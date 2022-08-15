Жара на разогреве

Цены на газ в Европе превысили $2,5 тыс. за 1 тыс. кубометров и достигли абсолютного рекорда, превзойдя значения начала марта. Этому способствовали жаркая погода и засуха, затрудняющие доставку угля по рекам, что повышает спрос на газ для производства электроэнергии. Кроме того, снизились поставки газа из Норвегии из-за планового ремонта на добывающих активах. Тот факт, что всплеск цен пришелся на август, когда спрос на газ обычно ниже, чем в любой другой месяц года, демонстрирует потенциальные проблемы, с которыми Европе придется столкнуться в ходе отопительного сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thilo Schmuelgen, Reuters Фото: Thilo Schmuelgen, Reuters

Цена сентябрьского фьючерса на индекс TTF в ходе торгов 15 августа превышала €229,8 за MВт•ч ($2,5 тыс. за 1 тыс. кубометров), увеличившись за день на 11,5%, следует из данных биржи ICE. Это самый высокий уровень в истории европейского газового рынка, который превысил значение 7 марта, когда на закрытии торгов цена достигла €227 за MВт•ч.

Поводом для роста цен стало снижение поставок газа из Норвегии на 13 млн кубометров в сутки, до 307 млн кубометров из-за плановой остановки на крупнейшем в стране месторождении Troll, связанной с техническим обслуживанием. Поставки из России остаются стабильными и идут на рекордных минимумах — через Украину поставляется 41 млн кубометров в сутки, и еще 33 млн кубометров идет через «Северный поток», который сейчас работает на 20% мощности. При этом поставки по «Турецкому потоку» в направлении Европы (в Грецию, Сербию, Венгрию) идут на уровне в 87% пропускной способности трубы — около 41 млн кубометров в сутки.

Таким образом, совокупно «Газпром» поставляет в страны Европы около 115 млн кубометров в сутки, то есть втрое меньше, чем Норвегия, и примерно в 3,5 раза меньше, чем сам «Газпром» поставлял в августе 2021 года.

Хотя август обычно является месяцем года с самым низким потреблением газа (в основном из-за сезона отпусков, в том числе на промышленных предприятиях), сейчас ситуация осложняется жаркой погодой и засухой в Европе. Высокие температуры повышают спрос на электроэнергию для кондиционирования, при этом засуха затрудняет доставку угля по внутренним водным путям в Европе и ограничивает работу АЭС, которые используют воду из рек для охлаждения. Так, по данным Bloomberg, 15 августа уровень воды в Рейне возле города Кауб, недалеко от Франкфурта, упал до 30 см, что стало самой низкой отметкой с 1990 года. В результате, несмотря на крайне высокие цены на газ, приходится включать газовые электростанции, чтобы балансировать энергосистему.

Растущие расходы на импорт газа заставляют власти европейских стран искать способы повышения цен для потребителей.

В Германии парламент в июле одобрил новый газовый налог, который с 1 октября будут платить все потребители, в том числе население: как сообщил регулятор 15 августа, его размер составит 2,4 евроцента за кВт•ч, что для семьи из четырех человек составит около €450–500 в год. Эти средства будут перераспределены в пользу импортеров газа, которые пострадали от снижения поставок из России. В первую очередь мера призвана спасти Uniper, для которого «Газпром» был крупнейшим поставщиком газа: снижение поставок по «Северному потоку» поставило Uniper на грань банкротства и заставило просить финансовой помощи у властей Германии.

Вице-премьер Германии Роберт Хабек 15 августа назвал новый налог самой справедливой из возможных мер в данной ситуации, заявив, что «альтернативой был бы крах немецкого энергетического рынка, а вместе с ним и значительной части европейского энергетического рынка». Он также заявил, что Германия не вернется к использованию дешевого российского газа. «Германия создала бизнес-модель, которая в основе своей строилась на зависимости от дешевого российского газа. Эта модель потерпела крах, и возвращения к ней не будет»,— сказал он. При этом господин Хабек выразил надежду, что поставки российского газа в страну полностью не прекратятся.

Сейчас Германия, как и вся Европа, активно запасают газ в хранилища в преддверие зимы. ПХГ Германии заполнены на 76%, и пока что страна успешно движется к своей цели по росту запасов до 95% к 1 ноября. Тем не менее, даже если ПХГ будут заполнены полностью, это не гарантирует, что властям не придется прибегнуть к рационированию потребления в случае холодной зимы, если поставки со стороны «Газпрома» останутся столь же низкими. Хотя Европа планирует активно закупать сжиженный газ, неясно, какой объем СПГ придет на континент на фоне конкуренции с Азией. Кроме того, у Германии пока нет ни одного собственного терминала СПГ, и возможности поставок регазифицированного СПГ через газотранспортные системы Бельгии и Голландии ограничены.

Юрий Барсуков