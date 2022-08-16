Газ не идет в Европу

Поставки «Газпрома» в Европу продолжают падать на фоне резкого сокращения прокачки по газопроводу в Германию «Северный поток». Цены на газ в Европе продолжают расти, достигнув 16 августа $2,6 тыс. за 1 тыс. кубометров. Сам «Газпром» считает, что зимой цены могут вырасти до $4 тыс. за 1 тыс. кубометров, установив новый абсолютный рекорд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья за семь с половиной месяцев 2022 года упал на 36,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 78,5 млрд кубометров газа. Как уточнила компания, в частности, растут поставки в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках долгосрочного контракта с CNPC. «Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств»,— отметили в компании.

Добыча «Газпрома» за этот период сократилась на 13,2%, до 274,8 млрд кубометров, а спрос на газ внутри страны — на 2,3% («Газпром» традиционно не приводит абсолютных цифр).

По оценке “Ъ”, поставки в первой половине августа немного выросли по сравнению с первой половиной июля — до 3,2 млрд кубометров против 3 млрд кубометров на первые 15 дней июля. Впрочем, на этот период частично пришлась полная остановка поставок по «Северному потоку» в период ремонта. Поток газа в страны ЕС и Сербию, согласно данным европейских газотранспортных операторов, составил в первой половине августа около 1,7 млрд кубометров, что примерно соответствует уровню июля и более чем в три раза меньше, чем в августе 2021 года.

Падение поставок в Европу полностью компенсируется ростом цены. Так, 16 августа стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов поднималась до $2,63 тыс. за 1 тыс. кубометров. Впрочем, к закрытию торгов она скорректировалась до $2345 за 1 тыс. кубометров. Самого высокого уровня цена на газ достигала в начале марта, когда в ходе торгов вырастала до отметки $3,9 тыс. за 1 тыс. кубометров, однако закрытие торгов прошло по значительно более низким уровням.

При этом «Газпром» считает, что повышательный тренд продолжится и цены на газ в Европе зимой могут превысить $4 тыс. за 1 тыс. кубометров.

Одной из основных причин резкого взлета котировок является резкое сокращение поставок по ключевому маршруту из России в Европу — газопроводу «Северный поток», который с конца июля загружен только на 20% от максимальной мощности (167 млн кубометров в сутки) из-за остановки работы газовых турбин Siemens на компрессорной станции «Портовая». «Газпром» утверждает, что у них завершился срок межремонтного пробега, однако не отдает турбины на ремонт поставщику — Siemens,— поскольку уже столкнулся с проблемами при возврате отремонтированной турбины из Канады. Siemens же заявляет, что готова в любой момент вернуть «Газпрому» отремонтированную турбину, а о проблемах с другими машинами на «Портовой» она судить не может, поскольку специалисты компании их не видели.

Также факторами давления на европейские котировки являются снижение поставок энергоресурсов из Норвегии (до конца августа там будет идти плановое обслуживание крупнейшего месторождения Troll), а также жаркая и безветренная погода, которая повышает потребление электроэнергии и снижает выработку ветровой генерации.

Ситуацию в Европе осложняет и сокращение поставок СПГ, которые находятся на минимальном значении за полгода.

Как отмечает заместитель главы ФНЭБ Алексей Гривач, если Европа продолжит политику «пчелы против меда», то в ближайшие месяцы ситуация, вероятно, ухудшится. «Цены продолжат расти, реагируя на каждый чих на стороне предложения и ухудшение погодных условий»,— считает эксперт. По его мнению, объемы поставок российского газа могут увеличиться, если будет достигнуто какое-то соглашение между Россией и Европой или отдельными правительствами, но могут и упасть в случае дальнейшего негативного воздействия санкций или военной ситуации на доступность инфраструктуры.

Ольга Мордюшенко