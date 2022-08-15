Если друг оказался Ким

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обменялись посланиями по случаю Дня освобождения Кореи, отмечаемого 15 августа в память о капитуляции Японии во Второй мировой войне. Резкое сближение Москвы и Пхеньяна произошло после начала российской операции на Украине. КНДР признала ДНР и ЛНР и ведет переговоры об установлении внешнеэкономических связей с Донбассом. Как заявил “Ъ” участвующий в переговорах посол ЛНР в России Родион Мирошник, введенные против КНДР санкции ООН не станут преградой для сотрудничества. В Донбассе ждут северокорейских строителей, отмечая их высокую квалификацию. КНДР также может стать рынком для производимой в Донбассе продукции машиностроения и станкостроения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Поздравительная телеграмма Владимира Путина в Пхеньян по случаю 77-й годовщины освобождения Кореи от японского господства напомнила о борьбе против общего врага, опыт которой актуализируется в нынешних геополитических реалиях. «В наших странах чтут память воинов Красной Армии и корейских патриотов, которые плечом к плечу сражались за освобождение Кореи»,— напомнил российский президент. Эту цитату привело в понедельник северокорейское агентство ЦТАК.

В своем послании Владимир Путин сделал акцент на том, что «славные традиции дружбы и сотрудничества, заложенные в те суровые годы, и сегодня служат надежной основой для развития добрососедских отношений» между двумя странами. «Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом»,— подчеркнул российский президент, призвав к «дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных двусторонних связей».

В теплом ответном послании лидер КНДР Ким Чен Ын подхватил тему общей победы, напомнив, что «воины доблестной Красной Армии в борьбе за освобождение Кореи не жалели своей крови и жизни, показали пример благородного интернационализма». «Сегодня стратегическое и тактическое сотрудничество, поддержка и солидарность между двумя странами поднимаются на новый уровень»,— убежден Ким Чен Ын.

Обмен посланиями между лидерами России и Северной Кореи впервые после начала спецоперации на Украине зафиксировал обоюдную готовность к резкому сближению, обусловленному сразу несколькими факторами.

Война санкций и все более настойчивые призывы американских конгрессменов внести Россию в список стран-спонсоров терроризма — вместе с КНДР, Ираном, Сирией и Кубой — вынуждают Москву и Пхеньян объединяться перед лицом нового врага. Им становится не императорская Япония прошлого века, а включающая Японию западная коалиция во главе с США, пытающаяся превратить Россию в еще одно государство-изгоя — по примеру КНДР.

В свою очередь, Северная Корея испытывает растущее международное давление в связи с возможностью возобновления ею ядерных испытаний, прерванных в 2017 году.

В канун 77-летия освобождения Кореи, которое также отмечалось в Сеуле, и предшествовавшей этому 77-й годовщины бомбардировки Хиросимы и Нагасаки вопрос о том, как предотвратить размораживание ядерных программ КНДР, стал одной из наиболее острых проблем, которую не обошел и посетивший на днях Токио и Сеул генсек ООН Антониу Гутерриш. Он призвал к «полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации КНДР», подчеркнув ее важность «для достижения регионального мира и стабильности».

Однако предложение генсека ООН вызвало гневную реакцию в Пхеньяне.

Как заявил замглавы МИД КНДР Ким Сон Ген, создание Северной Кореей ядерного оружия «является ее неизбежным выбором» для защиты безопасности и обеспечения независимого развития в условиях враждебной политики США.

По словам северокорейского дипломата, денуклеаризация, «которую рекламируют США и их вассальные силы, посягает на суверенитет КНДР, поскольку требует одностороннего разоружения». «Мы советуем генеральному секретарю Гутерришу быть осторожным в таких опасных словах и действиях, которыми он подливает масло в огонь, вместо того чтобы делать что-то полезное для урегулирования в условиях крайне острой ситуации на Корейском полуострове»,— предупредил Ким Сон Ген.

