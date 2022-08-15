Четвертьфинальная минималка

В Цинциннати стартовал Western & Southern Open — турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 с призовым фондом $6,3 млн, имеющий большое значение для первой ракетки мира Даниила Медведева. На кону стоит дальнейшее пребывание россиянина на высшей ступени рейтинга, где его может сместить испанец Рафаэль Надаль. Чтобы обезопасить себя от знаменитого конкурента, Медведеву требуется дойти до четвертьфинала, то есть выиграть два матча.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За 12 недель, которые Даниил Медведев провел в качестве первой ракетки мира, он принял участие в пяти турнирах и выиграл десять матчей из 14

Фото: Manuel Velasquez / Getty Images За 12 недель, которые Даниил Медведев провел в качестве первой ракетки мира, он принял участие в пяти турнирах и выиграл десять матчей из 14

Фото: Manuel Velasquez / Getty Images

Проигрыш Даниила Медведева австралийцу Нику Кириосу на старте турнира категории Masters 1000 в Монреале не мог не отразиться на его перспективах сохранить за собой в ближайшие недели первое место в мировой классификации. Ведь из 1000 очков, полученных в прошлом году за победу на аналогичном состязании в Торонто, он защитил всего десять. Следствием этого стал своеобразный рекорд.

В понедельник Медведев оказался первым лидером рейтинга АТР, имеющим на своем счету менее 7000 очков, с тех пор как в 2009 году была введена нынешняя система их распределения.

Конечно, в значительной степени этому способствовало решение организаторов Wimbledon, наложивших запрет на участие россиян и белорусов. Однако результаты Медведева даже с учетом недавней победы на небольшом состязании в мексиканском Лос-Кабосе все же оставляют желать лучшего. Достаточно сказать, что в АТР Race — классификации, учитывающей очки, набранные в нынешнем сезоне,— он пока идет лишь пятым. Там на счету Медведева 2835 очков, почти в два раза меньше, чем у ее лидера Рафаэля Надаля. Живой испанской теннисной легенде, выигравшей с января четыре турнира, в том числе Australian Open и Roland Garros, до конца года не требуется защитить ни одного очка. Поэтому то, что именно Надаль на данный момент является наиболее опасным преследователем россиянина в главном, 52-недельном рейтинге АТР, абсолютно закономерно.

Пока, правда, от Надаля зависит далеко не все. Перед стартом в Цинциннати он имеет на 1265 очков меньше, чем Медведев, которому для сохранения титула первой ракетки мира на три ближайшие недели, до 12 сентября, нужно дойти до четвертьфинала или выиграть два матча. И первым помешать россиянину попробует голландец Ботик ван де Зандсхюлп, обыгравший американца Максима Кресси. Этот соперник Медведеву хорошо известен. За последние 12 месяцев они встречались дважды — на Открытых чемпионатах США и Австралии, и ван де Зандсхюлпу удалось взять лишь один сет из семи. В ситуации, когда в Цинциннати на Медведева будет давить повышенная ответственность, голландец с его мощной подачей и резкими ударами по всему корту может быть довольно опасен. Но по уровню игры он, конечно, не финалист Wimbledon Кириос. Теннис Ботика ван де Зандсхюлпа гораздо более предсказуем, и гипотетическое поражение Медведева в данном случае станет крупной сенсацией, у которой может быть только одна причина — психология.

Но если даже голландец организует такой сюрприз, Медведев совсем не обязательно распрощается с первым местом. Чтобы это произошло, Надаль в Цинциннати должен взять титул.

Сейчас можно назвать сразу несколько причин, которые должны помешать триумфу ветерана. Это и относительно быстрые корты, уложенные в Цинциннати, и недостаток игровой практики после травмы мышц живота, полученной на Wimbledon, и несколько очень сильных потенциальных соперников, в числе которых канадец Феликс Оже-Альяссим, испанец Карлос Алькарас и норвежец Каспер Рууд. К тому же в Цинциннати Надаль по разным причинам не играл с 2017 года. Поэтому шансов обойти Медведева у него сейчас не так много. Куда больше, судя по всему, их будет на US Open, но до его начала еще две недели.

Если же говорить о текущем рейтинге АТР, то стоит отметить один интересный момент. Выиграв в Чикаго турнир категории «челленджер» с призовым фондом $53 тыс., в понедельник на высшее в своей карьере 97-е место поднялся чемпион юниорского Australian Open 2015 года и прошлогодний победитель ATP Cup в составе сборной России Роман Сафиуллин. 25-летний теннисист из Подольска стал пятым теннисистом из России в первой сотне. Такого представительства там она не имела с весны 2018 года. А ведь на подходе еще и 23-летний Павел Котов. Он в воскресенье первенствовал на другом «челленджере» — в Сан-Марино, где разыгрывалось €68 тыс.,— и теперь стоит в рейтинге 115-м.

Евгений Федяков