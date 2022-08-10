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Коммерсантъ FM
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Золото на голубом глазу

Состояние платежного баланса РФ в июле подозрительно блестяще

Оценка Банком России платежного баланса РФ за июль 2022 года, вопреки ожиданиям, сильнее, чем июньские цифры: профицит внешней торговли РФ за этот месяц составил $33,9 млрд. Аналитики уже относятся к ним с недоверием — огромный профицит должны были вызвать или рост отгрузки нефти, цены на которую были стабильны или падали, или же новый спад импорта в июле после июньской стабилизации, о котором прямо не сообщалось, или невидимые поправки в цифры прошлых месяцев. Если в структуре торгового баланса, полные данные о котором закрыты, нет радикальных изменений — июльские рекорды поступления валюты в РФ не имеют больших шансов повториться.

Не исключено, что рекорд поступления в страну денег от экспорта Россией уже поставлен — и побить его не выйдет

Не исключено, что рекорд поступления в страну денег от экспорта Россией уже поставлен — и побить его не выйдет

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Не исключено, что рекорд поступления в страну денег от экспорта Россией уже поставлен — и побить его не выйдет

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Предварительные данные Банка России о платежном балансе за январь—июль 2022 года озадачили аналитиков. Профицит его текущего счета (сальдо внешних торговых и финансовых операций России) за семь месяцев достиг $166,6 млрд, а торговли товарами и услугами — $192,4 млрд, что в 3,3 и 2,5 раза больше показателей 2021 года соответственно. В июле, исходя из этих же оценок, профицит текущего счета составил $28,1 млрд, а внешней торговли — $33,9 млрд, продолжая устанавливать новые рекорды, причем уже неожиданные.

«Динамика текущего счета платежного баланса определялась расширением положительного сальдо совокупного баланса товаров и услуг в результате значительного роста стоимостного объема экспорта товаров и снижения стоимости товарного импорта»,— поясняют в ЦБ. Это общее объяснение, которое оставалось и остается рабочим для сильного состояния платежного и торгового балансов. Сильного, но не усиливающегося — сезонность в физическом импорте и экспорте выражена не так сильно, как в промпроизводстве и в динамике услуг, поэтому существенное укрепление платежного баланса могло произойти только на фоне резкого изменения трендов мая-июня 2022 года, к чему нет специальных оснований.

Аналитики Telegram-канала «Твердые цифры» (напомним, что после санкций, вызванных военной операцией РФ на Украине, активность в экономических комментариях постепенно перемещается из офисов инвестбанков в эту сеть) замечают, что среди крупных торговых партнеров за июль доступны данные только о товарообороте с Китаем — импорт в Россию вырос на 22% в годовом выражении. «Динамика импорта из других стран, видимо, оказалась менее положительной, экспорт же остается на высоких уровнях — большинство эмбарго еще не вступили в силу, а перенаправление экспорта в сторону "дружественных" торговых партнеров уже началось»,— поясняют они новые рекорды. Эта группа аналитиков ожидает, что по итогам текущего года профицит текущего счета может достигнуть $250 млрд (августовский консенсус FocusEconomics — $198,3 млрд, на фоне улучшения оценок экспорта и неизменных оценок импорта за месяц), то есть возможно, что дополнительные заработки РФ на подорожавших энергоресурсах будут по порядку величины сопоставимы с объемом замороженных санкциями международных резервов РФ.

В свою очередь, аналитики Telegram-канала MMI считают представленные ЦБ данные «невероятными». «С учетом того что экспорт газа в Европу практически прекратился; экспорт нефти как минимум не растет; экспорт прочих товаров сокращается (металлурги, лесопилки, золото); цены на мировых товарных рынках корректируются вниз; импорт демонстрирует легкие признаки восстановления (прежде всего в части потребительских товаров), совершенно непонятно, откуда могли взяться столь высокие показатели профицита»,— говорят они, предполагая, что Банк России просто пересмотрел данные за полугодие (формат будущих публикаций сведений о пересмотре после ограничения публикаций данных о платежном балансе неизвестен), что могло бы сильно повлиять на рекордные июльские цифры. «Иначе объяснить эти цифры сложно. Да и доллар при таком профиците должен быть ниже 50, а не выше 60»,— говорят они.

На этом фоне данные о поступлениях от ФТС в бюджет в июле фиксируют их снижение на 34,3% в годовом выражении против снижения на 31,7% в июне 2022 года. На практике это может выступать косвенным свидетельством того, что тенденция восстановления импорта (по крайней мере в части потребительских товаров), о которой в июле говорили и в ЦБ, и в Банке России, оказалась неустойчивой — и рекордный профицит по балансам определяется в большей степени не ростом поступлений от экспорта нефти и газа, а дальнейшим снижением объема импорта. При этом и та, и другая версия может быть верной — несмотря на стабилизацию ниже $100 за баррель цен на Brent в июле, характер расчетов по части контрактов РФ с потребителями нефти должен был измениться — и с определенной вероятностью, особенно с учетом полной либерализации практики возврата валютной выручки, в цифрах профицитов июля можно обнаружить средства, поступившие от поставок РФ нефти в Индию и Китай в мае—июне 2022 года. Наконец, достоверных сообщений о ценах дисконта на Urals летом 2022 года мало, а расчеты Минфина по экспортной цене Urals, которые обычно предполагают дисконт в 30–35% текущей рыночной цены Brent, могут значимо отличаться от реальности.

Причинами же возможного дальнейшего снижения импорта могут быть как продолжающиеся проблемы с логистикой и с оплатой сделок, так и некоторое сжатие спроса. Так, на этой неделе посол Бангладеш в Москве Камрул Ахсан заявил, что экспорт текстиля в РФ остановился из-за усложнения логистики (основная статья товарооборота между двумя странами). Затухание всплеска частного спроса обнаруживалось к концу июля 2022 года (см. “Ъ” от 4 августа), при этом в Минэкономики заявили, что в сентябре массовое обнуление ввозных пошлин закончится, после чего будут приниматься лишь точечные решения, и это может дополнительно усилить спад импорта. Впрочем, предсказывать динамику импорта на основании внутреннего спроса в РФ сейчас очень сложно — помесячные колебания, по всей видимости, весьма велики.

В любом случае, если происходящее — наложение пика платежей за «альтернативную нефть из РФ» и спада импорта, то июльское изобилие нефти лишь сделает более рельефным сокращение профицита балансов в сентябре-октябре. Это может стать и триггером для снижения центра колебания курса рубля на уровень ниже 60 руб./$: возможно, время, когда торговый баланс РФ был наилучшим в ее истории, уже позади.

Дмитрий Бутрин, Алексей Шаповалов

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