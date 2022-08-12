Закон сообщающихся энергоресурсов

Удорожание энергоресурсов, в первую очередь природного газа, приведет к дополнительному увеличению спроса на нефть — ее потребление в этом году может вырасти на 2,1 млн баррелей в сутки (б/с), прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем августовском отчете. Предложение нефти также существенно вырастет — в июле ее мировая добыча уже увеличилась на 1,4 млн б/с. Масштабы падения российских поставок пока оказываются ниже прогнозов, однако снижение цен на нефть сокращает выручку от экспорта, а ожидаемое вступление в силу европейского эмбарго приведет к дополнительному сжатию и объемов поставок, ожидают в МЭА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По оценке МЭА, в июле объем российской нефтедобычи был лишь немногим ниже, чем до начала военной операции

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ По оценке МЭА, в июле объем российской нефтедобычи был лишь немногим ниже, чем до начала военной операции

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Увеличение потребления нефти, в том числе на фоне частичного переключения с газовой генерации, приведет к росту спроса на нее в этом году на 2,1 млн б/с, до 99,7 млн б/с, говорится в обновленном прогнозе МЭА. По сравнению с прошлым месяцем прогноз увеличен на 380 тыс. б/с. Эффект переключения с газа на другие виды топлива наблюдается в первую очередь в Европе, но также на Ближнем Востоке и в Азии, отмечают эксперты агентства. В следующем году потребление, как ожидается, вырастет также на 2,1 млн б/с, до уровня 101,8 млн б/с.

Предложение нефти в июле тем временем уже выросло — на 1,4 млн б/с, до рекордных 100,5 млн б/с (месяцем ранее прирост составил 690 тыс. б/с). Это самый высокий уровень показателя с января 2020 года. Страны ОПЕК+ за месяц нарастили поставки на 530 тыс. б/с, остальные страны — на 870 тыс. б/с. При этом в ОПЕК+ согласились увеличить потолок добычи в сентябре лишь на 100 тыс. б/с, указав на то, что ограниченные запасные мощности (суммарно у Саудовской Аравии и ОАЭ они составляют 2,2 млн б/с) должны использоваться с осторожностью и лишь в качестве ответной меры на серьезные ограничения поставок.

К концу года ожидается увеличение поставок еще на 1 млн б/с, до 101,6 млн б/с, в том числе в странах ОПЕК+ прирост может составить 400 тыс. б/с, в остальных — 640 тыс. б/с. В 2023 году прирост может составить 1,7 млн б/с — до уровня 101,7 млн б/с. «Несмотря на сокращение российских поставок в этом году, на фоне увеличения поставок другими странами запасы нефти могут вырасти к концу этого года и продолжить расти в первой половине следующего»,— ожидают в МЭА.

Российская добыча в июле увеличилась на 20 тыс. б/с, до 9,8 млн б/с и, по оценке МЭА, была лишь на 310 тыс. б/с ниже, чем до начала военной операции (показатель считается от общего объема добычи суммарно с конденсатами — 11,09 млн б/с). Текущая добыча на 1,03 млн б/с ниже квоты, предусмотренной сделкой ОПЕК+. Общий же объем экспорта с февраля сократился на 580 тыс. б/с, в том числе в июле поставки за рубеж снизились на 115 тыс. б/с, до 7,4 млн б/с. В начале года экспорт составлял около 8 млн б/с.

Из-за полных или частичных ограничений поставки в США, Великобританию, страны ЕС, Южную Корею с начала военной операции сократились в целом на 2,2 млн б/с, но две трети этого экспорта были перенаправлены в другие страны, в частности, в Китай, Индию, Турцию. Тем не менее экспортная выручка компаний РФ сократилась с $21 млрд в июне до $19 млрд в июле — к этому привело как сокращение объемов поставок, так и падение цен на нефть (с пика в июне они снизились примерно на $30 за баррель).

По итогам 2022 года российская добыча в среднем может составить 10,86 млн б/с — без изменений к прошлому году. Однако после вступления в действие европейского эмбарго на нефть в конце этого года перенаправлять придется еще больший объем поставок — около 1,3 млн б/с нефти и 1 млн б/с нефтепродуктов. В итоге российская добыча может сократиться до уровня 9,5 млн б/с (еще в июне в МЭА ожидали более выраженного падения — до 8,7 млн б/с). В ОПЕК, также выпустившем вчера ежемесячный отчет, повысили оценку по добыче в РФ на этот год — с 10,63 млн до 10,88 млн б/с, при этом в следующем году в организации ждут сокращения добычи РФ лишь на 0,4 млн б/с — до 10,5 млн б/с.

Татьяна Едовина