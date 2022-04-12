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Коммерсантъ FM
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У пиццы на папечении

Бренду Papa John`s ищут перевод на русский

Владелец мастер-франшизы созданной в США сети пиццерий Papa John`s в РФ — ООО «4 Папас» ищет альтернативные варианты развития в случае возможного запрета на использование бренда на российском рынке. Компания зарегистрировала несколько доменов, включая «Наш папа», «Суперпапа». Владелец бренда хотя и объявил о временном прекращении взаимодействия с франчайзи, но, по мнению экспертов, окончательно покидать рынок сети невыгодно.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

ООО «4 Папас», управляющее в РФ сетью Papa John`s, в начале апреля зарегистрировало домены папинапицца.рф, суперпапа.рф, papaz.ru, nashpapa.ru, pizzapeace.ru, super-papa.ru, sliceofpizza.ru, johnspizza.ru, pizzamir.ru и superpapas.ru, обнаружил “Ъ” в «СПАРК-Интерфакс». Не исключено, что франчайзи Papa John`s таким образом готовится к возможному запрету использования товарного знака со стороны головной компании, и действующие пиццерии придется ребрендировать, считает владелец сети «Мясо & Рыба» Сергей Миронов. Аналогично ранее поступил оператор сотовой связи Tele2, права на бренд которого принадлежат шведской компании.

В российском офисе Papa John`s сообщили “Ъ”, что продолжат работать в РФ под международным брендом, а создание новых доменов объясняют «защитой от мошеннических сайтов».

В то же время в начале марта владелец товарного знака заявил, что из-за военной операции приостанавливает в России операционную и маркетинговую активность и на время отказывается взаимодействовать с местным мастер-франчайзи.

Papa John`s — третья крупнейшая сеть пиццерий в мире с 5,3 тыс. заведений. В РФ работает 190 точек, управляемых кипрской PJ Western, которой руководит американец Кристофер Уинн. В PJ Western входит ООО «4 Папас», выручка которого, по данным «СПАРК-Интерфакс», в 2020 году составила 1,6 млрд руб.

Использование международного бренда может быть запрещено лишь до тех пор, пока геополитическая ситуация не стабилизируется, и это время российский франчайзи будет использовать другой бренд, не исключает Сергей Миронов. Для любой глобальной компании, развивающейся в РФ силами мастер-франчайзи, полный уход с российского рынка невыгоден, добавляет эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская. Повторный выход после стабилизации ситуации, продолжает она, потребует значительных вложений в открытие заведений и поиска локальных партнеров с соответствующими инвестициями и опытом, которых на местном рынке общепита очень мало.

Но российский офис мог и сам инициировать отказ от использования бренда Papa John`s, не исключает Анна Рождественская.

По ее словам, франчайзи интересно платить роялти, когда кроме прав на бренд они могут рассчитывать на маркетинговую и операционную поддержку от материнской компании. Хотя, уверен Сергей Миронов, даже если американская компания захочет разорвать все отношения с Россией и дойдет до судебных разбирательств, то суды, скорее всего, встанут на сторону российского франчайзи. Если франчайзинговые договоры заключены по праву РФ, скорее всего, для их расторжения и отзыва согласия на использование товарного знака нельзя будет использовать антироссийские санкции и суд встанет на сторону российского офиса, соглашается адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова.

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В случае если локальный офис по тем или иным причинам вынужден будет отказаться от глобального бренда, развивать новый может быть непросто из-за высокой конкуренции в сегменте пиццерий, предупреждает госпожа Рождественская. Американский офис мог запретить открытие новых ресторанов и не согласовывает дальнейшее развитие сети, поэтому именно новые точки могут открываться под другим брендом, полагает эксперт. К тому же планы по расширению у сети сохранялись: в марте этого года глава российского Papa John`s Кристофер Уинн заявлял The New York Times, что намерен в 2022 году открыть до 40 новых ресторанов в стране, но не исключает, что планы могут быть сорваны.

Дарья Андрианова

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