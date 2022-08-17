Novikov Group наморозит пиццы

На фоне сокращения присутствия в России иностранных сетей пиццерий и крупных поставщиков этого продукта свой проект в этом сегменте может запустить владелец Novikov Group Аркадий Новиков с партнерами. Структуры ресторатора готовятся к выпуску своих полуфабрикатов для пиццы для поставок в розничные сети и создающуюся сеть пиццерий. Собственное производство должно позволить сохранить доступные цены для потребителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Novikov Group запускает новое предприятие по производству замороженных полуфабрикатов для пиццы. Объявления о поиске сотрудников для фабрики появились на нескольких рекрутинговых порталах. А входящая в группу сеть «Сыроварня», в частности, начала поиск для предприятия менеджера по продажам, который будет развивать сбыт дистрибуторам, торговым сетям и ресторанам.

Управлять предприятием, вероятно, будет ООО «Производство», находящееся по адресу Московского хладокомбината №14 на улице Рябиновой. Согласно ЕГРЮЛ, Аркадий Новиков владеет 50% «Производства», по 25% принадлежат его партнерам Дмитрию Азарову и Игорю Соловьеву. Господин Азаров также известен как совладелец российского бизнеса британской косметической сети Lush, которая может закрыть магазины в стране после начала военных действий РФ на Украине. В июле «Производство» получило декларацию для выпуска основы для римской пиццы, а до того компания подала в Роспатент заявку на регистрацию бренда «Мини Траттория Сыроварня» в том числе по классу замороженной пиццы. Представитель «Сыроварни» отказался от комментариев. Господин Новиков на вопросы “Ъ” не ответил.

Исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев говорит, что интерес торговых сетей к замороженным хлебобулочным изделиям в последнее время растет в том числе из-за стремления расширить ассортимент кулинарии. Входящая в X5 Group «Пятерочка» к началу 2022 года открыла в своих магазинах более 5 тыс. пекарен. «Магнит» в конце июня объявил о запуске расширенного формата магазинов «у дома» с кулинарией и зоной кафе. Одновременно российский рынок замороженных полуфабрикатов покидают некоторые поставщики. Так, немецкая Dr. Oetker (пицца Ristorante) из-за военных действий РФ на Украине объявила о продаже завода в Белгороде менеджменту. В российской компании на запрос “Ъ” не ответили.

Часть полуфабрикатов, вероятно, предназначается для нового ресторанного проекта Novikov Group — сети пиццерий. О ее готовящемся запуске также говорится в объявлении «Сыроварни» о поиске бренд-шефа с опытом работы в итальянской кухне. Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров говорит, что собственное крупное производство позволит сети ресторанов сохранять привлекательные для клиентов цены, что особенно актуально, когда потребители стремятся экономить. По его словам, для запуска нового проекта сейчас может быть подходящее время, учитывая сокращения присутствия в России крупных сетевых игроков.

На фоне текущего кризиса, к примеру, сменился оператор у российских заведений Pizza Hut, которые раньше развивал польский холдинг Amrest. Управляющая местными заведениями Domino`s Pizza DP Eurasia N.V. объявила о приостановке инвестиций в российский бизнес. А операционная компания сети Papa John`s регистрировала домены с альтернативными названиями, что могло быть подготовкой к запрету на использование бренда.

Основатель сети «Мясо & рыба» Сергей Миронов отмечает, что, если в новом проекте Novikov Group удастся обеспечить пиццу гастрономического качества по демократичным ценам, ниша для такого продукта на рынке найдется. По его словам, приход такого игрока в сегмент быстрого питания может положительно сказаться на конкуренции на рынке. По данным Росстата, оборот российского ресторанного рынка за первую половину 2022 года превысил 1 трлн руб., что на 1,4% больше, чем годом ранее.

Анатолий Костырев