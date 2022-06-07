В Pizza Hut зашел «Ной-М»

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Владельцу мастер-франшизы сети пиццерий Pizza Hut в России — польскому холдингу Amrest удалось продать этот бизнес оценочно за 300 млн руб. Новым собственником стала «Ной-М», основанная топ-менеджерами группы «Ростик», развивающей рестораны «IL Патио», «Планета суши», T.G.I. Friday’s. По данным “Ъ”, после сделки пиццерии могут сменить название — владелец бренда американская Yum! Brands еще до начала военных действий на Украине была недовольна работой российских заведений Pizza Hut.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Владелец мастер-франшизы Pizza Hut в России Amrest сообщил в своей отчетности за первый квартал 2022 года, что ведет переговоры с владельцем бренда — Yum! Brands о передаче сети пиццерий в РФ местному оператору. Эта сделка уже закрылась. Как сообщил “Ъ” собственник одного из помещений, где находится пиццерия, договор аренды перезаключен уже на новую компанию — ООО «Ной-М». В Amrest подтвердили “Ъ”, что больше не будут оператором ресторанов Pizza Hut в РФ и заведения перешли под управление локальной компании. В Yum! Brands не ответили на запрос “Ъ”.

По данным Kartoteka.ru, по 10% «Ной-М» принадлежит гендиректору этой компании и совладельцу сети One Price Coffee Алексею Чайке и гендиректору ООО «Корпэстейт» (подконтрольно ресторанному холдингу «Ростик») Светлане Берсневой. Самая крупная доля в 80% — у старшего вице-президента «Ростика» Владимира Мехришвили.

В «Ростик» входит группа «Росинтер», развивающая в РФ сети «IL Патио», «Планета суши», T.G.I. Friday’s и кофейни Costa Coffee. В «Росинтере» утверждают, что к ним сделка отношения не имеет. В «Корпэстейт» заявили, что не располагают информацией о сделке своих топ-менеджеров.

В России под брендом Pizza Hut работает около 70 пиццерий. Исходно в РФ сеть управлялась польской Amrest и американской Yum! Brands. Но в 2018 году Amrest выкупила заведения американских партнеров и приобрела мастер-франшизу бренда. В 2020 году, по данным источника “Ъ” на рынке, 39 точек Pizza Hut развивали франчайзи, а остальными Amrest управляла самостоятельно.

Собеседник “Ъ” на ресторанном рынке говорит, что продажа сети была инициирована владельцем бренда по причине неэффективности работы в РФ. По данным Kartoteka.ru, в 2021 году выручка прежнего владельца сети ООО «Амрест Пицца» упала на 25%, до 362 млн руб., чистый убыток составил 161 млн руб. Коммерческий директор R4S Group Ирина Буренко говорит, что операционная деятельность практически всех заведений Pizza Hut не приносила экономического эффекта. По ее словам, новому владельцу удалось снизить фиксированную часть арендной ставки на 50% в московском торгцентре «Март», принадлежащем R4S Group, в надежде вывести в плюс бизнес пиццерии.

Источники “Ъ” уточняют, что заведения Pizza Hut будут ребрендированы, но пока новый владелец не определился с названием. В базах данных “Ъ” не обнаружил заявок «Ной-М» на регистрацию бренда. Учитывая, что бренд будет отозван, сумма сделки вряд ли превысит 300 млн руб., что близко к стоимости оборудования заведений и цене переуступки прав аренды помещений под пиццериями, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Если бренд Pizza Hut отзовут, то действующим франчайзи сети будет сложно найти другого партнера, так как все крупные пиццерии управляются из США и заключать с ними контракты сейчас рискованно, отмечает эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская. По ее словам, у российской сети «ДоДо» практически все города уже заняты действующими партнерами. В сети комментарий не предоставили.

Как сообщал “Ъ” 6 мая, Amrest заявил о планах покинуть российский рынок. Компания, управляющая 267 заведениями Pizza Hut и KFC, пыталась продать бизнес в РФ дочерней структуре ВТБ. Но из-за запрета со стороны Евросоюза на сделки с компаниями из санкционного списка, куда входит ВТБ, сделать это не удалось.

Дарья Андрианова