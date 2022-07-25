Газ рубят — турбины летят

«Газпром» оказался в шаге от полной остановки поставок газа по «Северному потоку». С 27 июля прокачка снизится до 20% от проектной мощности магистрали из-за остановки еще одной турбины Siemens на компрессорной станции «Портовая». До сих пор больше месяца газопровод работал на мощности в 40%, существенно влияя на закачку газа в европейские ПХГ. Выход из ситуации пока не просматривается, так как «Газпром» требует гарантий полного снятия санкций с оборудования для «Портовой», в том числе официального разъяснения Еврокомиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

«Газпром» с 27 июля сократит прокачку газа по «Северному потоку» до 20% от его номинальной мощности, или до 33 млн кубометров газа в сутки, из-за остановки еще одной турбины на плановый ремонт. Таким образом, объемы поставок по традиционно наиболее загружаемому маршруту в Европу станут теперь ниже, чем по украинскому направлению, где сейчас транспортируется около 41,7 млн кубометров в сутки. После заявления «Газпрома» спотовые цены на газ на нидерландском хабе TTF выросли более чем на 12%, до €179 за МВт•ч (или около $1,9 тыс. за 1 тыс. кубометров).

«В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) "Газпром" останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая"»,— говорится в заявлении «Газпрома». С середины июня из-за остановки двух газовых турбин на компрессорной станции «Портовая», нагнетающей газ в «Северный поток», экспорт по трубе снизился до 40% от ее номинальной мощности.

Одна из турбин для «Портовой», находившаяся на ремонте в Канаде, уже возвращается в РФ. Но немецкая Siemens, проводившая ремонт, не может ее ввезти, поскольку «Газпром» требует дополнительные документы, гарантирующие, что возврат турбины не нарушит санкции Канады, ЕС и Великобритании. Монополия 25 июля подтвердила, что получила экспортную лицензию от Siemens Energy, позволяющую ремонтировать, обслуживать и транспортировать из Канады еще пять турбин для «Портовой» до конца 2024 года. Но документ не устроил «Газпром», поскольку «не снял ранее обозначенные риски и вызывал дополнительные вопросы», например, по поводу «санкций ЕС и Великобритании, решение которых является важным для поставки двигателя в РФ».

Как поясняют собеседники “Ъ”, знакомые с позицией «Газпрома», компания требует полностью исключить санкционные риски, которые могут повлиять на поставку двигателей в РФ.

Для этого «Газпром» хочет получить официальное разъяснение Еврокомиссии, что транспортировка газовых турбин в Россию через страны ЕС не запрещена. Сейчас лицензия Канады позволяет доставлять турбину только в Германию, но для доставки в РФ требуется транзит через Финляндию. Помимо этого, компанию беспокоит, что лицензия Канады может быть отозвана в любой момент. В «Газпроме» дополнительных комментариев не предоставили.

Пятый пакет санкций ЕС, которым в апреле были впервые введены прямые санкции против российской газовой отрасли, запрещал только поставку ключевого оборудования для производства СПГ, но не касался газовых турбин, для которых отдельно оговаривалось исключение. О том, что санкции не распространяются на оборудование для транспортировки газа, неоднократно заявляли и представители ЕС.

В Siemens Energy сообщили, что транспортировку турбины в РФ можно начать немедленно: «Власти Германии предоставили Siemens Energy все необходимые документы для экспорта турбины в Россию в начале прошлой недели. “Газпром” об этом знает».

По данным немецкой компании, им не хватает таможенных документов для ввоза в Россию, их обязан предоставить «Газпром». «Правительство Канады уже согласилось с тем, что турбины, которые обслуживает Siemens Energy в Монреале, можно транспортировать из Канады в Германию. Таким образом, на данный момент времени мы не видим связи между турбиной и реализованными или объявленными сокращениями поставок газа»,— следует из сообщения компании.

Всего на компрессорной станции «Портовая» работает девять газоперекачивающих агрегатов (состоят из турбины и компрессора). Из них шесть газовых турбин Siemens SGT-A65 (произведены на базе авиационных двигателей Rolls-Royce) и еще три менее мощные турбины SGT-A35. В нормальном режиме на «Портовой» в работе должны находиться шесть турбин, из которых пять машин качают газ, а одна находится в горячем резерве. Сейчас в рабочем состоянии осталось две машины.

Как отмечает Иван Тимонин из Vygon Consulting, с середины июня, когда объем прокачки по «Северному потоку» сократился до 69 млн кубометров в сутки, европейские ПХГ с учетом отбора ежедневно пополнялись в среднем на 383 млн кубометров газа, а уровень их заполненности увеличивался на 0,35% в день. С учетом новых факторов, по его оценке, динамика пополнения хранилищ в августе, вероятно, сократится до 346 млн кубометров, или 0,32% от мощности ПХГ в сутки, если страны ЕС не примут экстренных мер по ограничению потребления. В таком случае к началу ноября запасы в ПХГ Европы удастся довести до 76,1% против цели в 80%.

Татьяна Дятел