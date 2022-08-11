Место под сомнением

Первая ракетка мира Даниил Медведев в конце августа при определенном стечении обстоятельств может лишиться лидерства в рейтинге. Россиянин уступил Нику Кириосу в первом же матче на турнире серии Masters, проходящем в Монреале, что стоило ему большого количества рейтинговых очков. Уже 22 августа, по завершении еще одного турнира серии Masters — в Цинциннати,— Медведева в рейтинге может обойти Рафаэль Надаль. Впрочем, для этого испанцу нужно выигрывать соревнования, надеясь при этом, что Медведев не сумеет добраться до четвертьфинала.
Чтобы гарантировать себе сохранение первого места в рейтинге до окончания US Open, Даниилу Медведеву на следующей неделе на турнире в Цинциннати нужно доходить минимум до четвертьфинала
Фото: Eric Bolte / USA TODAY Sports / Reuters
В Монреаль Даниил Медведе прибыл из мексиканского Лос-Кабоса, где на прошлой неделе прервал серию из пяти подряд поражений в финалах турниров ATP и завоевал первый титул в сезоне (14-й в карьере). И пусть мексиканский турнир трудно отнести к числу востребованных теннисной элитой, подготовка Медведева к сложнейшей части сезона, венцом которой станет стартующий 29 августа US Open, шла, казалось, успешно.
Однако первое же серьезное испытание Медведев провалил.
В Монреале, где проходит турнир серии Masters (в прошлом году Медведев его выиграл, а значит, ему предстояло на этой неделе защитить 1000 рейтинговых очков), россиянин стартовал со второго круга и сразу же попал на Ника Кириоса. Австралиец в рейтинге занимает лишь 37-е место, но эта позиция не отражает его текущий уровень. Кириос, напомним, на недавнем Wimbledon дошел до финала, где уступил Новаку Джоковичу (рейтинговые очки на Wimbledon не начислялись из-за отказа организаторов турнира допустить к участию российских и белорусских спортсменов, в противном случае Кириос располагался бы в рейтинге заметно выше), а на прошлой неделе стал победителем турнира в Вашингтоне. То есть из последних 15 матчей Кириос выиграл 14.
И в матче против Медведева Кириос показал, что действительно находится в отличной форме. Хотя и у Медведева был шанс зацепиться за игру. У него многое не получалось, но первый сет он все же вытянул в тай-брейк и уже там разбил соперника (7:2). Кириос в этот момент дико нервничал, запустил мяч в трибуны, за что получил предупреждение от судьи, но воспользоваться этим моментом Медведеву не удалось, в основном из-за собственных ошибок. Плюс россиянин никак не мог наладить игру на приеме, а подача у австралийца, что называется, шла. В итоге второй сет он взял меньше чем за 40 минут, а в третьем ему удались два брейка подряд. Шансов выбраться из ямы у Медведева фактически не было.
«Медведев мог победить, но были качели, и везде, в каждом компоненте понемногу Кириос был лучше,— сказал ТАСС президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.— Он вообще неудобный для всех соперник, который здорово подает. Уступил, видимо, из-за нервов, все решили одно-два очка».
Впрочем, господин Тарпищев видит в случившемся и положительный момент, полагая, что «такой непростой матч вообще Медведеву нужен был в преддверии US Open».
Последний в сезоне турнир Большого шлема Медведев, как казалось еще недавно, должен был практически гарантированно начать в статусе первой ракетки мира, но поражение в Монреале несколько усложнило ситуацию. Потеря Медведевым сразу 1000 рейтинговых очков дала шанс его преследователям. Напомним, что россиянин возглавляет рейтинг с 13 июня (до того он уже поднимался на первую строчку — занимал ее с 28 февраля по 21 марта 2022 года). В общей сложности он проведет на вершине рейтинга минимум 13 недель (прежний рекорд России принадлежал Марату Сафину — девять недель). Но уже 22 августа Медведева может потеснить Рафаэль Надаль. Правда, задача, стоящая перед испанцем, пока занимающим третье место в рейтинге (вторым идет Александр Зверев, но он травмирован), весьма непростая. Ему надо выигрывать турнир в Цинциннати, надеясь, что Медведев не доберется до четвертьфинала. Напомним, что в прошлом году в Цинциннати Медведев дошел до полуфинала.