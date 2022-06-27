«Эксмо-АСТ» переписывает оглавление

У группы «Эксмо-АСТ» сменился президент и состав акционеров. Олег Новиков покинул свой пост и больше напрямую не владеет долями в ее основном юрлице. В кресле президента его сменила финансовый директор «Эксмо» Марина Емельянова, она также увеличила долю в группе. Источники “Ъ” утверждают, что господин Новиков продолжает фактически управлять издательским холдингом, который ожидает реорганизация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Новиков

Фото: Варвара Славущева, Коммерсантъ Олег Новиков

Фото: Варвара Славущева, Коммерсантъ

Олег Новиков перестал быть президентом крупнейшей в России издательской группы «Эксмо-АСТ», следует из данных Kartoteka.ru. С 23 мая на этой должности его сменила Марина Емельянова, которая ранее в СМИ фигурировала как финансовый директор издательства «Эксмо». Олег Новиков был президентом группы с момента ее основания в 2012 году, когда он как владелец и основатель «Эксмо» получил опцион на контроль над издательством АСТ.

Также в Kartoteka.ru содержится информация о том, что еще в апреле изменился состав владельцев ООО «Издательство "Эксмо"». Ранее господину Новикову напрямую принадлежали 18,5%, теперь его в составе собственников нет, как и зарегистрированной на Виргинских островах «Коллер Холдинг ЛТД» (владела ранее 33,5%). Долю в 33,5% получила зарегистрированная на Сейшелах «Редклифф Холдинг Лимитед». Прямая доля Марины Емельяновой выросла с 24% до 31%. Также появились новые акционеры — по 7% получили владелец издательства «Белония М» Александр Костюков и гендиректор подразделения канцелярских товаров «Канц-Эксмо» Илья Цодоков, еще 6% — владелец оптового подразделения «Торговый дом "Эксмо"» Александр Черняк, 27% у кипрской «Севорна Лимитед».

В пресс-службе «Эксмо-АСТ» отказались от комментариев. Связаться с Олегом Новиковым не удалось. Гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев лишь уточнил, что по-прежнему занимает свой пост.

При этом, согласно Kartoteka.ru, Олег Новиков сохранил доли в других профильных активах. Он, в частности, остается совладельцем книжной сети «Читай-город—Буквоед» (36,65% в ООО «Новый книжный центр» и 87,65% в ООО «Читай-город»), крупнейшей в России книжной типографии «Парето-Принт» (100%), Тверского полиграфического комбината (100%), складского комплекса «Радумля» в Подмосковье (51%) и ряда других компаний.

Собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией, связал перестановки в «Эксмо» «с текущей ситуацией», не став уточнять, что именно имеется в виду. Другой источник утверждает, что изменения не означают выхода Олега Новикова из бизнеса: «Фактически он остался главным человеком во всем холдинге». Марина Емельянова, по словам собеседников, в течение многих лет управляла финансовыми потоками в группе и «является доверенным лицом Олега Новикова».

Схема со сменой менеджмента активно используется в последние несколько месяцев с целью снижения санкционных рисков, говорит партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов: «Хаотичный и лишенный понятной логики порядок введения санкций как в отношении юрлиц, так и в отношении физических лиц заставляет производить ротации при попадании в санкционный список тех или иных бенефициаров». Ответить однозначно, существуют ли риски для издательского сектора, нельзя, порядок выбора субъекта санкционных ограничений «не очень понятен», говорит господин Горбунов.

Введение офшоров в капитал подсанкционных компаний может иметь целью сокрытие бенефициара и быть вызвано опасениями в отношении возможных персональных санкций, соглашается партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко: «Но не думаю, что это будет панацеей, потому что при желании установить бенефициара можно». Деятельность «Эксмо», как и целого ряда других российских компаний, уточняет он, еще в 2019 году была ограничена на Украине.

В то же время один из собеседников “Ъ” на рынке сомневается, что изменения в капитале «Эксмо-АСТ» связаны с попыткой избежать санкций, он предполагает, что «это может быть вызвано личными причинами». Источник, знакомый с ситуацией в группе, говорит, что изменения связаны с реструктуризацией холдинга и созданием управляющей компании, которую и возглавит Олег Новиков. В нее войдут «Эксмо», АСТ и ГК «ЛитРес». Процесс планируется завершить к осени.

Валерия Лебедева