Шьют спонсорство

Спикер американской Палаты представителей Нэнси Пелоси потребовала от Госдепартамента официально признать Россию «спонсором терроризма», пригрозив в противном случае продавить это решение через Конгресс. Наделение России таким статусом означало бы фактически полное замораживание оставшихся связей между РФ и США. В Кремле к инициативе Конгресса отнеслись крайне негативно. Между тем есть сомнения в том, что эта инициатива действительно будет одобрена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер американской Палаты представителей Нэнси Пелоси

Фото: Elizabeth Frantz/File Photo, Reuters Спикер американской Палаты представителей Нэнси Пелоси

Фото: Elizabeth Frantz/File Photo, Reuters

Об ультиматуме Нэнси Пелоси сообщило американское издание Politico. По данным источников журналистов, спикер Палаты представителей в начале недели позвонила госсекретарю Энтони Блинкену, потребовав от него объявить о признании России государством, спонсирующим терроризм.

По мнению Нэнси Пелоси, Россия должна быть наделена таким статусом из-за ввода войск на Украину.

Признать РФ «спонсором терроризма» власти США ранее призывал и президент Украины Владимир Зеленский. Администрация США, однако, отвечала, что в отношении России уже введено рекордное количество санкций, которые и так постоянно ужесточаются.

Сейчас США признают государствами, спонсирующими терроризм, Кубу, Иран, Северную Корею и Сирию. Этот статус означает фактически полную заморозку связей между США и соответствующими странами, а также в числе прочего ограничивает возможности этих государств сотрудничать с союзниками американцев и международными организациями.

На вопрос, как в Кремле оценивают последствия возможного признания России «спонсором терроризма», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал однозначный ответ: «Очень негативно мы оцениваем последствия такого шага». В то же время он добавил, что, «с другой стороны, очень трудно сделать что-то, что может еще более испортить отношения между Россией и Америкой». По словам господина Пескова, они «и так находятся в незавидном положении».

Между тем программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев в беседе с “Ъ” сказал, что перспективу включения России в список «стран—спонсоров терроризма» не стоит рассматривать как базовый сценарий. «Подобные инициативы в Конгрессе США появлялись неоднократно — причем еще до начала специальной военной операции России на Украине»,— напомнил он. По мнению эксперта, такие призывы следует рассматривать в контексте отношений исполнительной власти и Конгресса США по вопросам внешней политики, которые всегда были непростыми.

«Конгресс показывает, что тоже имеет голос и влияние. Отдельные члены Палаты представителей или Сената могут набирать на этом политический капитал. Сама администрация — в данном случае Госдепартамент — относится к вопросу с осторожностью»,— отметил собеседник “Ъ”.

Скептическое отношение администрации США к инициативе Конгресса Иван Тимофеев объяснил так: «Несмотря на фундаментальные политические противоречия, Россия долгое время была партнером США в борьбе с терроризмом. Поместить ее в список стран—спонсоров терроризма означает риск того, что в лице крупной державы США утратят даже теоретическую возможность такого сотрудничества, в котором они могут быть сами заинтересованы. В худшем случае они рискуют получить крупную державу в рядах государств, у которых не будет никаких поводов не оказывать самую масштабную помощь противникам США. При всей остроте разногласий по Украине это не самый лучший сценарий для Вашингтона».

С точки зрения санкций такой шаг, по словам собеседника “Ъ”, тоже даст мало добавленной стоимости. «Ключевые ограничения в области финансов и торговли уже введены,— отметил Иван Тимофеев, но добавил: — Хотя дополнительный ущерб, конечно, будет. Возможности экономического сотрудничества России и США закроются практически полностью. То же касается человеческих контактов, потому что подобные меры, как правило, сопровождаются жесткими визовыми ограничениями».

В Госдепартаменте США в четверг не стали комментировать ультиматум со стороны Нэнси Пелоси.

Елена Черненко