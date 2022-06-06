КНДР испытали ракетами

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Южная Корея и США в понедельник запустили в Японское море восемь баллистических ракет в ответ на проведенные Северной Кореей новые ракетные пуски. Первая демонстрация силы союзников после прихода к власти в Южной Корее президента Юн Сок Ёля продемонстрировала смену стратегии на Корейском полуострове — переход к «расширенному сдерживанию» КНДР. Главная цель — отбить у Пхеньяна привычку использовать ракетные испытания для давления на США и соседей по региону, продемонстрировав готовность к жесткому зеркальному ответу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ракета класса «земля-земля», запущенная в Южной Корее во время совместных учений с США

Фото: Reuters Ракета класса «земля-земля», запущенная в Южной Корее во время совместных учений с США

Фото: Reuters

Запуск восьми баллистических ракет класса «земля-земля» оперативно-тактического ракетного комплекса ATACMS был проведен в понедельник в 4:45 по местному времени объединенными вооруженными силами Южной Кореи и США на Корейском полуострове. Он был осуществлен из района южнокорейской провинции Канвондо, расположенной на восточном побережье страны, и продлился 10 минут.

«Силы США и Южной Кореи провели совместные учения с запусками, чтобы продемонстрировать возможности быстро реагировать на кризисные ситуации. В ходе учений была использована одна ракета армии США и семь ракет Республики Корея. Запуски ракет были осуществлены в направлении Японского моря, после того как были сделаны уведомления в целях безопасности на море и в воздушном пространстве»,— сообщили в Индо-Тихоокеанском командовании ВС США.

В заявлении американских военных также отмечается, что Вашингтон и Сеул «по-прежнему привержены поддержанию мира на Корейском полуострове и во всем Индо-Тихоокеанском регионе», а «приверженность США обороне Республики Корея остается неизменной».

В свою очередь, как заявили в понедельник в объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи, «совместный запуск ракет продемонстрировал способность и готовность нанести немедленные высокоточные удары по источникам провокаций, их командованию и силам поддержки».

Несмотря на тесное оборонное сотрудничество США и Южной Кореи и проведение ежегодных маневров, которые проходят при любой «политической погоде», ракетные учения до последнего времени осуществлялись ими весьма редко. Предыдущий пуск был проведен в марте — незадолго до смены власти в Сеуле, в ходе которой президента Мун Чжэ Ина сменил вступивший в должность 10 мая Юн Сок Ёль. До этого совместные ракетные пуски американскими и южнокорейскими военными не проводились пять лет — с 2017 года.

Решение провести новую демонстрацию военной мощи Вашингтона и Сеула было оперативно принято и реализовано менее чем через сутки после того, как в воскресенье утром Северная Корея осуществила пуски в сторону Японского моря восьми баллистических ракет малой дальности, включая KN-23, созданную по образцу российской ракеты «Искандер».

По оценке южнокорейских военных, новые ракетные испытания КНДР с интервалом 40 минут проводились из нескольких стартовых точек, включая район аэропорта Сунан в Пхеньяне. Ракеты пролетели от 110 до 670 км на высоте от 25 до 90 км. Это было уже 18-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая запуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Если до последнего времени Сеул и Вашингтон ограничивались заявлениями, осуждающими действия Пхеньяна, то на этот раз они решили продемонстрировать, как должна работать стратегия «расширенного сдерживания» Северной Кореи, провозглашенная Юн Сок Ёлем.

Весьма символично, что в ответ на запуск восьми северокорейских ракет военное командование США и Южной Кореи в ходе последних ракетных учений использовало ровно такое же число ракет — восемь. Через считаные часы после ракетных испытаний Пхеньяна, в воскресенье, Совет национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи провел экстренное заседание под председательством советника президента по безопасности Ким Сон Хана, в котором приняли участие новые главы МИДа и Минобороны Пак Чин и Ли Чжон Соп. «Участники заседания призвали Северную Корею понять, что Пхеньян ничего не добьется с помощью ядерной и ракетной угроз, а также предложили вернуться к переговорам и сотрудничеству»,— говорится в заявлении СНБ. В ходе совещания также было заявлено, что продолжающиеся ракетные пуски КНДР в Сеуле расценивают как попытки Пхеньяна проверить позиции Юн Сок Ёля.

Как заявили в воскресенье в администрации южнокорейского лидера, Юн Сок Ёль распорядился «продолжить укреплять совместные средства сдерживания США и Республики Корея, а также совместную обороноспособность, включая сотрудничество в ходе учений противоракетной обороны».

Новая модель оборонного сотрудничества США и их союзников на Корейском полуострове, реализуемая после смены власти в Южной Корее, предусматривает более тесное взаимодействие в треугольнике Вашингтон—Сеул—Токио. После воскресных ракетных испытаний КНДР в тот же день силы самообороны Японии и военнослужащие США провели совместные учения по реагированию на ракетные пуски. «В ходе учений были подтверждены высокая готовность японских сил самообороны и американских военных в рамках японо-американского альянса, а также серьезное намерение и тесное сотрудничество по противодействию угрозам с применением баллистических ракет»,— говорится в заявлении объединенного комитета начальников штабов сил самообороны Японии.

В конце прошлой недели в Сеуле прошла встреча высокопоставленных спецпосланников Вашингтона, Сеула и Токио для обсуждения ситуации с безопасностью на Корейском полуострове. В ней приняли участие новый спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон, спецпредставитель США по КНДР Сон Ким и директор департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси. Первая трехсторонняя встреча после прихода к власти президента Юн Сок Ёля продемонстрировала более тесную координацию между тремя странами, призванную лишить Северную Корею возможности продолжать использовать ракетные испытания для давления на США и ее соседей. «Неустанное стремление Северной Кореи развивать свой ракетный и ядерный потенциал приведет лишь к усилению сдерживания с нашей стороны»,— предупредил по итогам встречи Ким Гон.

В свою очередь, Такэхиро Фунакоси выразил надежду на то, что сотрудничество Токио, Сеула и Вашингтона окрепнет при новом правительстве Южной Кореи. По сообщению агентства NHK, коллективное сдерживание Северной Кореи станет главной темой встречи министров обороны Японии, США и Южной Кореи, которая пройдет на форуме по безопасности «Шангри-Ла диалог», намеченном на 10–12 июня в Сингапуре.

Сергей Строкань