Между тем одним из двух (наряду с Китаем) наиболее активных и влиятельных игроков, выступающих против давления на Пхеньян, стала Россия. «Вероятность проведения северокорейцами ядерного испытания, конечно, существует. КНДР проводит работы на полигоне Пхунгери, однако делать прогнозы о его вероятности и тем более сроках мы не готовы», — заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

Выразив убежденность в том, что санкционное давление на Северную Корею, призванное добиться от нее односторонних уступок, себя исчерпало, российский дипломат призвал искать первопричины кризиса безопасности в регионе не в Пхеньяне, а в Вашингтоне.

«Создается впечатление, что Вашингтон делает все, чтобы убедить Пхеньян в необходимости обладания ядерным оружием для защиты своего суверенитета. Считаем, что необходимо создать условия для возобновления переговоров по ядерной проблеме Корейского полуострова, однако, похоже, это не входит в планы США»,— констатировал Игорь Вишневецкий.

Со своей стороны, Северная Корея оказалась одним из немногих государств, безоговорочно вставшим на сторону Москвы после начала спецоперации на Украине, в связи с чем Киев разорвал дипотношения с Пхеньяном.

Поддержка Северной Кореи, которая в отличие от острожного и соблюдающего равноудаленность Китая открыто обозначила пророссийскую позицию в украинском конфликте и 13 июля стала пятой по счету страной, признавшей республики Донбасса, привела к резкой активизации взаимодействия Москвы и Пхеньяна. «Когда решался вопрос о признании республик Донбасса со стороны Корейской Народно-Демократической Республики, российское посольство в Пхеньяне от этой темы отстранено не было»,— сообщил на прошлой неделе агентству ТАСС посол РФ в КНДР Александр Мацегора, подтвердив готовность российской стороны при необходимости подключиться к налаживанию сотрудничества Северной Кореи с ДНР и ЛНР.

В условиях переживаемого с середины июля медового месяца в отношениях России и КНДР в социальных медиа даже появились сообщения о том, что Пхеньян якобы собирался направить до 100 тыс. своих добровольцев для участия в военной операции на Украине. Впрочем, заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев назвал их фейками, «подхваченными некоторыми представителями блогосферы и околоэкспертных кругов». «Подобные переговоры не ведутся, и отправка северокорейских добровольцев в ДНР и ЛНР не планируется»,— отметил господин Нечаев.

В то же время, как сообщил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, представители КНДР и Никарагуа вместе «с особо представительной командой объективных международных экспертов» на прошлой неделе посетили СИЗО в Еленовке в Донбассе, где содержались пленные бойцы «Азова» (признан в РФ террористической организацией и запрещен).

Если вопрос об отправке северокорейских военнослужащих в Донбасс даже не рассматривается, то командирование в регион для его восстановления северокорейских строителей уже стоит на повестке дня.

Подтверждением этого стала состоявшаяся на прошлой неделе в Москве встреча посла ЛНР в России Родиона Мирошника с главой дипмиссии КНДР Син Хон Чхолем, в ходе которой обсуждались вопросы приезда в республику северокорейских строительных бригад, а также сотрудничества в торгово-экономической сфере и туризме.

«Трудовая миграция — одно из традиционных направлений внешнеэкономической деятельности Северной Кореи. Страна обладает огромными трудовыми ресурсами — высококлассными рабочими и инженерами, использование которых в других странах оказалось невозможным из-за санкций ООН. Однако эти санкции не могут стать преградой для ДНР и ЛНР, не входящих в ООН»,— пояснил “Ъ” посол Мирошник.

«Северокорейских строителей отличают высокие профессионализм, ответственность, трудовая дисциплина. Начиная день с прослушивания утренней политинформации, они затем работают с большой эффективностью, не создавая никаких проблем. Также необходимо отметить высочайшую квалификацию северокорейских сварщиц»,— продолжает Родион Мирошник.

«В настоящее время готовится к подписанию меморандум о внешнеэкономическом взаимодействии — я лично участвую в переговорах, и мы внимательно изучаем очень большой потенциал Северной Кореи»,— заявил “Ъ” господин Мирошник, также назвав КНДР перспективным рынком для производимой в Донбассе продукции машиностроения и станкостроения.

Сергей Строкань