на основе этих данных»,— отмечает замглавы Минэкономики Алексей Херсонцев.

Предполагается, что реестр будет интегрирован с другими государственными информсистемами, в том числе он учтет сводные данные досудебного обжалования претензий контролеров. Сведения же реестра будут автоматически направляться в государственную автоматизированную информсистему «Управление», а также на портал госуслуг, где бизнес сможет узнать о запланированных проверках. Данные о нарушениях войдут в реестр обязательных требований и могут быть учтены при их пересмотре.

Ожидается, что консолидация всех данных о КНД в рамках одного реестра даст властям возможности ситуативной донастройки контроля и надзора — ранее, напомним, Белый дом уже сообщил о создании профильной рабочей группы по управлению такими данными для принятия оперативных регуляторных решений.

Диана Галиева