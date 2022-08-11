Место под сомнением

Первая ракетка мира Даниил Медведев в конце августа при определенном стечении обстоятельств может лишиться лидерства в рейтинге. Россиянин уступил Нику Кириосу в первом же матче на турнире серии Masters, проходящем в Монреале, что стоило ему большого количества рейтинговых очков. Уже 22 августа, по завершении еще одного турнира серии Masters — в Цинциннати,— Медведева в рейтинге может обойти Рафаэль Надаль. Впрочем, для этого испанцу нужно выигрывать соревнования, надеясь при этом, что Медведев не сумеет добраться до четвертьфинала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чтобы гарантировать себе сохранение первого места в рейтинге до окончания US Open, Даниилу Медведеву на следующей неделе на турнире в Цинциннати нужно доходить минимум до четвертьфинала

Фото: Eric Bolte / USA TODAY Sports / Reuters Чтобы гарантировать себе сохранение первого места в рейтинге до окончания US Open, Даниилу Медведеву на следующей неделе на турнире в Цинциннати нужно доходить минимум до четвертьфинала

Фото: Eric Bolte / USA TODAY Sports / Reuters

В Монреаль Даниил Медведе прибыл из мексиканского Лос-Кабоса, где на прошлой неделе прервал серию из пяти подряд поражений в финалах турниров ATP и завоевал первый титул в сезоне (14-й в карьере). И пусть мексиканский турнир трудно отнести к числу востребованных теннисной элитой, подготовка Медведева к сложнейшей части сезона, венцом которой станет стартующий 29 августа US Open, шла, казалось, успешно.

Однако первое же серьезное испытание Медведев провалил.

В Монреале, где проходит турнир серии Masters (в прошлом году Медведев его выиграл, а значит, ему предстояло на этой неделе защитить 1000 рейтинговых очков), россиянин стартовал со второго круга и сразу же попал на Ника Кириоса. Австралиец в рейтинге занимает лишь 37-е место, но эта позиция не отражает его текущий уровень. Кириос, напомним, на недавнем Wimbledon дошел до финала, где уступил Новаку Джоковичу (рейтинговые очки на Wimbledon не начислялись из-за отказа организаторов турнира допустить к участию российских и белорусских спортсменов, в противном случае Кириос располагался бы в рейтинге заметно выше), а на прошлой неделе стал победителем турнира в Вашингтоне. То есть из последних 15 матчей Кириос выиграл 14.

И в матче против Медведева Кириос показал, что действительно находится в отличной форме. Хотя и у Медведева был шанс зацепиться за игру. У него многое не получалось, но первый сет он все же вытянул в тай-брейк и уже там разбил соперника (7:2). Кириос в этот момент дико нервничал, запустил мяч в трибуны, за что получил предупреждение от судьи, но воспользоваться этим моментом Медведеву не удалось, в основном из-за собственных ошибок. Плюс россиянин никак не мог наладить игру на приеме, а подача у австралийца, что называется, шла. В итоге второй сет он взял меньше чем за 40 минут, а в третьем ему удались два брейка подряд. Шансов выбраться из ямы у Медведева фактически не было.

«Медведев мог победить, но были качели, и везде, в каждом компоненте понемногу Кириос был лучше,— сказал ТАСС президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.— Он вообще неудобный для всех соперник, который здорово подает. Уступил, видимо, из-за нервов, все решили одно-два очка».

Впрочем, господин Тарпищев видит в случившемся и положительный момент, полагая, что «такой непростой матч вообще Медведеву нужен был в преддверии US Open».

Последний в сезоне турнир Большого шлема Медведев, как казалось еще недавно, должен был практически гарантированно начать в статусе первой ракетки мира, но поражение в Монреале несколько усложнило ситуацию. Потеря Медведевым сразу 1000 рейтинговых очков дала шанс его преследователям. Напомним, что россиянин возглавляет рейтинг с 13 июня (до того он уже поднимался на первую строчку — занимал ее с 28 февраля по 21 марта 2022 года). В общей сложности он проведет на вершине рейтинга минимум 13 недель (прежний рекорд России принадлежал Марату Сафину — девять недель). Но уже 22 августа Медведева может потеснить Рафаэль Надаль. Правда, задача, стоящая перед испанцем, пока занимающим третье место в рейтинге (вторым идет Александр Зверев, но он травмирован), весьма непростая. Ему надо выигрывать турнир в Цинциннати, надеясь, что Медведев не доберется до четвертьфинала. Напомним, что в прошлом году в Цинциннати Медведев дошел до полуфинала.

Александр Петров