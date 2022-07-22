Юниперские амбиции

ФРГ приняла пакет мер для спасения Uniper — своего ключевого энергопоставщика — от разворачивающегося в Европе газового кризиса, вызванного сокращением поставок газа из РФ. Помощь будет включать увеличение капитала компании на €267 млн и конвертируемые бонды на €7,7 млрд, в обмен на это правительство ФРГ получит 30% акций в компании, а доля финского Fortum снизится до 56%. Руководство Uniper дало понять, что будет судиться с «Газпромом», а также не исключает разрыва долгосрочных контрактов на закупку российского газа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер Германии Олаф Шольц

Фото: Markus Schreiber / AP Канцлер Германии Олаф Шольц

Фото: Markus Schreiber / AP

Правительство ФРГ приобретет 30% акций энергоконцерна Uniper для спасения компании в условиях энергокризиса, вызванного снижением поставок газа из России. Об этом 22 июля заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Uniper обслуживает большое число промышленных и коммунальных предприятий ФРГ, поэтому банкротство компании нанесло бы серьезный удар по экономике страны.

«Решение заключается в том, что мы приобретаем 30-процентную долю в компании Uniper, мы купим акции этой компании за номинальную стоимость €1,70 за акцию (то есть на общую сумму €267 млн.— “Ъ”)»,— пояснил канцлер Германии. Это даст правительству ФРГ право вето на важные стратегические решения, говорится в заявлении Uniper.

Финский государственный энергоконцерн Fortum сохранит за собой контрольный пакет акций, но его доля снизится с 80% до 56%. При этом Fortum или правительство Финляндии не будут предоставлять Uniper дополнительную помощь.

Пакет помощи от Германии включает расширенную кредитную линии на €9 млрд от государственного банка KfW и €7,7 млрд в виде бондов, которые могут быть конвертированы в акции. Общая стоимость пакета помощи таким образом более чем в четыре раза превышает текущую рыночную стоимость Uniper (около €4 млрд).

«Никто не будет оставлен в одиночестве со своими вызовами и проблемами — ни отдельный гражданин, ни отдельная компания в этой стране. Мы вместе достаточно сильны»,— заявил Олаф Шольц.

Правительство Германии также намерено с 1 октября ввести механизм компенсации затрат, который коснется 90% всех издержек, понесенных компанией в связи с необходимостью замещать поставки российского газа более дорогими альтернативами. Это значит, что затраты на закупку газа будут перекладываться на потребителей ФРГ.

Uniper, крупнейший покупатель российского газа в Европе, оказался на грани банкротства после сокращения поставок газа «Газпромом» с середины июня. Компания была вынуждена закрывать дефицит поставок из России дорогим спотовым газом.

Как заявил 22 июля глава Uniper Клаус-Дитер Маубах, энергоконцерну предстоит принять решение о том, как вести бизнес с «Газпромом», в частности по долгосрочным газовым контрактам. «Нам нужно сесть у себя внутри компании и обдумать, как вести бизнес с нашими российскими контрагентами. И как только у нас будет позиция, мы должны пойти к правительству Германии и поговорить с ними, поскольку мы не можем смириться с этой ситуацией в долгосрочном периоде.

Если у вас больше нет надежного партнера, но есть долгосрочный контракт с минимальными объемами, которые были оплачены, тогда вы в очень трудном положении, и никому не нужно, чтобы это повторилось в краткосрочном или среднесрочном периоде»,— сказал господин Маубах.

«Газпром» связывал снижение поставок по «Северному потоку» с тем, что компания не получила от Siemens отремонтированную турбину для компрессорной станции «Портовая». В связи с этим «Газпром» объявил форс-мажор по контрактам, в том числе с Uniper. Несмотря на то что поставки по «Северному потоку» с 21 июля возобновились после десятидневного технического обслуживания, они остаются на крайне низком уровне — около 67 млн кубометров в сутки. Клаус-Дитер Маубах повторил 22 июля, что Uniper не признает этот форс-мажор и, скорее всего, подаст на «Газпром» в арбитраж.

«Заявление главы Uniper относительно судьбы долгосрочных контрактов с "Газпромом" сформулировано достаточно обтекаемо, вероятно, с тем чтобы иметь пространство для маневра»,— отмечает аналитик по газу Александр Собко, добавив, «что сейчас мы приближаемся к отопительному сезону и предсказать, как будет развиваться ситуация, достаточно сложно». При этом, по его мнению, в среднесрочной перспективе отказ Европы от долгосрочных контрактов с «Газпромом» весьма вероятен. «Евросоюз не скрывает, что не применяет санкций на покупку российского газа только потому, что этот газ нечем заменить. Но если в будущем замена найдется, это означает, что любой контракт может быть разорван со стороны ЕС»,— считает он.

Татьяна Дятел