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Германия заменит «Северный поток» на СПГ

Немецкие компании обязались найти газ для СПГ-терминалов

Германия обязала свои крупнейшие энергетические компании полностью использовать мощности двух терминалов по приему СПГ, которые планируется ввести в эксплуатацию этой зимой. Это означает, что Uniper, RWE и VNG обязаны будут купить СПГ на мировом рынке по практически любой цене. Если оба терминала будут введены в январе, они могут покрыть около 9% от потребностей страны в газе в отопительный сезон.

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек посетил газохранилище компании VNG AG в соляной пещере

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек посетил газохранилище компании VNG AG в соляной пещере

Фото: Annegret Hilse, Reuters

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек посетил газохранилище компании VNG AG в соляной пещере

Фото: Annegret Hilse, Reuters

Власти Германии заключили соглашение с местными энергетическими компаниями Uniper, RWE и VNG об обязательном использовании мощностей двух СПГ-терминалов на северо-западе страны, которые должны быть запущены этой зимой. Речь идет о терминале Uniper в Вильгельмсхафене мощностью 7,5 млрд кубометров в год и терминале в Брунсбюттеле мощностью 5 млрд кубометров в год (на 50% принадлежит правительству Германии, остальные доли у RWE и Gasunie). Суть соглашения в том, что компании обязаны будут полностью загружать мощности этих терминалов вплоть до марта 2024 года, то есть должны будут купить на мировом рынке соответствующий объем СПГ.

Данное соглашение — часть усилий властей Германии по замещению российского газа. Фактически, хотя терминалами управляют частные компании, проект будет в основном финансироваться из государственных средств: всего правительство Германии хочет построить четыре плавучих терминала по приему СПГ (FSRU) за €2,5 млрд. Помимо указанных двух, еще два терминала планируется разместить на Балтике в окрестностях Любмина, тогда поступающий с них газ можно будет перенаправить в инфраструктуру, которая изначально должна была использоваться для транспорта газа «Северного потока-2».

Пока в Германии нет ни одного СПГ-терминала, и страна имеет доступ к мировому рынку СПГ только через соседние Нидерланды и Бельгию.

Однако на фоне газового кризиса стало очевидно, что пропускная способность газотранспортной системы в Северо-Западной Европе недостаточна, чтобы полноценно снабжать Германию через терминалы в соседних странах.

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Как заявил вице-премьер страны Роберт Хабек, новые терминалы «сделают нас независимыми и менее чувствительными к шантажу со стороны (президента РФ Владимира.— “Ъ”) Путина». С конца июня «Газпром» сократил поставки газа в Германию по «Северному потоку», ссылаясь на технические проблемы: из-за санкций одна из турбин для компрессорной станции «Северного потока» не была возвращена в Россию с ремонта в Канаде. Хотя поставщик турбины Siemens выразил готовность доставить эту турбину, а власти Канады сняли санкции с этих операций, «Газпром» продолжает настаивать на больших гарантиях стабильного ремонта оборудования для «Северного потока».

С конца июля поставки газа по «Северному потоку» упали до 20% от проектной мощности, что вызвало взлет цен на газ в Европе выше $2000 за тысячу кубометров.

Хотя немецкие компании обещали правительству загрузить терминалы, им еще предстоит найти на рынке необходимый объем СПГ — пока о заключении соответствующих соглашений не объявлялось. Правительство Германии вело переговоры с Катаром, но они не привели к успеху. Роберт Хабек, комментируя переговоры с Катаром, заметил, что немецким компаниям нет смысла соглашаться на слишком дорогие предложения, отметив, что объем мирового рынка СПГ превышает 500 млрд кубометров и «этот рынок работает». Учитывая, что сейчас стоимость газа в Европе достигла $2600 за тысячу кубометров, даже крупным азиатским потребителям будет сложно конкурировать с европейцами, если они действительно будут готовы закупать СПГ по такой цене.

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Ожидается, что терминалы в Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле заработают в январе 2023 года. При полной загрузке они могут выдать в газотранспортную систему Германии около 34 млн кубометров в сутки, или порядка 9% от среднесуточного потребления в январе 2022 года. Если поставки газа из Норвегии, Бельгии и Нидерландов останутся на текущем уровне (250–260 млн кубометров в сутки), то, используя запасы в хранилищах, в теории Германия может закрыть газовый баланс зимой даже без российского газа, если только предстоящая зима не будет значительно более холодной, чем зима 2021–2022 годов.

Юрий Барсуков

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