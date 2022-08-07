Даниил Медведев размочил финалы

В финале Abierto de Tenis Mifel, завершившегося в мексиканском Лос-Кабосе турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 250 с призовым фондом $820 тыс., россиянин Даниил Медведев в двух сетах переиграл прошлогоднего чемпиона британца Кэмерона Норри. Это 14-й титул Медведева за карьеру и первый завоеванный им с сентября прошлого года после пяти подряд поражений в финалах. Успех в Мексике гарантирует ему титул первой ракетки мира минимум до 22 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российский теннисист Даниил Медведев победил в финальном матче против британца Кэмерон Норри

Фото: Rodrigo Arangua / AFP Российский теннисист Даниил Медведев победил в финальном матче против британца Кэмерон Норри

Фото: Rodrigo Arangua / AFP

Для возвращения после пятинедельного отпуска, который объяснялся вынужденным пропуском Wimbledon, куда не допустили россиян и белорусов, Даниил Медведев выбрал ничем не примечательный турнир в мексиканском Лос-Кабосе. Список из восьми «сеяных» там замыкал аргентинец Томас Мартин Эчеверри — всего лишь 72-я ракетка мира. Такой показатель можно считать низким даже для состязаний категории 250, и было ясно, что Медведев имеет прекрасные шансы выйти в финал, то есть показать тот самый результат, который требовался ему для сохранения за собой титула первой ракетки мира минимум до 22 августа, когда закончится один из трех крупнейших турниров АТР американской серии в Цинциннати.

Сказать, что россиянин сделал это совсем уж легко, нельзя.

Если в первых двух матчах, против пробивавшегося через квалификацию австралийца Ринки Хиджикаты и литовца Ричардаса Беранкиса, у него проблем действительно не было, то в полуфинале против серба Миомира Кецмановича в первой партии пришлось играть тай-брейк. Но и там преимущество Медведева в классе сказалось. Таким образом, он вышел в финал, где его оппонентом стал британец Кэмерон Норри, который, в свою очередь, разобрался со вторым представителем первой десятки, приехавшим в Лос-Кабос, девятой ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Британский теннисист Кэмерон Норри — прошлогодний чемпион Лос-Кабоса

Фото: Carlos Perez Gallardo, Reuters Британский теннисист Кэмерон Норри — прошлогодний чемпион Лос-Кабоса

Фото: Carlos Perez Gallardo, Reuters

26-летний Норри, который еще четыре месяца назад тоже стоял в топ-10,— прошлогодний чемпион Лос-Кабоса. Судя по всему, англичанину вообще очень комфортно в Мексике. Не случайно в феврале он также был в финале в Акапулько. Недавний выход Норри в полуфинал Wimbledon лишний раз продемонстрировал, что этот левша с оригинальным очень плоским бэкхендом имеет большой потенциал, однако особой мощью он все-таки не обладает, а Медведев против таких соперников на харде всегда чувствовал себя комфортно. К тому же он отлично знает Норри, поскольку в этом году тренировался с ним в Монте-Карло.

По большому счету это был классический случай, когда фавориту прежде всего требовалось совладать со своими нервами. Все-таки пять финалов на турнирах пяти разных категорий, проигранных Медведевым после прошлогоднего триумфа на US Open, дали журналистам повод заговорить о комплексе решающих матчей, развившемся у нынешней первой ракетки мира.

Но в данном случае козыри Медведева — мощная подача и надежная игра на задней линии — оказались слишком сильными. Норри пришлось действовать на пределе, и удавалось это ему далеко не всегда.

В первой партии соперники дважды обменивались брейками, причем во второй раз Медведев потерял свою подачу, ведя со счетом 5:4 и 40:15. Однако переломить ход борьбы Норри не сумел. В 11-м гейме россиянин снова вышел вперед, а в 12-м удержал под ноль свою подачу. Обидно уступив сет, Норри, видимо, почувствовал себя побежденным. Иначе трудно объяснить, почему второй сет он отдал под ноль. Медведев, конечно, временами был очень хорош, включая его фирменный оборонительный режим на задней линии и провоцирование чужих ошибок. Но ударов, от которых у теннисных эстетов захватывает дух, в этот вечер было не много.

В конце концов Медведев победил за 1 час 22 минуты — 7:5, 6:0, завоевав свой 14-й за карьеру титул.

Таким образом, количество недель, которые он пробудет на верхней строчке в рейтинге, во второй половине августа достигнет минимум 13. То есть россиянин догонит американца Энди Роддика, который по этому показателю в списке всех первых ракеток мира занимает пока 17-е место из 27.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Это 14-й титул Медведева за карьеру и первый завоеванный им с сентября прошлого года

Фото: Carlos Perez Gallardo, Reuters Это 14-й титул Медведева за карьеру и первый завоеванный им с сентября прошлого года

Фото: Carlos Perez Gallardo, Reuters

Следующая задача-минимум, стоящая перед Медведевым, заключается в том, чтобы сохранить первое место еще на три недели, до завершения US Open.

По итогам двух ближайших турниров категории Masters 1000 в Монреале и Торонто помешать ему могут только испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас. Правда, шансы Надаля стать первым 22 августа фактически равны нулю. Он отстает от Медведева слишком сильно, к тому же, не успевая набрать форму после перелома ребра, полученного на Wimbledon, решил в Канаде не играть. У Алькараса математически шансов больше. Но если Медведев, который в прошлом году победил в Канаде и дошел до полуфинала в Цинциннати, сейчас на этих турнирах хотя бы один раз дойдет до финала либо по одному разу до полуфинала и четвертьфинала, то US Open в качестве лидера рейтинга начнет именно он.

В Монреале россиянин вступит в борьбу со второго круга, где встретится или с финалистом недавнего Wimbledon австралийцем Ником Кириосом, который в ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени играл финал в Вашингтоне, или с аргентинцем Себастьяном Баесом.

Евгений Федяков