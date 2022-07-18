Турбина двинулась по назначению

По данным “Ъ”, 17 июля турбина Siemens Energy для компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» была отправлена с ремонтного предприятия в Канаде самолетом в Германию. После этого еще пять-семь дней машина будет добираться в Россию, если не возникнет проблем с логистикой и таможней. «Газпром» между тем до сих пор не подтвердил, что увеличит прокачку по «Северному потоку», как только получит отремонтированную турбину. Компания ждет от Siemens письменной гарантии возможности безопасно транспортировать и ремонтировать остальные машины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию, утверждают источники “Ъ”, знакомые с ситуацией. Машина доставляется в Германию самолетом, а не по воде, как планировалось исходно, что должно ускорить прибытие.

Далее турбина будет транспортироваться на пароме и по суше через Хельсинки в Россию (компрессорная станция «Портовая» расположена возле поселка Торфяновка Ленинградской области примерно в 20 км от границы с Финляндией). Пятый пакет санкций ЕС не содержит запрета на поставку в РФ газовых турбин, поэтому сложностей с ее вывозом возникнуть не должно. Но возможны задержки при прохождении таможенных процедур. Оборудование прибудет в Россию ориентировочно 24 июля, еще три-четыре дня займет пусконаладка.

Таким образом, с учетом необходимого времени установки турбины на компрессорной станции «Портовая», газоперекачивающий агрегат должен быть готов нагнетать газ в «Северный поток» в начале августа. В Siemens Energy и «Газпроме» отказались комментировать сроки поставки турбины.

«Газпром» 16 июня снизил уровень поставок по трубопроводу «Северный поток» до 40% от номинальной мощности (67 млн кубометров в сутки), сославшись на проблемы с ремонтом и доставкой газовых турбин «Портовой». На тот момент одна турбина не могла быть вывезена из Монреаля, где происходит их ремонт, поскольку власти Канады ввели против «Газпрома» санкции и запретили возврат оборудования в РФ.

После переговоров с германскими властями Канада все же согласилась выпустить турбину «Газпрома» из страны и выдать до 31 декабря 2024 года лицензию для ремонта, обслуживания и транспортировки еще пяти турбин «Газпрома» (см. “Ъ” от 13 июля).

«Северный поток» — основной оставшийся после начала военных действий на Украине маршрут поставок российского газа в Европу. Транзит через Польшу остановлен, так как Россия запретила пользоваться польским участком газопровода «Ямал—Европа» в ответ на санкции Польши против «Газпрома». Газ через Украину транспортируется только через точку входа «Суджа» в размере не более 42 млн кубометров в сутки, что составляет примерно 38% от забронированных «Газпромом» мощностей украинской газотранспортной системы.

«Северный поток» С 11 по 21 июля полностью остановлен на плановый ремонт. При этом «Газпром» не стал увеличивать прокачку через Украину на сопоставимую величину. Дефицит газа на европейском рынке ужесточился, и Германия, крупнейший покупатель российского газа, вынуждена была посреди лета поднимать газ из хранилищ.

Глава Shell Бен ван Берден 15 июля предупредил, что властям государств ЕС, возможно, придется вводить нормирование потребления газа уже этой зимой. По данным германского сетевого регулятора, на 17 июля хранилища страны заполнены на 65%.

На данный момент неясно, насколько увеличится прокачка по «Северному потоку» после получения отремонтированной турбины. В «Газпроме» пояснили, что ждут от Siemens документального подтверждения возможности возврата отремонтированных турбин для «Северного потока» в Россию, а также дальнейшего выполнения обязательств по их ремонту и обслуживанию. В компании отметили, что рассчитывают «на безусловное выполнение группой компаний Siemens своих обязательств в рамках сервисного обслуживания газотурбинных двигателей, от которых зависит надежная работа газопровода "Северный поток" и обеспечение природным газом европейских потребителей».

Власти Германии уже неоднократно заявляли, что не исключают полной остановки поставок российского газа, поскольку не верят, что причины снижения прокачки по «Северному потоку» являются исключительно техническими.

Татьяна Дятел